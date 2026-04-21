Ne Anlatmak İstiyor Olabilir? Bir Sanatçının Dubai'de Sergilediği Eser Sosyal Medyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.04.2026 - 20:48

Modern sanat son yılların en tartışmalı konularından biri. Sergilenen gösteriler pek çok kişiye anlamsız gelirken aynı zamanda ciddi bir takipçi kitlesi de var. Bazıları sanat kavramının zamanla değiştiğini düşünürken, 'Bu sanat değil' yorumunda bulunanlar da bir hayli fazla. 

Suriyeli sanatçı Khuzayma Al-Aayed'in Dubai'de sergilediği eser sosyal medyada viral oldu. O esere yine bunun bir sanat olmadığını savunanlardan pek çok yorum geldi.

"Gördüğün şey sandığın kadar derin değil." yazısının dikkat çektiği eserle sanatçı bize gerçekten ne anlatıyor olabilir?

1. Algı ve Gerçeklik Yanılsaması

Aynalar, her zaman gerçeğin bir yansıması gibi görünür ancak sanatçı bu aynaları kırarak bize sundukları o 'pürüzsüz ve derin' görüntünün aslında sadece iki boyutlu, ince bir cam tabakadan ibaret olduğunu hatırlatıyor. Kırılma anındaki o şiddetli ses ve cam parçaları, görsel mükemmelliğin ne kadar kırılgan olduğunu vurguluyor.

2. Kimlik ve Öteki

Videonun ilerleyen kısımlarında aynanın arkasından bir silüet (bir iskelet ya da ahşap yapı) çıkmaya başlıyor. Bu, insanın dış görünüşünün (aynadaki yansımasının) ötesinde, daha ham, daha yapısal ve belki de daha 'gerçek' bir özün saklı olduğunu simgeliyor. Biz aynaya bakarken kendimizi gördüğümüzü sanırız, oysa sanatçı asıl gerçekliğin o yansımanın arkasında saklı olduğunu gösteriyor.

3. Toplumsal Eleştiri ve Dubai Bağlamı

Eserin Dubai'de sergileniyor olması da manidar. Lüksün, ihtişamın ve 'görüntünün' çok ön planda olduğu bir coğrafyada, sanatçının eline çekici alıp o pırıltılı yüzeyleri parçalaması, modern dünyanın yüzeyselliğine karşı sert bir protesto niteliği taşıyor.

4. Yıkımın Estetiği

Sanat sadece bir şey 'yaratmak' değildir; bazen bir şeyi yok etmek de yeni bir anlam doğurur. Al-Aayed, aynayı yıkarak aslında izleyicinin kendi yansımasıyla olan konforunu bozuyor ve onları aynanın arkasındaki 'boşlukla' veya 'karmaşayla' yüzleştiriyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.

