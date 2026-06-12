Edis'ten Çok Konuşulacak İtiraf: "Annem, Klip Çekimim İçin Kredi Çekti"
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Hit şarkılarıyla bilinen Edis, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fizy'nin podcastine konuk olan Edis, 2018 yılında çıkardığı 'Çok Çok' şarkısının klip çekimi için annesinin kredi çektiğini yıllar sonra itiraf etti.
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Edis, kariyer yolculuğuna dair dikkat çeken bir detayı ilk kez paylaştı.
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Edis'in annesiyle ilgili itirafını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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