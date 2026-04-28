Yakışıklı Mısırcı'nın Ardından Dikkat Çeken Deney: Yakışıklı Satıcı Satışları Artırır mı?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.04.2026 - 18:06 Son Güncelleme: 28.04.2026 - 18:12

Yakışıklı Mısırcı'yı mutlaka biliyorsunuzdur. Kendisi mısır tezgahının başında işini yaparken, Rus bir turistin kendisini görüntülemesiyle viral oldu. Dünyanın dört bir yanından Yakışıklı Mısırcı'yı görmeye gelenler oluyor, hatta tezgahının önünde metrelerce kuyruk oluşuyor. Peki gerçekten yakışıklı olmak satışları etkiliyor mu?

'umutmetincom' isimli içerik üreticisi, bunu denemek için bir çiğ köfte tezgahının başına profesyonel model geçirerek sosyal medyada viral olmasını sağladı. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcıydı.

Kaynak: https://www.instagram.com/umutmetinco...
Sosyal medya illüzyonu, gerçek dünyada somut bir trafik ve satış potansiyeli yaratabiliyor!

  • Dijital Başarı: Sadece 6 video paylaşılmasına rağmen 30 günde 1,5 milyon görüntülenmeye ulaşıldı. 'Yakışıklı Çiğ Köfteci' (Ekrem Tekgüçlü) karakteri hakkında 9 farklı Twitter haber sayfası ve 6 farklı haber sitesi içerik paylaştı.

  • Fiziksel Etki: Çiğ köfteci dükkanının sahibi Ekrem Abi, videolardan sonra yaklaşık 10-15 kişinin dükkana gelip özellikle bu 'yakışıklı çalışanı' sorduğunu doğruladı.

  • Pazarlama Dersi: Videoyu hazırlayan genç, aslında var olmayan bir karakter (profesyonel bir model) üzerinden oluşturulan kurgunun, geleneksel bir esnafın satışlarını ve bilinirliğini artırabileceğini kanıtlamış oldu.

  • Peki sıradaki ne?

👇

👇
Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
