article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İslam Memiş Gram Altın İçin Mayıs Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.05.2026 - 10:09

Küresel piyasalar merkez bankalarının faiz kararları ve tırmanan jeopolitik risklerin etkisindeyken, altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Mayıs ayına giriş yapılmasıyla birlikte 'Altın yükselecek mi? Altın fiyatları ne olacak?' sorusu yeniden gündeme geldi. Altın fiyatlarıyla ilgili konuşan İslam Memiş, gram altın için mayıs ayı tahminini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İslam Memiş altın tahminini paylaştı.

Japonya ve Fed’in faizleri sabit tutmasının ardından gözlerin Avrupa Merkez Bankası’na çevrildiğini belirten İslam Memiş, ons altındaki toparlanmaya dikkat çekti. Mart ayında 4 bin 100 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altının, Nisan ayını 535 dolarlık sert bir yükselişle tamamladığını hatırlatan uzman isim, piyasalardaki stresin sürmesi durumunda 4 bin 400 ve 4 bin 500 dolar bantlarının güçlü destek seviyeleri olduğunu ifade etti.

Gram altın ne kadar olacak? İslam Memiş gram altın fiyatı için mayıs tahminini açıkladı.

Yatırımcıların asıl odak noktası olan gram altın için 'nokta atışı' tahminlerini güncelleyen İslam Memiş, Mayıs ayı içerisinde 7 bin TL sınırının aşılacağını öngördü. Ons tarafındaki yükselişin gram altına doğrudan yansıyacağını belirten Memiş, yıl sonu için ise şu tahminde bulundu:

'Mayıs ayı içinde 7 bin TL seviyesinin üzerine ataklar bekliyorum. Ons altın tarafında önce 4bin 850 tekrar 4 bin 900 dolar seviyesi denemesini yapabilir. O yüzden mayıs ayı tarafında benim altın tarafındaki öngörüm yükseliş yönlü devam etmekte. Gram altın tarafında 10 bin TL seviyesi yıl sonuna kadar tekrar geçerliliğini korumakta.'

Piyasadaki manipülatif hareketlere ve kısa vadeli dalgalanmalara karşı uyarıda bulunan İslam Memiş, yatırımcıya 'sabır' mesajı verdi. Orta ve uzun vadede tüm emtialarda yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirten uzman, piyasadaki 'soygun' atmosferinden uzak durulması gerektiğini, mayıs ayında sessiz kalarak beklemeyi tercih edeceklerini ifade etti.

*İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın