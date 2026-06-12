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İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 15 – 21 Haziran Konser Takvimi ve Müzik Festivalleri

İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 15 – 21 Haziran Konser Takvimi ve Müzik Festivalleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 11:00
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Yazın enerjisi ve açık hava konserlerinin coşkusu İstanbul'u tüm sıcaklığıyla sarıyor! 15 – 21 Haziran 2026 haftasında, hareketlenen sahneler, yaz ruhunu yaşatan açık hava etkinlikleri ve kesintisiz devam eden müzik festivalleri ile megakent müzik ziyafetine doyuyor. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, sevilen sanatçılar ve müzik gruplarının sahne aldığı rengarenk konserlerle dolu dolu bir hafta İstanbulluları bekliyor!

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alacak? En coşkulu yaz festivalleri nerede düzenleniyor? Bu hafta hangi konsere gidilir? Bu akşam İstanbul'da nerede canlı müzik var? 15 – 21 Haziran tarihleri arasında; Harbiye Açıkhava, Küçük Çiftlik Park, Jolly Joker, IF Performance, Blind, Dorock XL, Klein ve Kastel gibi şehrin nabzını tutan mekanlarda hangi sanatçıların konseri var?

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Sertab Erener Konseri: 17 Haziran Çarşamba ve 18 Haziran Perşembe günleri saat 20.30'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde güçlü sesi ve unutulmaz hitleriyle açık havada büyülü bir akşama imza atıyor.

  • Ayça Kumsal Konseri: 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde en sevilen pop repertuarıyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • Serkan Nişancı Konseri: 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde geniş şarkı seçkisiyle konuklarına müzik dolu bir gece vadediyor.

  • MEA Konseri: 18 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de Sahne Beşiktaş sahnesinde popüler melodileri eşliğinde dinleyicilerine keyifli bir müzik ziyafeti sunuyor.

  • Alize Konseri: 18 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de Fil Sahne sahnesinde akustik tınılar eşliğinde sahne alıyor.

  • Merve Demirci: 19 Haziran Cuma günü saat 20.00'de JJ Pub Kanyon sahnesinde kadife sesiyle konuklarına harika bir playlist sunuyor.

  • Simge Konseri: 19 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde dillerden düşmeyen pop marşlarıyla eğlenceyi zirveye taşıyor.

  • Nebi Demir Konseri: 19 Haziran Cuma günü saat 22.30'da Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde yüksek enerjisiyle konuklarını ağırlıyor.

  • Ersay Üner Konseri: 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde dillerden düşmeyen hitlerini hayranlarıyla tek bir ağızdan söylüyor.

  • Gökhan Türkmen: 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnelerinde romantik ve özgün şarkılarıyla dinleyicilerin kalbine dokunuyor.

  • Berkay: 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de JJ Arena sahnesinde iddialı performansı ve bitmeyen enerjisiyle izleyenleri mest ediyor.

  • Gökhan Türkmen: 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Dream Park İstanbul sahnelerinde romantik şarkılarıyla kulaklardaki pası siliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Konserine Gidilir?

  • Lil Zey Konseri: 17 Haziran Çarşamba günü saat 22.30'da Mask Beach sahnesinde en çok dinlenen trap ve rap hitleriyle mekanın temposunu anında yükseltiyor.

  • Canbay & Wolker: 17 Haziran Çarşamba günü saat 23.00'te Vitahall İstanbul sahnesinde kendine has tarzıyla harmanladığı rap şarkılarını canlı icra ediyor.

  • Anıl Piyancı Konseri: 19 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde hip-hop dünyasından dinamik ritimler ve etkileyici bir flow sunuyor.

  • Ozbi: 19 Haziran Cuma günü saat 22.00'de IF Performance Hall Beşiktaş ve 20 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnelerinde melankolik ve derin sözlere sahip Türkçe rap parçalarıyla kulakların pasını siliyor.

  • +1 Sunar: Sagopa Kajmer: 20 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Küçük Çiftlik Park sahnesinde sert ritimleri ve kültleşmiş rap şarkılarıyla yeraltı dünyasının enerjisini yansıtıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı Var?

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı Var?

  • Kerimcan Durmaz: 18 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de Avalon Kadıköy sahnesinde görkemli dans şovları ve yüksek tempolu DJ setiyle geceyi coşturuyor.

  • Malive + People Like Us + Bite the Dust: 19 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Klein Phönix sahnesinde underground elektronik müziğin derin ve hipnotik ritimleriyle dans severleri ağırlıyor.

  • KASTEL: BEATGATE X KYZIKOS RISING w/ APE DRUMS: 19 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Kastel sahnesinde elektronik tınıları bir araya getiren çok özel bir setle kabine geçiyor.

  • Flow Series | Yankı: 19 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Kastel Flow sahnesinde elektronika dünyasının yenilikçi, akıcı ve fütüristik tınılarını setine taşıyor.

  • 2MUCH!: 19 Haziran Cuma günü saat 23.59'da Blind İstanbul sahnesinde cuma gecesini cumartesiye bağlayan saatlerde bitmeyen bir dans enerjisi vadediyor.

  • Ida Engberg b2b ONYVAA: 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Klein Phönix sahnesinde techno ve house tınılarıyla dünya standartlarında bir set sunuyor.

  • KASTEL PRESENTS: RAMPUE [live] + VOLKAN GUNDUZ + BEHLIL + MELISSA DUST + FATE: 20 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Kastel sahnesinde sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek elektronik müzik şöleni vadediyor.

  • Chart Hits | Cihat Uğurel: 20 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Kastel Flow sahnesinde haftanın en trend ve liste başı yabancı hitlerinden oluşan dinamik bir kulüp gecesi sunuyor.

  • ENAI (Afterlife) / Frankhan by Selectist: 20 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Frankhan sahnesinde elektronik müzik dünyasının en seçkin tınılarını kabine taşıyor.

  • %100 SUNAR: LARRY - METAFORYA - EASY RIDERS: 21 Haziran Pazar günü saat 20.00'de Blind İstanbul sahnesinde dans pistini hareketlendiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • %100 Metal Sunar: Death to All: 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde dünya çapında hit olmuş metal şarkılarla tarihi bir geceye imza atıyor.

  • Teşvik Konseri: 16 Haziran Salı günü saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde rockseverleri bir araya getirerek yüksek tempoda bir canlı performans sunuyor.

  • +1 Sunar: Epifoni Kayıkhane Sessions: Kaan Tangöze: 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.30'da Moda Kayıkhane sahnesinde akustik gitarlar eşliğinde dillerden düşmeyen rock bestelerini seslendiriyor.

  • TNK Konseri: 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.45'te Blind İstanbul sahnesinde enerjik gitarları ve güçlü vokalleriyle saf rock müziğin coşkusunu yaşatıyor.

  • Ufuk Beydemir: 18 Haziran Perşembe günü saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde güçlü sesi ve dinamik sahnesiyle izleyenleri ortak ediyor.

  • Kıraç ile Felekten Bir Gece: 19 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde efsanevi Anadolu rock repertuarını hayranları için seslendiriyor.

  • Bulutsuzluk Özlemi: 19 Haziran Cuma günü saat 21.30'da KadıköySahne sahnesinde yıllara meydan okuyan ölümsüz rock hitlerini yeniden hayatlandırıyor.

  • Pera Konseri: 20 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde hüzünlü ve etkileyici rock bestelerini hayranlarıyla paylaşıyor.

  • Bağzıları Konseri: 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da Muaf Kadıköy sahnesinde alternatif rock dünyasından samimi tınılar sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Rock / Elektronika Konserleri

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Rock / Elektronika Konserleri

  • Model/Actriz: 16 Haziran Salı günü saat 20.30'da Blind İstanbul sahnesinde post-punk ve dans ögelerini birleştiren performansıyla izleyenleri selamlıyor.

  • LELIEL 'Cilt I. Albüm Lansmanı': 18 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da Blind İstanbul sahnesinde yeni albüm parçalarını ilk kez canlı paylaşıyor.

  • +1 Sunar: Epifoni Kayıkhane Sessions: Jakuzi: 19 Haziran Cuma günü saat 21.30'da Moda Kayıkhane sahnesinde synth-pop tarzındaki hit şarkılarıyla deniz kenarında melankolik bir atmosfer yaratıyor.

  • %100 Müzik Sunar: Soft Analog: 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde modern elektronik altyapıları nostaljik synth sesleriyle buluşturuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Caz, Blues & Alternatif Pop/Akustik Konserleri

  • Birsen Tezer Konseri: 17 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde büyüleyici sesi ve caz ezgileriyle dinleyenleri huzurlu bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Yiğit Kaya Konseri: 17 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de Fil Sahne sahnesinde kendine has akustik dokunuşlarıyla keyifli bir müzik ziyafeti sunuyor.

  • Doğukan Erel: 19 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Flu Kadıköy sahnesinde dijital platformlarda çok sevilen akustik parçalarını samimi bir sahne atmosferinde icra ediyor.

  • Kalben Gerçek Adınız Mı? Konseri: 19 Haziran Cuma günü saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde gitarı eşliğinde içten hikayeler anlattığı şarkılarını hayranlarıyla paylaşıyor.

  • Can Bonomo Konseri: 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde özgün tarzı ve bitmeyen sahne enerjisiyle konukları coşturuyor.

  • Chris Isaak: 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde büyüleyici sesi ve dünya çapında hit olmuş romantik marşlarıyla tarihi bir geceye imza atıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri

İstanbul'da Bu Haftanın Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri

  • Hermanas İstanbul: 16 Haziran Salı günü saat 20.30'da House of Performance - HoP sahnesinde flamenko ve dünya müziklerinin harmanlandığı muazzam bir gece vadediyor.

  • Sakiler Konseri: 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde modern arabesk-pop akımının en sevilen örneklerini sergiliyor.

  • Ankara Echoes: 19 Haziran Cuma günü saat 21.00'de JJ Arena sahnesinde mistik ve etnik tınılarla bezeli şarkılarıyla sahne alıyor.

  • Sattas Konseri: 19 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Muaf Kadıköy sahnesinde neşeli reggae ritimleriyle izleyenleri dansa davet ediyor.

  • İlkay Akkaya Konseri: 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da KadıköySahne sahnesinde köklü halk müziği ezgilerini usta yorumuyla seslendiriyor.

  • Yıldız Tilbe: 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro sahnesinde kendine özgü dansları ve dertlere derman olan arabesk şarkılarıyla benzersiz bir şov sunuyor.

  • Kobra Murat ile Roman Gecesi: 20 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde damar şarkıların en ritmik remiksleriyle Roman coşkusu yaşatıyor.

  • Kobra Murat Kadınlar Matinesi: 21 Haziran Pazar günü saat 21.30'da Ayı Pub & Disko (Rıhtım) sahnesinde pazar gününe damga vuruyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

  • Doksanlar Diskosu: 19 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde geçmişten günümüze en sevilen Türkçe pop marşlarıyla dans pistini hareketlendiriyor.

  • KASETÇALAR ile 80'ler 90'lar Türkçe Pop Konseri: 20 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Kılçık Mekan sahnesinde nostaljik pop ve dans klasikleriyle konukları zamanda yolculuğa çıkarıyor.

  • Kulüp Retro: 90'lar 2000ler Türkçe Pop Partisi: 20 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Emaar sahnesinde eski kaset kayıtlarındaki en samimi ve unutulmaz yerli pop parçalarını dans pistine taşıyor.

  • Dj Fırat CANPOLAT ile 90's & 2000's Türkçe Pop Party: 20 Haziran Cumartesi günü Mask Beach sahnesinde milenyum kuşağının ve doksanların en hit pop şarkılarını kesintisiz bir miksle sunuyor.

  • Discman 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 20 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Ayı Pub & Disko (Rıhtım) sahnesinde retro kuşağının en hit şarkılarını dans pistine getiriyor.

  • 2000's Party / Daddy-E & Dear Darling: 20 Haziran Cumartesi günü saat 23.59'da Blind İstanbul sahnesinde cuma gecesini cumartesiye bağlayan saatlerde bitmeyen bir eğlence sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik Konseri Var mı?
  • Musicandle Concerts 'Müziğin Aydınlığı Işığın Sesi': 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de İstanbul Modern Sanat Müzesi Seyir Terası sahnesinde yüzlerce loş mum ışığı altında klasik müziğin büyüleyici tınılarını yankılandırıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Müzik Etkinlikleri

İstanbul'da Bu Haftanın Müzik Etkinlikleri

  • Karaoke Gecesi: 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Cafe Theatre Koşuyolu sahnesinde mikrofonu tamamen konuklara bırakarak amatör sesleri ağırlıyor.

  • Off Campus Party: 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.30'da Ayı Pub & Disko (Rıhtım) sahnesinde dinamik bir gençlik konseptiyle kapılarını açıyor.

  • Hola! Beach Fest: 20 Haziran Cumartesi günü saat 09.00'da Kilyos Goga Beach sahnesinde sabahtan akşama deniz, güneş ve müziğin tadını çıkarmak isteyenleri bekliyor.

  • #YüzdeYüzMüzik: İstanbul Cocktail Festival 2026: 20 - 21 Haziran tarihlerinde Life Park sahnesinde hafta sonunu kesintisiz müzik, eğlence, gurme lezzetler ve çeşitli outdoor aktiviteleriyle kutluyor.

  • Bosphorus Prive: 20 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Sudatur sahnesinde Boğaz'ın eşsiz manzarasında lüks bir deniz üstü konser deneyimi yaşatıyor.

  • The Romcom Party: 21 Haziran Pazar günü saat 20.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde romantik komedi filmlerinin müziklerini eğlenceli bir parti playlistiyle harmanlıyor.

  • Zero Point - Konser: 22 Haziran Pazartesi saat 20.00'de Sahne Beşiktaş sahnesinde enerjik canlı performansıyla müzikseverlerle buluşuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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