Çocuklara Ev işlerinin Yaptırıldığı Doğayla İç İçe Japon Kreşi Gündem Oldu

Araştırmalar son nesil çocukların daha önceki nesillere kıyasla doğada çok daha az zaman geçirdiğini ortaya koyuyor. Bu kopuş dikkat eksikliği, anksiyete ve fiziksel gelişim sorunlarıyla doğrudan ilişkilendiriliyor. 'Doğa eksikliği bozukluğu' kavramı artık çocuk psikolojisinde ciddiye alınan bir olgu.

Japonya'da 'Satoyama' adı verilen doğayla uyum içinde yaşam felsefesi eğitime de yansıyor. Küçük çocukların toprakla, bitkiyle ve hayvanlarla doğrudan temas kurması hem duyusal gelişimi hem de sorumluluk bilincini güçlendiriyor. Bu kreşteki yaklaşım bu felsefenin en saf uygulamalarından biri.

Japonya'da çocuklar okul öncesinden itibaren temizlik, yemek hazırlama ve bahçe işlerine katılıyor. Bu aktiviteler hem ince motor becerileri geliştiriyor hem de çocuğa 'ben de bir şeyler yapabilirim' hissi kazandırıyor. Öz yeterlilik duygusu akademik başarıdan çok daha erken ve çok daha derin bir şekilde bu anlarda filizleniyor.