Yumurta Kartonları Neden Hep Gri Renkte?

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 18:44

Marketteki yumurta raflarına baktığınızda hemen dikkatinizi çeken iki özellik vardır: gri renk ve pütürlü yüzey. Bu tasarım tesadüf değil, bilimsel ve ekonomik nedenlerle tercih edilen akıllı bir çözüm.

İşte detaylar...

Yumurta kartonları "pulp molded packaging" denilen teknikle üretilir.

Stanford Üniversitesi'nin ambalaj teknolojileri araştırmasına göre, bu kartonlar %90'a varan oranda geri dönüştürülmüş kağıt hamurundan yapılır. Gazete kağıdı, karton kutu ve diğer kağıt atıkları hamur haline getirilerek yeniden şekillendirilir.

Bu geri dönüştürülmüş hamur doğal olarak gri tonlarda çıkar. Çünkü farklı kağıt türlerindeki mürekkepler ve kimyasallar karışarak bu rengi oluşturur. Beyaza boyamak ek kimyasal işlem ve maliyet gerektirir, bu nedenle üreticiler doğal gri rengini korumayı tercih eder.

Yumurta kartonlarındaki karakteristik pütürlü yüzey rastgele değil, mühendislik hesabıyla tasarlanmıştır.

Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) yapısal dayanıklılık araştırmalarında, bu dalgalı yapının çarpma enerjisini %85'e kadar azalttığı kanıtlanmıştır.

Bu pütürler 'honeycomb etkisi' yaratır - arı peteklerindeki altıgen yapıya benzer şekilde, minimum malzemeyle maksimum dayanıklılık sağlar. Yumurta düştüğünde ortaya çıkan kinetik enerji, bu dalgalı yapı sayesinde geniş bir alana dağıtılır ve emilir.

Pütürlü yapının bir diğer kritik işlevi titreşim sönümleme özelliğidir.

Taşıma sırasında araçlardaki sarsıntılar, bu dalgalı yapı tarafından yumuşatılır. Her pütür mini bir 'shock absorber' görevi görür ve yumurtaları çarpma hasarından korur.

Avrupa Ambalaj Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre, düz yüzeyli kartonlara kıyasla pütürlü kartonlar titreşimi %70 oranında daha iyi absorbe eder. Bu özellik özellikle uzun mesafe taşımacılığında kritik öneme sahiptir.

İlginizi çekebilir:

Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
