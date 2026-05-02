Özgür Demirtaş'ın Altın Yorumu Sahte Çıktı: Ünlü Ekonomistten "Dolandırılmayın" Açıklaması

Açıklamaları yakından takip edilen ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın altınla ilgili yorumda bulunduğu iddia edildi. Sosyal medya ve pek çok internet sitesinde paylaşılan habere göre Özgür Demirtaş, 'Altın 7 bin dolar olacak' dedi.

YouTube'da yayınlanan video gündem olurken Özgür Demirtaş'tan söz konusu açıklamaya dair bir uyarı geldi.

X hesabından paylaşım yapan Demirtaş, YouTube hesabının kendisine ait olmadığını ve yapay zekayla sesinin taklit edildiğini ifade etti.