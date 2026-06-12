LGS Ne Zaman, Saat Kaçta? 2026 LGS Oturumları Kaçta Bitecek?
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Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenecek LGS 2026 için heyecan dorukta. Veliler ve öğrenciler, LGS için son hazırlıklarını tamamlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak sınav öncesinde araştırmalar da devam ediyor.
Peki, LGS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? LGS oturumları ne kadar sürüyor?
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LGS Ne Zaman, Saat Kaçta?
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LGS Oturum Saatleri
LGS Kaçta Bitecek?
LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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