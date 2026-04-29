Yumurta Kartonları Neden Hep Gri Renkte?

Stanford Üniversitesi'nin ambalaj teknolojileri araştırmasına göre, bu kartonlar %90'a varan oranda geri dönüştürülmüş kağıt hamurundan yapılır. Gazete kağıdı, karton kutu ve diğer kağıt atıkları hamur haline getirilerek yeniden şekillendirilir.

Bu geri dönüştürülmüş hamur doğal olarak gri tonlarda çıkar. Çünkü farklı kağıt türlerindeki mürekkepler ve kimyasallar karışarak bu rengi oluşturur. Beyaza boyamak ek kimyasal işlem ve maliyet gerektirir, bu nedenle üreticiler doğal gri rengini korumayı tercih eder.