Tüketmeyin Uyarısı Yapıldı: Marketlerde Satılan Organik Havuçlar Geri Toplatılıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 13:35

Fransa genelindeki Lidl mağazalarında satılan 'Côté Marché' marka organik havuçlarda, izin verilen sınırın üzerinde kimyasal kirletici tespit edildi. Yetkililer, ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve iade edilmesi konusunda acil uyarı yayınladı.

Perakende devi Lidl, Fransa genelindeki mağazalarında 12 - 22 Nisan 2026 tarihleri arasında raflarda yer alan organik havuç paketleri için geri çağırma kararı aldı.

Hükümetin resmi geri çağırma sitesi Rappel Conso üzerinden yapılan duyuruda, sebzelerde sağlığı tehdit edebilecek oranda kimyasal madde bulunduğu belirtildi.

Hangi Ürünler Risk Altında?

Geri çağırma işlemi, 1 kg'lık paketlerde satılan Côté Marché markalı organik havuçları kapsıyor. Tüketicilerin ambalaj üzerindeki şu bilgileri kontrol etmesi isteniyor:

  • Barkod (GTIN): 20239763

  • Etkilenen Parti Numaraları: L1505, L1601, L1602, L1603, L1604, L1605, L1701 ve L1702.

Tehlikenin Kaynağı: Perklorat Aşımı

Yapılan incelemelerde, havuçlarda 'perklorat' maddesi için belirlenen azami kalıntı limitinin aşıldığı saptandı. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), bu maddenin çevreye genellikle gübre kullanımı gibi tarımsal uygulamalar veya endüstriyel faaliyetler yoluyla karıştığını belirtiyor.

Sağlık Riski Nedir?

Fransa Sağlık Bakanlığı'na göre perkloratlar;

  • Belirli dozlarda alındığında tiroid bezi üzerinde hormonal dengeyi etkileyebiliyor.

  • Buna karşın madde, uluslararası kuruluşlar tarafından kanserojen veya mutajenik olarak sınıflandırılmış değil.

Yetkililer, evinde bu partiye ait ürün bulunan vatandaşların tüketimi derhal durdurmasını tavsiye ediyor. Tüketiciler, 7 Mayıs 2026 Perşembe gününe kadar ellerindeki ürünleri en yakın Lidl satış noktasına iade ederek ödedikleri tutarı geri alabilecekler.

İlginizi çekebilir:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
