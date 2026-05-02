"Obama Bu Testi Geçemezdi!" Trump Zeka Testinde Sorulan O Soruyu Anlattı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a düzenlenen saldırılar ve son dönemde kamuoyunda tartışılan zihinsel sağlığına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Zihinsel sağlığı üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Trump, üç farklı bilişsel testi başarıyla tamamladığını vurguladı. ABD tarihinde bu testleri yaptıran tek başkan olduğunu iddia eden Trump, 'Obama'nın bu testleri geçebileceğini hiç sanmıyorum' ifadelerini kullandı.

Test sürecindeki soruların zorluğuna dikkat çeken Trump, yaşadığı bir diyaloğu şu sözlerle aktardı:

'İlk soru çok kolay; aslan, zürafa, ayı ve köpekbalığı var. 'Hangisi ayı?' diye soruyorlar. Zor sorular soruyorlar. Bir sayı tut, herhangi bir sayı diyorlar. Tamam diyorum, 99. 9 ile çarpın. 3'e bölün. 4293 ekleyin. 2'ye bölün. 93 çıkarın. 9'a bölün. Cevabınız nedir? Ben doğru bildim. Aslında bundan daha karmaşıktı.'