İslam Memiş Gram Altın İçin Mayıs Tahminini Açıkladı

Yatırımcıların asıl odak noktası olan gram altın için 'nokta atışı' tahminlerini güncelleyen İslam Memiş, Mayıs ayı içerisinde 7 bin TL sınırının aşılacağını öngördü. Ons tarafındaki yükselişin gram altına doğrudan yansıyacağını belirten Memiş, yıl sonu için ise şu tahminde bulundu:

'Mayıs ayı içinde 7 bin TL seviyesinin üzerine ataklar bekliyorum. Ons altın tarafında önce 4bin 850 tekrar 4 bin 900 dolar seviyesi denemesini yapabilir. O yüzden mayıs ayı tarafında benim altın tarafındaki öngörüm yükseliş yönlü devam etmekte. Gram altın tarafında 10 bin TL seviyesi yıl sonuna kadar tekrar geçerliliğini korumakta.'

Piyasadaki manipülatif hareketlere ve kısa vadeli dalgalanmalara karşı uyarıda bulunan İslam Memiş, yatırımcıya 'sabır' mesajı verdi. Orta ve uzun vadede tüm emtialarda yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirten uzman, piyasadaki 'soygun' atmosferinden uzak durulması gerektiğini, mayıs ayında sessiz kalarak beklemeyi tercih edeceklerini ifade etti.

*İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*