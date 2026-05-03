Airfryer Temizliğinde Kimsenin Bilmediği Taktik

Temizlik uzmanı olarak bilinen içerik üreticisi Chantel Mila, sosyal medyada paylaştığı yöntemle dikkat çekti. Paylaşımda yer alan bilgiye göre airfryer haznesindeki inatçı yağ kalıntılarını çözmek için yalnızca karbonat ve bulaşık deterjanı yeterli oluyor.

Üstelik ekstra güç harcamaya da gerek kalmıyor. Karbonatın hafif aşındırıcı yapısı yüzeye zarar vermeden kirleri gevşetiyor. Bulaşık deterjanı ise yağ moleküllerini parçalayarak suyla birleşmesini sağlıyor.

Sıcak suyla birleşen karışım köpürerek yüzeye yapışmış kalıntıları yerinden söküyor. Karbonatın alkali yapısı kötü kokuları da nötralize ediyor. Böylece sadece temizlik değil, ferah bir kullanım deneyimi de sağlanıyor. Uzmanlara göre yöntem düzenli uygulandığında cihazın performansını da korumaya yardımcı oluyor.