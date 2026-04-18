Bursla Amerika'da Okuyup Hollywood'da İşe Giren Türk Kendisine Gelen Kötü Yorumları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.04.2026 - 20:23

Birisinin başarısını kutlamak maalesef herkes için kolay değil. İnsanlar başarı hikayelerinde ilk önce ‘torpil’ ya da ‘başka bir yol’ ihtimali arayarak kendini başarısızlıklarını normalleştirmeye çalışıyor. Bu yolda birilerinin kalbini kırmaktan da asla çekinmiyorlar. 

Kazandığı bursla Amerika'da eğitim alıp Hollywood'da işe giren 'leyldeni' isimli genç kadın kendisine gelen kötü yorumları paylaştı. Yorumlardaki hadsizlik okurken bile sinir bozdu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DW8gN4QCrhI/
Peki neden başarı bu kadar kolay sorgulanıyor?

Fırsat eşitsizliği gerçek bir sorun. Pek çok insan hak ettiği halde tanıdık olmadığı için kapıların kapandığını bizzat deneyimledi. Bu deneyim zamanla meşru başarıları bile şüpheyle değerlendiren bir toplumsal reflekse dönüştü. Sistem bozuksa içindeki her şey bozukmuş gibi görünüyor.

Başkasının başarısını torpile bağlamak aslında kişinin kendi hareketsizliğini meşrulaştırma biçimi. 'O başardıysa torpille başardı' demek 'ben denemedim çünkü sistem bozuk' demekten çok daha kolay. Bu düşünce kalıbı bireyi rahatlatıyor ama yerinde saydırıyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
