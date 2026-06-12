Edis'ten Çok Konuşulacak İtiraf: "Annem, Klip Çekimim İçin Kredi Çekti"

Fizy’nin podcast programına konuk olan sanatçı, 2018 yılında yayımlanan “Çok Çok” şarkısının klibi için ailesinin büyük bir fedakarlık yaptığını açıkladı. Edis, annesi Sevil Görgülü'nün 'Çok Çok' isimli şarkısının klibi için kredi çektiğini itiraf etti.

Edis, programda konuyla ilgili olarak 'Haklarını hiç yemem. Artık bir şeyler oldu, mesela annem, 'Çok Çok' şarkımın klibi için kredi çekti. Çok Çok 6. şarkı mı 5. şarkı mı ne? Hayatımda önemli bir şarkı. Onlar bir şey olduktan sonra da varını yoğunu verdiler bana.' ifadelerini kullandı.