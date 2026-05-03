Airfryer Temizliğinde Kimsenin Bilmediği Taktik

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 10:01

Airfryer mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam ediyor. Pratik yemek hazırlamak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri haline geldi. Ancak temizlik kısmı çoğu kişi için can sıkıcı olabiliyor. Özellikle yanmış yağ kalıntıları uğraştırıcı hale geliyor. Neyse ki çözüm oldukça basit görünüyor.

Airfryer temizliğinde zahmeti ortadan kaldıran yöntem aslında mutfakta zaten var.

Temizlik uzmanı olarak bilinen içerik üreticisi Chantel Mila, sosyal medyada paylaştığı yöntemle dikkat çekti. Paylaşımda yer alan bilgiye göre airfryer haznesindeki inatçı yağ kalıntılarını çözmek için yalnızca karbonat ve bulaşık deterjanı yeterli oluyor. 

Üstelik ekstra güç harcamaya da gerek kalmıyor. Karbonatın hafif aşındırıcı yapısı yüzeye zarar vermeden kirleri gevşetiyor. Bulaşık deterjanı ise yağ moleküllerini parçalayarak suyla birleşmesini sağlıyor.

Sıcak suyla birleşen karışım köpürerek yüzeye yapışmış kalıntıları yerinden söküyor. Karbonatın alkali yapısı kötü kokuları da nötralize ediyor. Böylece sadece temizlik değil, ferah bir kullanım deneyimi de sağlanıyor. Uzmanlara göre yöntem düzenli uygulandığında cihazın performansını da korumaya yardımcı oluyor.

Hiç ovalamadan tertemiz sonuç almak için adım adım uygulanması gerekenler:

Airfryer haznesini temizlemek için uygulanması gereken yöntem oldukça basit. Üstelik ekstra temizlik ürününe de ihtiyaç duyulmuyor.

  • Hazne çıkarılarak lavaboya yerleştirilir

  • Yüzeye bol miktarda karbonat serpilir

  • Üzerine bulaşık deterjanı gezdirilir

  • Kaynar su eklenerek karışım aktive edilir

  • Karışımın etkisini göstermesi için bir süre beklenir

  • Süre sonunda kirli su dökülür ve hazne durulanır

Daha yoğun yağ birikimlerinde karbonat ve deterjan karıştırılarak macun kıvamı elde edilebilir. Karışım problemli alanlara uygulanarak bekletildiğinde sonuç daha da etkili hale geliyor. Yüzeye zarar vermeden temizlik sağlanması da yöntemin en dikkat çeken avantajları arasında yer alıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
