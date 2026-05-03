İçerik Üreticisi Batuğ Özdek Kuzey Kore'de Doğsaydık Bir Günümüzün Nasıl Geçeceğini Anlattı

Sabah: Devletin Sesiyle Uyanmak: Kuzey Kore'de pek çok evde radyo hoparlörü bulunuyor ve sabahları devlet yayınlarıyla açılıyor. Bu yayınları kapatmak mümkün değil. Günün ilk sesi Kim ailesine övgü, ideolojik mesajlar ve çalışma emirleri. Sabahın başlangıcı bile devletin kontrolünde.

İş ve Okul: Özgür Seçim Yok: Kuzey Kore'de meslek ve eğitim büyük ölçüde devlet tarafından belirleniyor. Nerede çalışacağınız, hangi okulda okuyacağınız ve hangi şehirde yaşayacağınız kişisel tercihle değil; sınıfsal köken ve siyasi güvenilirlikle şekilleniyor. Kariyer hayali kurmak lüks.

Bilgiye Erişim: Dış Dünya Yok: İnternet yok, sosyal medya yok, yabancı haber yok. Dış dünyaya dair bilgi sıkı sansürden geçiyor. Kaçak yollarla gelen Güney Kore dizileri veya yabancı filmler yakalanırsa ağır cezalar gündeme geliyor. Merak etmek bile riskli.

Akşam: Gözetim Altında Özel Hayat: Komşular birbirini izliyor. Bu hem zorunluluk hem alışkanlık. 'İnminban' adı verilen mahalle komiteleri günlük hayatı denetliyor. Yabancı bir şey duyduğunuzda bildirmeniz bekleniyor. Güven duygusu lüks, her an izlendiğinizi hissediyorsunuz.

Düşünme özgürlüğü, seçim hakkı ve merak etme cesareti... Bunların olmadığı bir hayatı hayal etmek bu hakların ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor.