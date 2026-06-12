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15 – 21 Haziran Konser Takvimi: Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir'deki Konserler ve Müzik Festivalleri

15 – 21 Haziran Konser Takvimi: Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir'deki Konserler ve Müzik Festivalleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 11:00
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Yazın sıcaklığı yerini tatlı akşam esintilerine bırakırken, 15 – 21 Haziran 2026 haftasında Türkiye'nin dört bir yanından müzik sesleri yükselmeye devam ediyor! Açık hava sahnelerinin tam anlamıyla canlandığı bu özel haftada; Ankara'nın nostaljik sahnelerinden İzmir'in Ege kokan festivallerine, Bursa'nın bitmeyen enerjisinden Eskişehir'in gençlik dolu sokaklarına kadar her yer müziğin ritmiyle atıyor. 

En sevilen pop yıldızları, rock müziğin efsanevi isimleri, rap dünyasının yükselen yetenekleri, alternatif sahnelerin bağımsız ruhları ve yaz gecelerine damga vuran DJ performanslarıyla dolu kesintisiz bir eğlenceye hazır olun! Peki, bu hafta İzmir'de hangi konserler var? 15 – 21 Haziran'da Ankara'da nerede eğlenilir? Bursa'da canlı müzik nerede dinlenir? Eskişehir'de yazın tadı hangi etkinlikte çıkarılır? Kısacası, bu hafta nerede konser var?

Uyarı: Konserlerin güncel durumları, kapı açılış saatleri, bilet fiyatları ve rezervasyon detayları için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmenizi öneririz.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

15 - 21 Haziran haftasında yazın tatlı esintisi Ankara'da müziğin ritmiyle birleşiyor! Başkentin popüler mekanları, bu yaz haftasında müzikseverleri hem nostaljiye hem de canlı performanslara doyuracak harika etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • aisu: 17 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da modern pop tınıları ve büyüleyici sahne enerjisiyle dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Kerimcan Durmaz Konseri: 17 Haziran Çarşamba günü saat 23.00'te Avalon Ankara'da iddialı sahne şovu ve dillere pelesenk olan hitleriyle eğlenceyi doruğa çıkarıyor.

  • Murat Dalkılıç: 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Jolly Joker Ankara'da yılların eskitemediği hit şarkıları ve bitmeyen enerjisiyle unutulmaz bir pop gecesi vadediyor.

Ankara'da Bu Haftanın Caz, Blues & Akustik Konserleri

  • Chris Isaak - Ankara: 18 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde melankolik sesi ve dünyaca ünlü klasikleriyle başkentlilere romantik bir yaz akşamı yaşatıyor.

  • İnci Konseri: 18 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da alternatif vokali ve naif yorumuyla kulakların pasını siliyor.

  • Pazar Røi6: 18 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da özgün müzikal altyapılarıyla dingin bir dinleti sunuyor.

Ankara'da Bu Haftanın Alternatif / Rock Konserleri

  • Güler Tuncer: 16 Haziran Salı günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara(Tunus)'ta haftanın ilk rock rüzgarlarını estiriyor.

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz Konseri: 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Jolly Joker Ankara'da bağımsız sahnenin en sevilen alternatif melodilerini hep bir ağızdan söyletiyor.

  • Kahraman Deniz Konseri: 17 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de 6:45 KK Ankara'da duygu yüklü sözleri ve sakinleştirici vokaliyle sahne alıyor.

  • Yakup Konseri: 18 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara(Tunus)'ta rock müziğin güçlü ritimlerini seyirciyle buluşturuyor.

  • Haluk Levent Konseri: 19 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Jolly Joker Ankara'da Anadolu rock müziğinin efsanevi ismi, coşkulu ve samimi sahnesiyle sevenlerini kucaklıyor.

  • Ogün Sanlısoy Konseri: 19 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Kulüp Müjgan'da sert rock tınıları ve hafızalara kazınan hitleriyle gerçek bir rock şöleni sunuyor.

  • Metal Party with Killing: 19 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da headbang tutkunlarını ağır metal ritimleriyle buluşturuyor.

  • Necati ve Saykolar Konseri: 20 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de 6:45 KK Ankara'da tiyatral sahne şovları ve eğlenceli rock yorumlarıyla izleyenleri kahkahaya ve dansa davet ediyor.

  • FURY - Muse Tribute Band Konseri: 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara(Tunus)'ta dünyaca ünlü grubun en iyi şarkılarını hakkını vererek sahneye taşıyor.

  • Cem Özkan Konseri: 21 Haziran Pazar günü saat 22.00'de 6:45 KK Ankara'da dinamik sahnesiyle pazar gecesini hareketlendiriyor.

Ankara'da Bu Haftanın Rap / Hip-Hop Konserleri

  • Taladro: 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da duygusal lirikleri ve kendine has stiliyle rap severleri derinden etkiliyor.

  • Ege Çubukçu: 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara(Tunus)'ta Türkçe rap'in köklü ismi, enerjisi yüksek beat'leriyle ritmi artırıyor.

  • Poizi: 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Atılım Sahne'de yeni nesil rap dinamikleriyle gençliğin nabzını tutuyor.

  • Aksan: 21 Haziran Pazar günü saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da kesintisiz flow'uyla sahnenin tozunu attırıyor.

Ankara'da Bu Haftanın Halk Müziği, Arabesk & Özel Performansları

  • Adnan Doğan ve Ekibi Sıra Gecesi: 16 Haziran Salı günü saat 20.00'de Bergüzar Konağı'nda geleneksel ezgiler ve çiğ köfte eşliğinde yöresel bir şölen sunuyor.

  • Tolga Çandar- Maksat Muhabbet: 18 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Bergüzar Sahne'de samimi türküler ve içten sohbetiyle kalpleri ısıtıyor.

  • Derya Bedavacı: 19 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde dertli nağmeleri ve güçlü yorumuyla açık havada duygu seli yaşatıyor.

  • Güler Duman & Oğuz Aksaç: 20 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde Türk Halk Müziği'nin iki usta sesi türkü severleri mest ediyor.

  • Mahsun Kırmızıgül: 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde fantezi ve arabesk müziğin dev ismi dev orkestrasıyla unutulmaz bir gece vadediyor.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Kimse Eve Dönmez: 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.21'de Haymatlos Mekan'da temposu hiç düşmeyen sürpriz bir konseptle haftayı bölüyor.

  • Overdaze: YUBIK (Afterlife) | Rabarba Rooftop: 19 Haziran Cuma günü saat 18.00'de Rabarba'da nefes kesen elektronik beat'lerle günü batırıyor.

  • KLED POOL PARTY: 19 Haziran Cuma günü saat 20.00'de JW Marriott Ankara'da lüks havuz başı atmosferinde yazı doyasıya kutluyor.

  • 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 19 Haziran Cuma günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da milenyumun en eğlenceli Türkçe hitleriyle diskotopya ruhunu canlandırıyor.

  • Hiç Eskimeyen Şarkılar: 19 Haziran Cuma günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara(Tunus)'ta nostaljik tınılarla anılara yolculuk yaptırıyor.

  • Şeyma Ayaz ile Türkçe Pop Partisi: 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da hafta sonunun coşkusunu renkli pop şarkılarıyla zirveye taşıyor.

Ankara'da Bu Haftanın Festival, Meyhane ve Özel Etkinlikleri

  • Olamaz mı? Olabilir: 16 Haziran Salı günü saat 20.30'da ODTÜ MD Vişnelik'te keyifli açık hava atmosferiyle dikkat çekiyor.

  • Enas Aionas 100 Mikis Theodorakis: 16 Haziran Salı günü saat 20.30'da Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde Yunan müziğinin efsanesine saygı duruşu niteliğinde kültürel bir deneyim sunuyor.

  • Beytepe Mezuniyet Balosu - Kerimcan Durmaz: 17 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de Beytepe Garden ve Avalon Ankara'da mezuniyet coşkusunu eğlenceli bir şovla birleştiriyor.

  • Kadınlar Matinesi: Girls Night: 20 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Altı Üstü Bar'da sadece kadınlara özel sürprizler ve hit şarkılarla güvenli, özgür bir eğlence alanı yaratıyor.

  • Women of Rebetiko: 20 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Halil EV.ankara'da Ege'nin iki yakasını birleştiren rebetiko ezgileri eşliğinde otantik bir akşam yaşatıyor.

  • 90'lar Türkçe Pop Fest: 21 Haziran Pazar günü saat 16.30'da ODTÜ MD Vişnelik'te Çelik, Yonca Evcimik, Mansur Ark gibi dönemin efsaneleriyle dev bir zaman tüneli kuruyor.

  • Babalar Günü Açık Hava Buluşması: 21 Haziran Pazar günü saat 17.00'de JW Marriott Ankara - Açık Hava Bahçe'de ailece keyif yapılacak harika bir organizasyona imza atıyor.

  • Pir Sultan Abdal Müzikali: 21 Haziran Pazar günü saat 19.00'da Ankara Çayyolu Sahne'de Anadolu kültürünün köklü destanını sahnede canlandırıyor.

  • Hatay Akademi Senfoni Orkestrası Beyrut'un Yankısı: Bir Fairuz Senfonisi: 21 Haziran Pazar günü saat 20.00'de CSO Ada Ankara - Ana Salon'da Ortadoğu'nun efsanevi sesinin eserlerini senfonik bir şölenle yankılandırıyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Yazın sıcak esintisi ve açık hava sahnelerinin coşkusu 15 - 21 Haziran 2026 haftasında İzmir'i sarıyor! Alsancak'tan Bornova'ya, Çeşme'den Urla'ya kadar Ege'nin incisinde müzik sesleri yükseliyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Murat Dalkılıç Konseri: 19 Haziran Cuma günü saat 23.00'te OM Paparazzi'de bitmeyen enerjisi ve dillerden düşmeyen pop hitleriyle Çeşme gecelerini ısıtıyor.

  • Kerimcan Durmaz: 20 Haziran Cumartesi günü saat 23.00'te Avalon Alaçatı'da iddialı dans şovları ve yüksek ritimli parçalarıyla hafta sonuna damgasını vuruyor.

  • Cem Adrian Konseri: 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sınır tanımayan vokaliyle dinleyenleri büyüleyici bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rock & Alternatif Konserleri

  • Can Temiz & Odband Konseri: 19 Haziran Cuma günü saat 21.30'da Rene Lokal'de alternatif rock tınıları ve güçlü sahne performansıyla seyirciyle buluşuyor.

  • Mavi Konseri: 19 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de kendine has melankolik tarzı ve alternatif melodileriyle derin bir his bırakıyor.

  • Emre Nalbantoğlu Konseri: 20 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de 6:45 KK Bornova'da özgün gitar ritimleri ve dertli rock tınılarıyla sahne alıyor.

  • Petch Mode: 20 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Skaff PSM Alsancak'ta elektronik rock esintileriyle alternatif sahne severleri bir araya getiriyor.

İzmir'de Bu Haftanın Caz, Klasik & Akustik Konserleri

  • A Capella TimbrFifths: 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda enstrümansız müzik ziyafeti sunarak haftaya büyüleyici bir başlangıç yaptırıyor.

  • Chris Isaak - İzmir: 16 Haziran Salı günü saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda dünya çapında efsaneleşmiş romantik hitleriyle Ege akşamına nostalji katıyor.

  • Candles and Echoes - St. John Anglikan Kilisesi: 16 Haziran Salı günü saat 21.00'de St. John Anglikan Kilisesi'nde yüzlerce mum ışığı altında mistik bir klasik müzik şöleni sunuyor.

  • Saf Akustik Canlı Performans: 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Gili Ege Perla'da en sevilen şarkıları akustik sadeliğiyle yorumluyor.

  • The Big Rhythm: 18 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de Monk Community'de hareketli caz ritimleriyle dinleyenleri sallandırıyor.

  • Jarozzy İle Notaların Ardındaki Dünya: Kemik Flütten Saksafona: 19 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Bademler Sanat Köyü'nde üflemeli çalgıların tarihsel yolculuğunu eşsiz bir dinletiyle sahneye taşıyor.

  • Marc Reaidy Baz & Adasu Akın: 19 Haziran Cuma günü saat 21.30'da Urladam Ağaçlı Sahne'de tenor ve piyano uyumuyla Urla'nın huzurlu atmosferinde yankılanıyor.

  • Madeleine & Salomon Jazz 2: 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Monk Community'de rafine caz standartlarını etkileyici vokallerle harmanlıyor.

  • Candles and Echoes - Tarihi Havagazı Fabrikası: 21 Haziran Pazar günü saat 21.30'da Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nın tarihi dokusunda mum ışığı eşliğinde ruhu dinlendiriyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rap Konserleri

  • Sagopa Kajmer: 19 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Türkçe rap'in üstadı, derin anlamlar barındıran lirikleriyle dev bir kalabalığa sesleniyor.

İzmir'de Bu Haftanın Arabesk, Fantezi & Özgün Müzik Konserleri

  • Meltem Hayırlı: 15 Haziran Pazartesi günü saat 23.45'te Noche Alaçatı'da özgün yorumuyla haftanın ilk gününde Alaçatı sahnesini hareketlendiriyor.

  • Mahsun Kırmızıgül: 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda güçlü orkestrası ve unutulmaz arabesk/fantezi hitleriyle büyük bir coşku yaratıyor.

  • Levo'nun Tavernası: 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Monk Community'de eski usul taverna eğlencesini modern dokunuşlarla yeniden yaşatıyor.

  • Nezir Kara: 19 Haziran Cuma günü Noche Alaçatı'da güçlü vokaliyle Ege akşamlarında kulakların pasını siliyor.

  • İstanbul Arabesque Project Konseri: 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de arabesk ruhunu rock müziğin isyanıyla birleştirip coşkulu bir performans sergiliyor.

  • Nurettin Rençber Konseri: 21 Haziran Pazar günü saat 20.00'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda özgün müziğin usta ismi, dillerden düşmeyen türküleriyle gönüllere dokunuyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Back to the 90s: Quiz Night + 90s Party: 16 Haziran Salı günü saat 21.00'de Köşk Alsancak'ta eğlenceli bilgi yarışmasını kesintisiz 90'lar dans hitleriyle birleştiriyor.

  • Günah Gecesi: 18 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da No. 57 by Studio House'ta yüksek tempolu elektronik beat'lerle hafta sonunu erken başlatıyor.

  • 90'lar 2000'ler Pop Party: 18 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de Old Pal Pub'da geçmişin en eğlenceli Türkçe pop şarkılarıyla nostaljik bir dans vadediyor.

  • Dj Hakan Küfündür ile 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti: 19 Haziran Cuma günü saat 22.00'de SoldOut Performance Hall'da dönemin ikonik şarkılarını görsel şovlarla destekleyip eğlenceyi katlıyor.

  • Off Campus Partisi: 19 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Cliff Venue'de öğrencilerin enerjisini doruğa çıkaracak harika bir kutlama sunuyor.

  • Effekt On The Roof: Jordan Brando + Okan Güven: 20 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de İzmir Marriott Hotel'de gün batımına eşlik eden kaliteli house ve tekno ritimleriyle çatıyı sallıyor.

  • Arem & Arman: 20 Haziran Cumartesi günü saat 23.59'da Noche Alaçatı'da başarılı DJ ikilisi ritim fırtınası koparıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Festival ve Özel Etkinlikleri

  • İl Gusto Italiano: 16 Haziran Salı günü saat 19.30'da Gili Ege Perla'da İtalyan mutfağının lezzetlerini harika müzikler eşliğinde sunuyor.

  • Sahnede Pişti: 16 Haziran Salı günü saat 20.30'da Bi'Kahve Bi'Sahne'de kahkaha ve interaktif şovlarla dolu bir komedi akşamı yaşatıyor.

  • Chopstick Night: 18 Haziran Perşembe günü saat 19.30'da Gili Ege Perla'da Uzakdoğu lezzetlerini tematik bir parti eşliğinde deneyimleme fırsatı veriyor.

  • 90'lar Türkçe Pop Fest: 20 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Çelik ve Yonca Evcimik gibi efsanelerle tüm günü kapsayan dev bir festival düzenliyor.

  • Kızlar Gecesi: 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de SoldOut Performance Hall'da yalnızca kadınlara özel hazırlanan sürprizlerle dolu, özgür bir dans gecesi sunuyor.

  • Sisa Project 'Yaza Merhaba Konseri': 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Bademler Sanat Köyü'nde yaza enerjik ve kültürel bir giriş yapıyor.

  • Keman Workshop | İbrahim Olcay: 21 Haziran Pazar günü saat 19:00'da Dorian Sanat Akademi'de müziğin teorik ve pratik dünyasına ilgi duyanlara harika bir atölye deneyimi sunuyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

15 – 21 Haziran haftasında yazın coşkusu ve açık havanın enerjisi Bursa'da müziğin ritmiyle birleşiyor! Şehrin popüler mekanları, bu yaz haftasında müzikseverleri hem nostaljiye hem de canlı performanslara doyuracak harika etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Levent Yüksel Konseri: 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda 90'lardan bugüne uzanan efsanevi şarkıları ve eşsiz yorumuyla açık havada nostalji rüzgarları estiriyor.

  • Melek Mosso: 19 Haziran Cuma günü saat 21.30'da Club Inferno Mania Bursa'da güçlü vokali, iddialı sahne duruşu ve dillerden düşmeyen hitleriyle dinleyenleri büyülüyor.

  • aisu: 20 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da modern pop ritimleri ve enerjik performansıyla hafta sonu coşkusunu zirveye taşıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Alternatif / Rock Konserleri

  • Başar Keklik: 18 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da alternatif tınıları ve özgün sahnesiyle bağımsız müzik severleri bir araya getiriyor.

  • Tuğkan Konseri: 19 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da naif sesi, melankolik melodileri ve içten sözleriyle kalplere dokunuyor.

Bursa'da Bu Haftanın Rap Konserleri

  • Taladro: 19 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da duygusal alt metinlere sahip lirikleri ve etkileyici akışıyla rap tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Konserleri

  • Grup Abdal Konseri: 19 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Tayyare Kültür Merkezi'nde Anadolu'nun köklü türkülerini ve deyişlerini kendi modern dokunuşlarıyla ustalıkla harmanlıyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Karaoke Parti- L'alibi Meşelipark: 16 Haziran Salı günü saat 20.30'da L'alibi Meşelipark'ta mikrofonu elinize alıp kendi yıldızınızı parlatacağınız eğlence dolu bir akşam sunuyor.

  • Doksanlar Diskosu: 20 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da 90'ların rengarenk, kıpır kıpır enerjisini sahneye taşıyarak herkesi zaman tünelinde dansa davet ediyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Özel Etkinlikler Var?

  • Gizo Kadınlar Matinesi: 21 Haziran Pazar günü saat 19.00'da Hayal Kahvesi Bursa'da sadece kadınlara özel sürprizler, şarkılar ve bolca kahkahayla haftayı harika bir şekilde kapatıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Üniversite şehri Eskişehir'de 15 - 21 Haziran 2026 haftasında gençliğin dinamizmi ve yaz festivallerinin heyecanı sokaklara taşıyor!

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Göksel: 20 Haziran Cumartesi günü saat 11.00'de Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda Aile ve Çocuk Fest kapsamında sahne alarak güne nostaljik ve tatlı bir başlangıç yaptırıyor.

  • Gökçe: 21 Haziran Pazar günü saat 11.00'de Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda Aile ve Çocuk Fest coşkusunu renkli hitleri ve kıpır kıpır enerjisiyle katlıyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Rock Konserleri

  • Ufuk Beydemir: 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.30'da Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de güçlü vokali ve dillere pelesenk olan rock baladlarıyla dinleyicilere duygu dolu bir akşam yaşatıyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Rap Konserleri

  • Ege Çubukçu Konseri: 18 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de İzole'de Türkçe rap'in tecrübeli ismi, akılda kalıcı ritimleri ve yüksek enerjisiyle geceyi ateşliyor.

  • Motive Konseri: 20 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Eskişehir Fuar Kongre Merkezi Açıkhava'da etkileyici lirikleri ve iddialı beat'leriyle Eskişehirli rap severleri coşturuyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Klasik Müzik & Enstrümantal Etkinlikleri

  • JAVADOFF - We Don't Say I Love You: 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde kemanın büyüleyici notalarını eşsiz bir sahne performansı eşliğinde sunuyor.

  • Candles and Echoes - Vehbi Koç: 19 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde yüzlerce mum ışığının aydınlattığı mistik atmosferde ruhu dinlendiren bir klasik müzik şöleni yaşatıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Discman 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 19 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de milenyumun ve 90'ların en eğlenceli Türkçe hitleriyle diskotopya ruhunu canlandırarak herkesi piste çağırıyor.

  • Turkish Delnight: 20 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de oryantal ezgiler ve modern ritimlerin harmanlandığı özel bir parti konseptiyle geceye renk katıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Festival ve Özel Etkinlikler Var?

  • Çalgını Al Gel: 20 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Mahfil Sahne'de herkesin kendi enstrümanıyla katılabileceği, interaktif ve samimi bir müzik buluşması düzenliyor.

  • Aile ve Çocuk Fest: 20 - 21 Haziran tarihlerinde Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda hafta sonu boyunca hem çocuklara hem ebeveynlere yönelik atölyeler, oyunlar ve sürprizlerle dolu dev bir açık hava etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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