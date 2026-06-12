MS Hastalığıyla Mücadele Eden Serdar Ortaç Sağlık Durumu Yüzünden Konserlerini Erteledi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk pop müziğinin onlarca yıldır zirvedeki isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, sadece hit şarkılarıyla değil, yıllardır verdiği sağlık mücadelesiyle de gündeme geliyor. 'Karabiberim', 'Dansöz', 'Poşet', 'Mesafe' ve daha sayısız şarkıyla müzik dünyasına damga vuran ünlü sanatçı, uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ediyor. Son dönemde sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar hayranlarını endişelendirirken, Gece Muhabiri Samet Aday'ın özel haberine göre Ortaç'ın tedavi sürecine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Buyurun, detaylara birlikte bakalım.
Kaynak: Gece Muhabiri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serdar Ortaç, 1990'lı yılların başında radyoculuk yaparken keşfedildi ve kısa sürede Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden biri haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gece Muhabiri Samet Aday'ın özel haberine göre Serdar Ortaç'ın son dönemde hastalığıyla ilgili son yılların en ciddi ataklarından birini geçirdiği öğrenildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın