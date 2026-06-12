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LGS Ne Zaman, Saat Kaçta? 2026 LGS Oturumları Kaçta Bitecek?

LGS Ne Zaman, Saat Kaçta? 2026 LGS Oturumları Kaçta Bitecek?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 08:54
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Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenecek LGS 2026 için heyecan dorukta. Veliler ve öğrenciler, LGS için son hazırlıklarını tamamlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak sınav öncesinde araştırmalar da devam ediyor. 

Peki, LGS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? LGS oturumları ne kadar sürüyor?

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LGS Ne Zaman, Saat Kaçta?

LGS Ne Zaman, Saat Kaçta?

2026 LGS, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. 2026 Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde yapılacak. Sınaca 1 milyon 22 bin 658 öğrenci katılacak.

LGS Saat Kaçta Başlıyor?

LGS'nin ilk oturumu olan sözel bölüm saat 09.30'da başlayacak. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

LGS Oturum Saatleri

LGS Oturum Saatleri

2026 LGS'de iki farklı oturum düzenleniyor. Öğrenciler ilk olarak sözel oturuma, ardından da sayısal oturuma giriyor. İlk oturum saat 09.30'da ikinci oturum ise saat 11.30'da başlıyor.

LGS İlk Oturum Ne Zaman Bitiyor?

İlk oturum (sözel) 50 sorudan oluşuyor ve 75 dakika sürüyor. LGS'nin ilk oturumu 10.45'te sona erecek.

LGS Oturumları Ne Kadar Sürüyor?

LGS oturumlarının ilki 75, ikincisi 80 dakika sürüyor.

LGS Kaçta Bitecek?

LGS Kaçta Bitecek?

LGS'de iki oturum düzenleniyor. İlk oturumun ardından ara veriliyor ve ikinci oturum 11.30'da başlıyor. İkinci oturumun da sona ermesiyle LGS, saat 12.50'de bitecek.

LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

LGS sonuçları, 10 Temmuz 2026'da açıklanacak. Ardından öğrenciler için tercih dönemi başlayacak. Lise tercihleri 13 - 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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