Yakışıklı Mısırcı'nın Ardından Dikkat Çeken Deney: Yakışıklı Satıcı Satışları Artırır mı?

Yakışıklı Mısırcı'yı mutlaka biliyorsunuzdur. Kendisi mısır tezgahının başında işini yaparken, Rus bir turistin kendisini görüntülemesiyle viral oldu. Dünyanın dört bir yanından Yakışıklı Mısırcı'yı görmeye gelenler oluyor, hatta tezgahının önünde metrelerce kuyruk oluşuyor. Peki gerçekten yakışıklı olmak satışları etkiliyor mu?

'umutmetincom' isimli içerik üreticisi, bunu denemek için bir çiğ köfte tezgahının başına profesyonel model geçirerek sosyal medyada viral olmasını sağladı. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcıydı.