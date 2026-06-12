15-21 Haziran Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Oyuncak Hikayesi 5

Vizyon tarihi: 19 Haziran 2026

Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

Süre: 1 saat 42 dakika

Yönetmen: Andrew Stanton, McKenna Harris

Oyuncular: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack

Orijinal adı: Toy Story 5

Oyuncak Hikayesi 5, Woody, Buzz Lightyear ve arkadaşlarını yeni bir mücadeleyle karşı karşıya getiriyor. Andy’nin büyümesinin ardından Bonnie’ye ait olan oyuncaklar, bu kez oyun odasına gelen yeni bir rakiple mücadele etmek zorunda kalıyor.

Bonnie’nin hayatına kurbağa şeklinde bir tablet girince eski oyuncaklar bir anda geri planda kalmaya başlıyor. Ekranların çocukların ilgisini kolayca üzerine çektiği bir dünyada Woody, Buzz ve arkadaşları yeniden sevilmenin ve hatırlanmanın yolunu bulmaya çalışıyor.

Robin Hood'un Ölümü

Vizyon tarihi: 19 Haziran 2026

Tür: Aksiyon, Gerilim, Macera

Süre: 2 saat 2 dakika

Yönetmen: Michael Sarnoski

Senarist: Michael Sarnoski

Oyuncular: Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård

Orijinal adı: The Death Of Robin Hood

Robin Hood'un Ölümü, efsanevi karakterin hayatının son dönemine odaklanıyor. Yıllarca zenginlerden alıp yoksullara vererek adalet için savaşan Robin Hood, artık geçmişinin ağırlığıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Eski günlerinin geçtiği ormana dönen Robin, yalnızca anılarıyla değil, geçmişten gelen düşmanları ve yarım kalmış hesaplarıyla da karşı karşıya kalıyor. Bir zamanlar onu efsaneye dönüştüren seçimler, şimdi kaçınılmaz sonuçlarıyla önüne çıkıyor.

Normal

Vizyon tarihi: 19 Haziran 2026

Tür: Aksiyon, Dedektif, Gerilim, Komedi

Süre: 1 saat 30 dakika

Yönetmen: Ben Wheatley

Senarist: Derek Kolstad

Oyuncular: Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey

Normal, küçük bir kasabada geçici olarak şeriflik yapan Ulysses’in hikayesini konu alıyor. Evlilik sorunlarından ve görev sırasında yaşadığı travmalardan uzaklaşmak isteyen Ulysses, Normal kasabasındaki geçici görevi sakin bir mola gibi görür.

Ancak başarısız bir banka soygunu kasabanın huzurlu görünen yapısını tamamen bozar. Ortaya çıkan kirli sırlar, kasabanın adı kadar normal olmadığını gösterir. Bir anda herkesin hedefi haline gelen Ulysses, geceyi atlatmak için hiç beklemediği kişilerle iş birliği yapmak zorunda kalır.

Cinhar

Vizyon tarihi: 19 Haziran 2026

Tür: Korku

Süre: 1 saat 24 dakika

Yönetmen: Özgür Akbaş

Senarist: Özgür Akbaş

Oyuncular: Sude Nur Balcı, Zeynep Kıvanç, Recep Özdemir

Cinhar, Anadolu’nun sislerle çevrili bir dağ köyünde yaşanan karanlık olayları merkezine alıyor. Narin ve Yusuf’un umutla bekledikleri bebeklerini kaybetmesi, yalnızca acı bir olay olarak kalmaz. Bu kayıp, geçmişte yapılmış karanlık bir anlaşmanın yeniden ortaya çıkmasına neden olur.

Yıllar önce çocuk sahibi olabilmek için Cinhar kabilesiyle yapılan gizli anlaşma, ailenin peşini bırakmaz. Kardeşine destek olmak için köye gelen Çiçek, farkında olmadan kadim laneti yeniden uyandırır. Borç ödenmeden kapanmaz ve Cinhar kabilesi bu kez bütün köyü hedef alır.

Dakhul

Vizyon tarihi: 19 Haziran 2026

Tür: Korku

Yönetmen: Abbas Karatekin

Senarist: Abbas Karatekin

Oyuncular: Merve Peker Akay, Jale Ak, Zuhal Deliağaoğlu

Dakhul, kıskançlık yüzünden yapılan bir büyünün hedefi olan Aslı’nın yaşadıklarını anlatıyor. Komşusunun yaptığı büyünün ardından Aslı’nın hayatı giderek kontrolden çıkmaya başlar.

Peş peşe yaşanan açıklanamayan olaylar, huzursuzluklar ve talihsizlikler Aslı’yı çıkmaza sürükler. Yaşadığı lanetten kurtulmak isteyen Aslı, sonunda bir büyücünün yardımına başvurur.

Ick

Vizyon tarihi: 19 Haziran 2026

Tür: Bilim Kurgu

Süre: 1 saat 27 dakika

Yönetmen: Joseph Kahn

Senarist: Joseph Kahn, Dan Koontz

Oyuncular: Mena Suvari, Brandon Routh, Malina Pauli Weissman

Ick, fen bilgisi öğretmeni Hank’in hayatının beklenmedik şekilde değişmesini konu alıyor. Hank, ilk aşkıyla yeniden karşılaşırken yeni öğrencilerinden birinin kendi kızı olabileceğinden şüphelenmeye başlar.

Tüm bu kişisel karmaşanın ortasında kasabada daha büyük bir tehdit ortaya çıkar. Uzaylı bir varlığın yarattığı tehlike, Hank’in hayatını yalnızca duygusal açıdan değil, hayatta kalma mücadelesi açısından da bambaşka bir noktaya taşır.