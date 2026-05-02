article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Özgür Demirtaş'ın Altın Yorumu Sahte Çıktı: Ünlü Ekonomistten "Dolandırılmayın" Açıklaması

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.05.2026 - 14:15

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın 'Altın 7 bin dolar olacak' açıklamaları gündem oldu. Ancak bir YouTube hesabında paylaşılan bu videoya Özgür Demirtaş'tan açıklama geldi. Ünlü ekonomist, YouTube hesabının kendisine ait olmadığını açıklayarak 'Yapay zekayla sesimi kullanmışlar' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özgür Demirtaş'ın "Altın 7 bin dolar olacak" dediği ileri sürüldü. Ünlü ekonomistten açıklama geldi.

Açıklamaları yakından takip edilen ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın altınla ilgili yorumda bulunduğu iddia edildi. Sosyal medya ve pek çok internet sitesinde paylaşılan habere göre Özgür Demirtaş, 'Altın 7 bin dolar olacak' dedi. 

YouTube'da yayınlanan video gündem olurken Özgür Demirtaş'tan söz konusu açıklamaya dair bir uyarı geldi. 

X hesabından paylaşım yapan Demirtaş, YouTube hesabının kendisine ait olmadığını ve yapay zekayla sesinin taklit edildiğini ifade etti.

"Yapay zeka kullanarak yapılmış benim bir taklitimdir."

twitter.com

'Dolandırılmayın' çağrısında bulunan Özgür Demirtaş, X hesabından şu uyarıyı yaptı:

'Sevgili arkadaşlar daha önce binlerce kez yazdığım gibi YouTube üzerinden benim sesimi kullanarak yayın yapan kanal bana ait değildir. Yapay zeka kullanarak yapılmış benim bir taklitimdir. Dolandırılmayın.

On binlerce insan ben diye takip ediyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın