Kolombiyalı Şefin "Çikolata Terapisi" Adını Verdiği Sunum Mideleri Ağızlara Getirdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.04.2026 - 08:56 Son Güncelleme: 29.04.2026 - 09:31

Yemek artık sadece doymak için değil. Fine dining kültürü bu anlayışı o kadar uç noktalara taşıdı ki bazen yemeğin kendisinden çok, miktarı ve sunumu ön plana çıkıyor. Dev ücretlerle yemek yenen bu restoranlarda bazen ipin ucu kaçabiliyor. 

Kolombiyalı ünlü şef Juan Manuel Barrientos'un sahibi olduğu, Michelin yıldızlı restoranda yaptığı sunum mideleri ağızlara getirdi. 'Chocotherapy' (Çikolata Terapisi) adını verdiği sunum Hint sokak lezzetlerini aratmadı.

Peki bu ilginç sunumun mantığı ne?

  • Çok Duyulu Deneyim (Multisensory Dining): Bu tarz yüksek mutfak (fine-dining) restoranları, yemeği sadece karın doyurmak değil, beş duyuya hitap eden bir sanat performansı olarak kurguluyor.

  • Süreç: Garson ellerine önce ılık, sıvı çikolata döküyor. Sonra üzerine şeker ve kahve karışımı bir peeling (exfoliant) ekliyor. Sen de ellerini ovalayarak hem çikolatanın kokusunu alıyorsun hem de cildini yumuşatıyorsun.

  • Amaç: Çocukluğa dönüşü, ellerle yemek yemenin ilkel hazzını ve çikolatanın aromatik kokusunun beyindeki mutluluk hormonlarını tetiklemesini hedefliyorlar. Videonun sonunda da kadın zaten parmaklarındaki çikolatanın tadına bakıyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
