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Edis'ten Çok Konuşulacak İtiraf: "Annem, Klip Çekimim İçin Kredi Çekti"

Edis'ten Çok Konuşulacak İtiraf: "Annem, Klip Çekimim İçin Kredi Çekti"

Edis
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.06.2026 - 18:50
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Hit şarkılarıyla bilinen Edis, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fizy'nin podcastine konuk olan Edis, 2018 yılında çıkardığı 'Çok Çok' şarkısının klip çekimi için annesinin kredi çektiğini yıllar sonra itiraf etti.

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Edis, kariyer yolculuğuna dair dikkat çeken bir detayı ilk kez paylaştı.

Edis, kariyer yolculuğuna dair dikkat çeken bir detayı ilk kez paylaştı.

Fizy’nin podcast programına konuk olan sanatçı, 2018 yılında yayımlanan “Çok Çok” şarkısının klibi için ailesinin büyük bir fedakarlık yaptığını açıkladı. Edis, annesi Sevil Görgülü'nün 'Çok Çok' isimli şarkısının klibi için kredi çektiğini itiraf etti.

Edis, programda konuyla ilgili olarak 'Haklarını hiç yemem. Artık bir şeyler oldu, mesela annem, 'Çok Çok' şarkımın klibi için kredi çekti. Çok Çok 6. şarkı mı 5. şarkı mı ne? Hayatımda önemli bir şarkı. Onlar bir şey olduktan sonra da varını yoğunu verdiler bana.' ifadelerini kullandı.

Edis'in annesiyle ilgili itirafını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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