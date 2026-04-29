Haberler
Yaşam
Diş Macunu Tüplerindeki Renkli Kareler Ne Anlama Geliyor? Herkes Yanlış Biliyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 19:26

Süpermarkette alışveriş yaparken hiç dikkat ettiniz mi? Çips paketlerinden deterjan kutularına, neredeyse her ambalajda küçük çizgiler, noktalar veya geometrik şekiller bulunur. Çoğu kişi bunları ürünün doğal ya da kimyasal içeriğini belirten işaretler olduğunu sanır, ancak gerçek amaçları tamamen farklıdır. 

Bu işaretler aslında "kayıt işaretleri" veya teknik dilde "eye mark" olarak adlandırılır.

Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Derneği'ne göre, modern üretim hatlarında dakikada binlerce ürün işlenir ve her birinin mükemmel şekilde kesilmesi, katlanması veya doldurulması gerekir.

Fabrika bantlarında çalışan optik sensörler, bu küçük işaretleri okuyarak makinelere kritik bilgiler verir. Çips paketi üretiminde sensör, siyah çizgiyi gördüğünde 'buradan kes' komutunu verir. Deterjan kutusundaki nokta ise 'katlamayı burada başlat' anlamına gelir.

Packaging Technology Institute araştırmalarına göre, bu sistem olmadan hata oranı %15'e kadar çıkabilir.

Çünkü dakikada 2000 adet üretilen bir hatta, her ürünün doğru yerden kesilmesi için milisaniyelik hassasiyet gerekir. 

İnsan gözüyle fark edilmesi zor olan bu işaretler, kızılötesi veya lazer sensörler tarafından kolayca algılanır. Sensör işareti okuyamadığında makine otomatik durur, böylece hatalı ürünler piyasaya çıkmaz.

Her geometrik şekil farklı bir anlam taşır.

Üçgen genellikle 'doldurma başlangıcı', kare 'etiket yapıştırma noktası', daire ise 'son kontrol' anlamında kullanılır. Renkleri de tesadüf değil - koyu renkler sensörler tarafından daha net algılanır. 

Bazı ambalajlarda birden fazla işaret görebilirsiniz. Bunun sebebi üretim hattındaki farklı istasyonların farklı komutlara ihtiyaç duymasıdır.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
