Bülent Ersoy Rekor Reklam Anlaşmasıyla Tarihe Geçti!

Bülent Ersoy Rekor Reklam Anlaşmasıyla Tarihe Geçti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.05.2026 - 11:10

Magazin dünyasında “servet” denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Bülent Ersoy, bu kez hem mal varlığı hem de rekor kırdığı konuşulan reklam anlaşmasıyla gündemde! Sözcü'nün haberine göre, Diva’nın, bir reklam filmi için aldığı ücret ve bu anlaşmayla Türkiye’de reklam dünyasında bir ilke imza attığı iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yıllardır sahnelerin zirvesinde yer alan Bülent Ersoy’un dudak uçuklatan serveti bir yana, bu dev anlaşma “Türkiye’de bir reklam filminden alınan en yüksek ücret” olarak konuşulurken, ortaya çıkan rakam ise magazin gündemini adeta salladı! 

Kaynak

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/bulent-ersoy...
Türk sanat müziğinin “Diva”sı Bülent Ersoy, 50 yılı aşkın kariyerinde sadece sahnede değil, yatırımlarıyla da adından söz ettirdi.

Türk sanat müziğinin “Diva”sı Bülent Ersoy, 50 yılı aşkın kariyerinde sadece sahnede değil, yatırımlarıyla da adından söz ettirdi.

Basına yansıyan bilgilere göre Ersoy’un;

  • Bankadaki nakit varlığı ve mücevher koleksiyonunun toplam değeri 60 milyon doların üzerinde,

  • İstanbul’un en prestijli semtlerinde 28 daire,

  • 4 ultra lüks villa ve Bodrum, Antalya, İzmir’de yazlıkları,

  • Marmaris’te kendisine ait özel bir ada,

  • Vinç ve dozerlerden oluşan iş makinesi filosu,

  • Fethiye’de akaryakıt istasyonu,

  • 30 metrelik lüks yat ve İstanbul’da özel bir sauna işletmesi bulunuyor.

Son günlerde ise Bülent Ersoy’un yer aldığı yeni bir reklam kampanyası konuşuluyor.

Son günlerde ise Bülent Ersoy’un yer aldığı yeni bir reklam kampanyası konuşuluyor.

Ünlü sanatçının bu projede astronot, rapçi, hakem ve taksi şoförü gibi farklı karakterlere bürünmesi dikkat çekti.

Sözcü'nün haberine göre, Diva bu reklam anlaşması için tam 3 milyon dolar (yaklaşık 135 milyon TL) kazandı! Bu rakamın Türkiye reklamcılık tarihindeki en yüksek ücretlerden biri olduğu konuşuluyor.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
