MS Hastalığıyla Mücadele Eden Serdar Ortaç Sağlık Durumu Yüzünden Konserlerini Erteledi!

1994 yılında çıkardığı 'Aşk İçin' albümündeki 'Karabiberim' şarkısıyla yakaladığı büyük çıkış, onu dönemin en popüler sanatçılarından biri yaptı.

Ardından gelen 'Yaz Yağmuru', 'Gamzelim', 'Çakra', 'Ben Adam Olmam' ve 'Nefes' albümleriyle başarı grafiğini her geçen yıl yükselten Ortaç; 'Dansöz', 'Asrın Hatası', 'Bilsem Ki', 'Poşet' ve 'Hadi Çal' gibi şarkılarla Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasına girdi.

Sadece kendi kariyerinde değil, söz yazarı ve besteci kimliğiyle de sektöre yön veren Serdar Ortaç; Demet Akalın, Bengü, Sibel Can ve Hülya Avşar gibi pek çok ünlü isme de hit şarkılar verdi.

Serdar Ortaç, 2014 yılında Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Merkezi sinir sistemini etkileyen ve zaman zaman yürüme güçlüğü, denge kaybı, kas zayıflığı gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık nedeniyle sanatçı son yıllarda zorlu dönemler yaşadı.

Ortaç, verdiği röportajlarda zaman zaman yürümekte zorlandığını, bazı günler fiziksel olarak oldukça güçsüz hissettiğini ancak hayata tutunmaya çalıştığını dile getirmişti. Buna rağmen sahnelerden uzak kalmamaya çalışan sanatçı, konserlerine ve müzik çalışmalarına devam ederek hayranlarından büyük destek gördü.