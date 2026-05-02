İstanbul’da "Turist Tarifesi" Pes Dedirtti: 400 TL'lik Kesim 7.100 TL Oldu!

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.05.2026 - 14:39

Brezilyalı bir turistin sadece saçını kestirmek için girdiği berber salonunda, normal değeri 400 TL olan hizmet için tam 7.100 TL ödemesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Turistin yaşananları X'te paylaşmasının ardından sosyal medyada tepkiler de büyüdü. Üstelik, bunun ilk olmadığı da anlaşıldı! 

X'te @asayisberkemal0 adlı hesap tarafından paylaşılan videoya ve gelen yorumlara gelin birlikte göz atalım. 

Reklam

Normalde sadece 400 TL ama turiste 7.100 TL!

İstanbul, Haliç'te faaliyet gösteren bir berber salonunda yaşanan olay, 'fahiş fiyat' sınırlarını zorladı. Brezilyalı bir turist, sadece saç kesimi hizmeti almasına rağmen kasada hayatının şokunu yaşadığını iddia etti. İşletme, 400 TL’lik saç kesimine tam 7.100 TL’lik fatura kesti. 

İşte o berber salonundaki uygulamalar ve hizmet bedelleri: 

  • Saç Kesimi: 400 TL

  • Sakal: 400 TL

  • Wax: 1.000 TL

  • Burun Bandı: 1.000 TL

  • Yüz Bakımı: 2.300 TL

  • Saç Bakımı: 2.000 TL

Yaşananların ardından para iade edildi!

Sosyal medyada artan tepkiler bir kez daha işe yaramış gibi görünüyor. Turistin iddiasına ve yine @asayisberkemal0 kullanıcı adlı X hesabına göre, işletme para iadesi yaptı.

İlginizi Çekebilir

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
