Milyonlarca Emekli İçin Temmuz Senaryosu: SGK Uzmanından Seyyanen Zam ve Maaş Artışı Kulisi

TÜİK’in Mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam oranının ilk basamağı da şekillendi. Ocak ve Şubat aylarındaki toplam yüzde 7,95’lik artışa Mart verisinin eklenmesiyle kümülatif enflasyon yüzde 10,04’e ulaştı. Bu rakam, bugün itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş güncellenmesi için cepte olan kesin oran anlamına geliyor.

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş’ın piyasa analizleri ve finans kuruluşlarının verilerine dayandırdığı öngörüler, Temmuz ayında zammın yüzde 16 ile yüzde 18 arasında kalabileceğine işaret ediyor. Ancak asıl tartışma zammın oranından ziyade, 'en düşük emekli maaşı' uygulamasının geleceği üzerine yoğunlaşıyor. Hükümetin bu uygulamayı revize ederek, desteği sadece 'sosyal yardıma muhtaç' kesimle sınırlama ihtimali, milyonlarca emekliyi 20 bin TL sınırında sabitleme riskini doğuruyor. Seçim takvimi yaklaşırken bu riskin göze alınıp alınmayacağı ise henüz tam bir muamma.