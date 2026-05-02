Haberler
Ekonomi
Milyonlarca Emekli İçin Temmuz Senaryosu: SGK Uzmanından Seyyanen Zam ve Maaş Artışı Kulisi

Milyonlarca Emekli İçin Temmuz Senaryosu: SGK Uzmanından Seyyanen Zam ve Maaş Artışı Kulisi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.05.2026 - 11:32

Ocak ayında emekliye yapılan yüzde 12.9'luk zam, fiyat artışları karşısında eridi. Enflasyon rakamlarına göre yılda iki kez zam alan emekliler gözünü temmuz ayına çevirdi. SGK uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulan 'seyyanen zam' ve 'emekli maaş zammı' detaylarını anlattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi/İsa Karakaş

Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayında emekliye ne kadar zam yapılacak?

Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayında emekliye ne kadar zam yapılacak?

TÜİK’in Mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam oranının ilk basamağı da şekillendi. Ocak ve Şubat aylarındaki toplam yüzde 7,95’lik artışa Mart verisinin eklenmesiyle kümülatif enflasyon yüzde 10,04’e ulaştı. Bu rakam, bugün itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş güncellenmesi için cepte olan kesin oran anlamına geliyor.

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş’ın piyasa analizleri ve finans kuruluşlarının verilerine dayandırdığı öngörüler, Temmuz ayında zammın yüzde 16 ile yüzde 18 arasında kalabileceğine işaret ediyor. Ancak asıl tartışma zammın oranından ziyade, 'en düşük emekli maaşı' uygulamasının geleceği üzerine yoğunlaşıyor. Hükümetin bu uygulamayı revize ederek, desteği sadece 'sosyal yardıma muhtaç' kesimle sınırlama ihtimali, milyonlarca emekliyi 20 bin TL sınırında sabitleme riskini doğuruyor. Seçim takvimi yaklaşırken bu riskin göze alınıp alınmayacağı ise henüz tam bir muamma.

Seyyanen zam kulisi.

Seyyanen zam kulisi.

İsa Karakaş'ın ifadelerine göre emeklinin en büyük beklentisi olan seyyanen zam veya refah payı konusunda ise Ankara koridorlarından pek iç açıcı haberler gelmiyor. Bölgesel savaşların yarattığı ekonomik belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçe gösterilerek, yasal enflasyon farkı dışında ek bir iyileştirmenin şu an için 'uzak bir ihtimal' olduğu konuşuluyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
