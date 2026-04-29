Çocuklara Ev işlerinin Yaptırıldığı Doğayla İç İçe Japon Kreşi Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.04.2026 - 11:35

Modern çocukluk giderek daha küçük alanlara sıkışıyor. Dört duvar, ekran ve yapılandırılmış aktiviteler çocukları hem fiziksel hem de ruhsal olarak kısıtlıyor. Doğa, toprak ve gerçek hayat deneyimi ise giderek uzaklaşıyor. Bu kopuşun bedelini en çok çocuklar ödüyor.

Japonya'da bir kreşin doğayla iç içe ve ev işleri yaparak geçen günlük rutinini gösteren video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntüleri gören herkes yalnızca çocukları için hayal etmekle kalmadı, kendileri de o yaşlara dönüp böyle bir eğitim görmek istediklerini belirtti.

Peki bu yaklaşım çocuk gelişimi için neden bu kadar değerli?

Araştırmalar son nesil çocukların daha önceki nesillere kıyasla doğada çok daha az zaman geçirdiğini ortaya koyuyor. Bu kopuş dikkat eksikliği, anksiyete ve fiziksel gelişim sorunlarıyla doğrudan ilişkilendiriliyor. 'Doğa eksikliği bozukluğu' kavramı artık çocuk psikolojisinde ciddiye alınan bir olgu.

Japonya'da 'Satoyama' adı verilen doğayla uyum içinde yaşam felsefesi eğitime de yansıyor. Küçük çocukların toprakla, bitkiyle ve hayvanlarla doğrudan temas kurması hem duyusal gelişimi hem de sorumluluk bilincini güçlendiriyor. Bu kreşteki yaklaşım bu felsefenin en saf uygulamalarından biri.

Japonya'da çocuklar okul öncesinden itibaren temizlik, yemek hazırlama ve bahçe işlerine katılıyor. Bu aktiviteler hem ince motor becerileri geliştiriyor hem de çocuğa 'ben de bir şeyler yapabilirim' hissi kazandırıyor. Öz yeterlilik duygusu akademik başarıdan çok daha erken ve çok daha derin bir şekilde bu anlarda filizleniyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
