117 Bin Metrekarelik Araziyi Bedavaya Aldı! Kendini Kral İlan Etti, Komşularından Geçiş Ücreti Alıyor
İsviçre'de tapu yasalarındaki açıkları fırsata çeviren 31 yaşındaki Jonas Lauwiner, sahipsiz görünen 117 bin metrekarelik devasa alanı üzerine tescil ettirerek kendi 'krallığını' kurdu. Bedelsiz edindiği araziler arasında aktif kullanılan yolların da bulunması ve bölge halkından ücret talep etmesi ülkede hukuk krizine yol açtı.
İsviçre’nin Bern kantonunda yaşayan Jonas Lauwiner, hukuk sistemindeki "sahipsiz araziler" ile ilgili düzenlemeleri derinlemesine inceleyerek eşine az rastlanır bir mülkiyet hamlesine imza attı.
Lauwiner'in bu hamlesi sadece kağıt üzerinde kalmadı; tescil edilen alanlar arasında mahalle sakinlerinin günlük hayatta kullandığı 80'den fazla yolun da yer aldığı ortaya çıktı.
Hukukçuların "hakların kötüye kullanılması" iddiasıyla açtığı dava mahkeme tarafından reddedilince, İsviçre’deki yasal boşluklar kamuoyunda geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.
