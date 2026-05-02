article/comments
article/share
Haberler
Magazin
48 Milyon Dolarlık Servet İddiasına Engin Altan Düzyatan'dan Gündem Yaratan Cevap!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.05.2026 - 09:05

Magazin gündemi yine kaynıyor! Bu kez hem kariyeri hem de özel hayatıyla konuşulan isim Engin Altan Düzyatan oldu. Hakkındaki “48 milyon dolarlık servet” iddiasıyla gündeme gelen ünlü oyuncunun bu iddialara verdiği yanıt sosyal medyada çok konuşuldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Engin Altan Düzyatan, Türkiye’de özellikle tarihi yapımlarla özdeşleşmiş bir isim.

Oyunculuk kariyerine 2000’li yılların başında adım atan Düzyatan, kısa sürede dikkat çeken projelerde yer alarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Ancak asıl büyük çıkışını, dünya çapında izlenme rekorları kıran Diriliş: Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Ertuğrul Bey karakteriyle yaptı. Başta Pakistan olmak üzere pek çok ülkede geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizi, 5 sezon boyunca ekranlarda kalmayı başardı. Bu proje sayesinde Düzyatan’ın uluslararası popülaritesi adeta katlandı.

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, 2025 yılında çocuklarının eğitimi için Dubai’ye taşınma kararı almıştı. Ancak Nisan 2026 itibarıyla gelen bilgilere göre aile, bölgedeki jeopolitik gerilimler nedeniyle Londra’ya yerleşme kararı aldı.

Tam da bu süreçte ortaya atılan servet iddiası ise gündeme bomba gibi düşmüştü!

İddialara göre, özellikle Diriliş: Ertuğrul’un uluslararası başarısının ardından Düzyatan, Türkiye dışında farklı ülkelerde de gayrimenkul yatırımları yaptı ve ciddi bir servet elde etti.

Konuşulan rakam ise dudak uçuklatan cinsten... 48 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 584 milyon TL) serveti olduğu iddia edilen Engin Altan Düzyatan o iddialara yanıt verdi.

“Maddi konularla çok ilgilenmem. Evlenmeden önce paramı ablam yönetiyordu, şimdi de eşim ilgileniyor. İnanın servetim hakkında hiçbir fikrim yok.” şeklinde konuşan oyuncunun o cevabı gündem oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın