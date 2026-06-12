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15-21 Haziran Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

15-21 Haziran Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 18:42 Son Güncelleme: 12.06.2026 - 18:48
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15-21 Haziran haftasında sinema salonlarında farklı türlerde yeni filmler izleyiciyle buluşuyor. Animasyon severler için yılların sevilen serisi Oyuncak Hikayesi yeni filmiyle geri dönerken, aksiyon ve gerilim türünde Robin Hood'un Ölümü ile Normal öne çıkıyor. 

İşte 15-21 Haziran haftasında vizyona giren en dikkat çekici filmler!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Oyuncak Hikayesi 5
Film

Oyuncak Hikayesi 5

Robin Hood'un Ölümü
Film

Robin Hood'un Ölümü

Normal
Film

Normal

Ick
Film

Ick

Jodie Comer
Oyuncu

Jodie Comer

Bob Odenkirk
Oyuncu

Bob Odenkirk

Tom Hanks
Oyuncu

Tom Hanks

Hugh Jackman
Oyuncu

Hugh Jackman

Mena Suvari
Oyuncu

Mena Suvari

Malina Weissman
Oyuncu

Malina Weissman

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15-21 Haziran: Bu Hafta Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

15-21 Haziran: Bu Hafta Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Oyuncak Hikayesi 5

  • Vizyon tarihi: 19 Haziran 2026

  • Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

  • Süre: 1 saat 42 dakika

  • Yönetmen: Andrew Stanton, McKenna Harris

  • Oyuncular: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack

  • Orijinal adı: Toy Story 5

Oyuncak Hikayesi 5, Woody, Buzz Lightyear ve arkadaşlarını yeni bir mücadeleyle karşı karşıya getiriyor. Andy’nin büyümesinin ardından Bonnie’ye ait olan oyuncaklar, bu kez oyun odasına gelen yeni bir rakiple mücadele etmek zorunda kalıyor.

Bonnie’nin hayatına kurbağa şeklinde bir tablet girince eski oyuncaklar bir anda geri planda kalmaya başlıyor. Ekranların çocukların ilgisini kolayca üzerine çektiği bir dünyada Woody, Buzz ve arkadaşları yeniden sevilmenin ve hatırlanmanın yolunu bulmaya çalışıyor.

Robin Hood'un Ölümü

  • Vizyon tarihi: 19 Haziran 2026

  • Tür: Aksiyon, Gerilim, Macera

  • Süre: 2 saat 2 dakika

  • Yönetmen: Michael Sarnoski

  • Senarist: Michael Sarnoski

  • Oyuncular: Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård

  • Orijinal adı: The Death Of Robin Hood

Robin Hood'un Ölümü, efsanevi karakterin hayatının son dönemine odaklanıyor. Yıllarca zenginlerden alıp yoksullara vererek adalet için savaşan Robin Hood, artık geçmişinin ağırlığıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Eski günlerinin geçtiği ormana dönen Robin, yalnızca anılarıyla değil, geçmişten gelen düşmanları ve yarım kalmış hesaplarıyla da karşı karşıya kalıyor. Bir zamanlar onu efsaneye dönüştüren seçimler, şimdi kaçınılmaz sonuçlarıyla önüne çıkıyor.

Normal

  • Vizyon tarihi: 19 Haziran 2026

  • Tür: Aksiyon, Dedektif, Gerilim, Komedi

  • Süre: 1 saat 30 dakika

  • Yönetmen: Ben Wheatley

  • Senarist: Derek Kolstad

  • Oyuncular: Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey

Normal, küçük bir kasabada geçici olarak şeriflik yapan Ulysses’in hikayesini konu alıyor. Evlilik sorunlarından ve görev sırasında yaşadığı travmalardan uzaklaşmak isteyen Ulysses, Normal kasabasındaki geçici görevi sakin bir mola gibi görür.

Ancak başarısız bir banka soygunu kasabanın huzurlu görünen yapısını tamamen bozar. Ortaya çıkan kirli sırlar, kasabanın adı kadar normal olmadığını gösterir. Bir anda herkesin hedefi haline gelen Ulysses, geceyi atlatmak için hiç beklemediği kişilerle iş birliği yapmak zorunda kalır.

Cinhar

  • Vizyon tarihi: 19 Haziran 2026

  • Tür: Korku

  • Süre: 1 saat 24 dakika

  • Yönetmen: Özgür Akbaş

  • Senarist: Özgür Akbaş

  • Oyuncular: Sude Nur Balcı, Zeynep Kıvanç, Recep Özdemir

Cinhar, Anadolu’nun sislerle çevrili bir dağ köyünde yaşanan karanlık olayları merkezine alıyor. Narin ve Yusuf’un umutla bekledikleri bebeklerini kaybetmesi, yalnızca acı bir olay olarak kalmaz. Bu kayıp, geçmişte yapılmış karanlık bir anlaşmanın yeniden ortaya çıkmasına neden olur.

Yıllar önce çocuk sahibi olabilmek için Cinhar kabilesiyle yapılan gizli anlaşma, ailenin peşini bırakmaz. Kardeşine destek olmak için köye gelen Çiçek, farkında olmadan kadim laneti yeniden uyandırır. Borç ödenmeden kapanmaz ve Cinhar kabilesi bu kez bütün köyü hedef alır.

Dakhul

  • Vizyon tarihi: 19 Haziran 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Abbas Karatekin

  • Senarist: Abbas Karatekin

  • Oyuncular: Merve Peker Akay, Jale Ak, Zuhal Deliağaoğlu

Dakhul, kıskançlık yüzünden yapılan bir büyünün hedefi olan Aslı’nın yaşadıklarını anlatıyor. Komşusunun yaptığı büyünün ardından Aslı’nın hayatı giderek kontrolden çıkmaya başlar.

Peş peşe yaşanan açıklanamayan olaylar, huzursuzluklar ve talihsizlikler Aslı’yı çıkmaza sürükler. Yaşadığı lanetten kurtulmak isteyen Aslı, sonunda bir büyücünün yardımına başvurur.

Ick

  • Vizyon tarihi: 19 Haziran 2026

  • Tür: Bilim Kurgu

  • Süre: 1 saat 27 dakika

  • Yönetmen: Joseph Kahn

  • Senarist: Joseph Kahn, Dan Koontz

  • Oyuncular: Mena Suvari, Brandon Routh, Malina Pauli Weissman

Ick, fen bilgisi öğretmeni Hank’in hayatının beklenmedik şekilde değişmesini konu alıyor. Hank, ilk aşkıyla yeniden karşılaşırken yeni öğrencilerinden birinin kendi kızı olabileceğinden şüphelenmeye başlar.

Tüm bu kişisel karmaşanın ortasında kasabada daha büyük bir tehdit ortaya çıkar. Uzaylı bir varlığın yarattığı tehlike, Hank’in hayatını yalnızca duygusal açıdan değil, hayatta kalma mücadelesi açısından da bambaşka bir noktaya taşır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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