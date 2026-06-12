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MS Hastalığıyla Mücadele Eden Serdar Ortaç Sağlık Durumu Yüzünden Konserlerini Erteledi!

MS Hastalığıyla Mücadele Eden Serdar Ortaç Sağlık Durumu Yüzünden Konserlerini Erteledi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.06.2026 - 17:55
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Türk pop müziğinin onlarca yıldır zirvedeki isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, sadece hit şarkılarıyla değil, yıllardır verdiği sağlık mücadelesiyle de gündeme geliyor. 'Karabiberim', 'Dansöz', 'Poşet', 'Mesafe' ve daha sayısız şarkıyla müzik dünyasına damga vuran ünlü sanatçı, uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ediyor. Son dönemde sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar hayranlarını endişelendirirken, Gece Muhabiri Samet Aday'ın özel haberine göre Ortaç'ın tedavi sürecine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: Gece Muhabiri

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Serdar Ortaç, 1990'lı yılların başında radyoculuk yaparken keşfedildi ve kısa sürede Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden biri haline geldi.

Serdar Ortaç, 1990'lı yılların başında radyoculuk yaparken keşfedildi ve kısa sürede Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden biri haline geldi.

1994 yılında çıkardığı 'Aşk İçin' albümündeki 'Karabiberim' şarkısıyla yakaladığı büyük çıkış, onu dönemin en popüler sanatçılarından biri yaptı.

Ardından gelen 'Yaz Yağmuru', 'Gamzelim', 'Çakra', 'Ben Adam Olmam' ve 'Nefes' albümleriyle başarı grafiğini her geçen yıl yükselten Ortaç; 'Dansöz', 'Asrın Hatası', 'Bilsem Ki', 'Poşet' ve 'Hadi Çal' gibi şarkılarla Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasına girdi.

Sadece kendi kariyerinde değil, söz yazarı ve besteci kimliğiyle de sektöre yön veren Serdar Ortaç; Demet Akalın, Bengü, Sibel Can ve Hülya Avşar gibi pek çok ünlü isme de hit şarkılar verdi.

Serdar Ortaç, 2014 yılında Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Merkezi sinir sistemini etkileyen ve zaman zaman yürüme güçlüğü, denge kaybı, kas zayıflığı gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık nedeniyle sanatçı son yıllarda zorlu dönemler yaşadı.

Ortaç, verdiği röportajlarda zaman zaman yürümekte zorlandığını, bazı günler fiziksel olarak oldukça güçsüz hissettiğini ancak hayata tutunmaya çalıştığını dile getirmişti. Buna rağmen sahnelerden uzak kalmamaya çalışan sanatçı, konserlerine ve müzik çalışmalarına devam ederek hayranlarından büyük destek gördü.

Gece Muhabiri Samet Aday'ın özel haberine göre Serdar Ortaç'ın son dönemde hastalığıyla ilgili son yılların en ciddi ataklarından birini geçirdiği öğrenildi.

Gece Muhabiri Samet Aday'ın özel haberine göre Serdar Ortaç'ın son dönemde hastalığıyla ilgili son yılların en ciddi ataklarından birini geçirdiği öğrenildi.

Haberde yer alan bilgilere göre ünlü sanatçı yaklaşık 15 gündür yoğun bir tedavi programı altında bulunuyor. Bu süreçte sağlık durumuna öncelik veren Ortaç'ın planlanan tüm konserlerini ertelediği belirtildi.

Özel haberde ayrıca sanatçının pazartesi günü son serum tedavisini alacağı bilgisine de yer verildi. Tedavi sürecinin olumlu ilerlediği ve sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edilirken, doktorlarının Serdar Ortaç'ı bir süre daha yakından takip edeceği öğrenildi.

Tedavi sonrasında da uzaktan gözetim sürecinin devam edeceği, elde edilecek bulguların dikkatle inceleneceği ve sanatçının sağlık durumunun kontrol altında tutulacağı belirtildi.

Hayranlarını sevindiren gelişme ise tüm bu sürece rağmen Ortaç'ın durumunun olumlu seyretmesi oldu. Sevenleri şimdi ünlü sanatçının yeniden sahnelere döneceği günü bekliyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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