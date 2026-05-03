Amedspor’un Süper Lig’e Yükselişiyle Birlikte Diyarbakır Sokakları Renkli Anlara Sahne Oldu

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.05.2026 - 08:49

Amedspor için 2025-2026 sezonu oldukça hareketli ve başarılı geçti. Takım, TFF 1. Lig'deki mücadelesini zirve yarışı içerisinde tamamladı. Erzurumspor'un ardından ikinci bileti kapmak için Esenler Erokspor, Çorum FK ve Amedspor arasında yaşanan üçlü rekabette gülen taraf Amedspor oldu.

Haliyle Diyarbakır ve tüm camia için tarihi bir gün yaşandı. Şehrin sokakları renkli anlara sahne oldu.

Tarihinde ilk kez Süper Lig sevinci yaşadı.

Teknik direktör krizleriyle çalkalanan Amedspor, son haftalardaki puan kayıpları sonrası Mesut Bakkal ile yollarını ayırıp final maçına Sertaç Küçükbayrak yönetiminde çıktı. Iğdır FK karşısında geriye düşmesine rağmen Diagne ve Dia Saba gibi yıldızlarıyla 3-2 öne geçen Diyarbakır ekibi, 80. dakikada yediği golle büyük bir şok yaşadı. 3-3 biten ve 11 dakikalık uzatması nefes kesen maçta Amedspor, rakiplerinden gelen skor haberleriyle Süper Lig biletini cebine koydu. Erokspor’un son anlarda gol bulamamasıyla birlikte, bu gol düellosu Amedspor’u tarihindeki ilk Süper Lig sevincine taşıdı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
