"Obama Bu Testi Geçemezdi!" Trump Zeka Testinde Sorulan O Soruyu Anlattı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.05.2026 - 09:20

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran operasyonları ve kendi zihinsel performansı hakkında açıklamalarda bulundu. Akıl sağlığı üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Trump, üç farklı bilişsel testi başarıyla tamamladığını vurguladı.

"Tüm zihinsel testleri başarıyla geçtim. Obama'nın bu testleri geçebileceğini hiç sanmıyorum."

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a düzenlenen saldırılar ve son dönemde kamuoyunda tartışılan zihinsel sağlığına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Zihinsel sağlığı üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Trump, üç farklı bilişsel testi başarıyla tamamladığını vurguladı. ABD tarihinde bu testleri yaptıran tek başkan olduğunu iddia eden Trump, 'Obama'nın bu testleri geçebileceğini hiç sanmıyorum' ifadelerini kullandı.

Test sürecindeki soruların zorluğuna dikkat çeken Trump, yaşadığı bir diyaloğu şu sözlerle aktardı:

'İlk soru çok kolay; aslan, zürafa, ayı ve köpekbalığı var. 'Hangisi ayı?' diye soruyorlar. Zor sorular soruyorlar. Bir sayı tut, herhangi bir sayı diyorlar. Tamam diyorum, 99. 9 ile çarpın. 3'e bölün. 4293 ekleyin. 2'ye bölün. 93 çıkarın. 9'a bölün. Cevabınız nedir? Ben doğru bildim. Aslında bundan daha karmaşıktı.'

"İran’ın bütün liderleri öldü. Çok üzücü, aslında çok iyi insanlardı."

İran’a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonları değerlendiren Trump, kararın arkasında durduğunu belirtti. Trump, 'Belki aptalca, belki cesurca bir şey yaptım ama kesinlikle akıllıcaydı; bugün olsa yine yapardım' dedi. Hayatını kaybeden İranlı yetkililerle ilgili ise şaşırtıcı bir çıkış yaparak, 'İran’ın bütün liderleri öldü. Çok üzücü, aslında çok iyi insanlardı' şeklinde konuştu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
