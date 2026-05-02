Piramitlerde Bulundu, 3.000 Yıldır Bozulmadı: Hala Taze

Illinois Üniversitesi'nden entomolog May Berenbaum'un araştırmaları, balın üç temel bileşeninin bakterileri ve mikroorganizmaları etkisiz hale getirdiğini gösteriyor. Balın su oranı %17-18 civarındadır, bu da bakterilerin yaşamak için ihtiyaç duyduğu nem seviyesinin çok altındadır. Bu düşük su aktivitesi, mikroorganizmaların çoğalmasını önleyen birincil faktördür.

Balın pH değeri 3,9 ile 6,1 arasında değişir ve genellikle asidik karakterdedir. Bu düşük pH seviyesi, zararlı bakterilerin büyümesini engelleyen doğal bir koruma sağlar. Smithsonian Enstitüsü'nün raporlarına göre, bu asidik ortam balı binlerce yıl boyunca koruyan ana faktörlerden biridir.