15 – 21 Haziran Konser Takvimi: Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir'deki Konserler ve Müzik Festivalleri

Yazın sıcaklığı yerini tatlı akşam esintilerine bırakırken, 15 – 21 Haziran 2026 haftasında Türkiye'nin dört bir yanından müzik sesleri yükselmeye devam ediyor! Açık hava sahnelerinin tam anlamıyla canlandığı bu özel haftada; Ankara'nın nostaljik sahnelerinden İzmir'in Ege kokan festivallerine, Bursa'nın bitmeyen enerjisinden Eskişehir'in gençlik dolu sokaklarına kadar her yer müziğin ritmiyle atıyor.

En sevilen pop yıldızları, rock müziğin efsanevi isimleri, rap dünyasının yükselen yetenekleri, alternatif sahnelerin bağımsız ruhları ve yaz gecelerine damga vuran DJ performanslarıyla dolu kesintisiz bir eğlenceye hazır olun! Peki, bu hafta İzmir'de hangi konserler var? 15 – 21 Haziran'da Ankara'da nerede eğlenilir? Bursa'da canlı müzik nerede dinlenir? Eskişehir'de yazın tadı hangi etkinlikte çıkarılır? Kısacası, bu hafta nerede konser var?

Uyarı: Konserlerin güncel durumları, kapı açılış saatleri, bilet fiyatları ve rezervasyon detayları için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmenizi öneririz.