117 Bin Metrekarelik Araziyi Bedavaya Aldı! Kendini Kral İlan Etti, Komşularından Geçiş Ücreti Alıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.05.2026 - 12:29 Son Güncelleme: 01.05.2026 - 13:16

İsviçre'de tapu yasalarındaki açıkları fırsata çeviren 31 yaşındaki Jonas Lauwiner, sahipsiz görünen 117 bin metrekarelik devasa alanı üzerine tescil ettirerek kendi 'krallığını' kurdu. Bedelsiz edindiği araziler arasında aktif kullanılan yolların da bulunması ve bölge halkından ücret talep etmesi ülkede hukuk krizine yol açtı.

Kaynak: https://www.thetimes.com/world/europe...
İsviçre’nin Bern kantonunda yaşayan Jonas Lauwiner, hukuk sistemindeki "sahipsiz araziler" ile ilgili düzenlemeleri derinlemesine inceleyerek eşine az rastlanır bir mülkiyet hamlesine imza attı.

Tapu sicil kayıtlarında mirasçısı bulunmayan, eski yollar veya ormanlık alanlar olarak görülen taşınmazların talep edilebileceğini fark eden Lauwiner, dijital ortamda yaptığı titiz araştırmalar sonucunda 117 bin metrekarelik alanı tek kuruş ödemeden kendi adına tescil ettirmeyi başardı. Burgdorf kentindeki bir binayı 'sarayı' ilan eden genç adam, elde ettiği bu mülkiyet hakkıyla birlikte bölgede adeta bir krallık kurduğunu duyurdu.

Lauwiner'in bu hamlesi sadece kağıt üzerinde kalmadı; tescil edilen alanlar arasında mahalle sakinlerinin günlük hayatta kullandığı 80'den fazla yolun da yer aldığı ortaya çıktı.

Yeni mülk sahibi, kendi arazisinden geçen bu yolların bakımı için vatandaşlardan 'katkı payı' adı altında ücret talep etmeye başladı. Ayrıca bölgede inşaat yapmak isteyenlerin, Lauwiner’in arazilerinden geçiş hakkı alabilmek için kendisine ödeme yapması zorunluluğu doğdu. Bu durum yerel halkın sert tepkisine neden olurken, belediye yönetimlerini de harekete geçirdi.

Hukukçuların "hakların kötüye kullanılması" iddiasıyla açtığı dava mahkeme tarafından reddedilince, İsviçre’deki yasal boşluklar kamuoyunda geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kendisini savunan Lauwiner, süreci tamamen dijital verileri analiz ederek yürüttüğünü, herhangi bir zorbalığa başvurmadığını ve sadece mevcut yasaların kendisine tanıdığı hakları kullandığını ifade etti. Yaşanan krizin ardından kanton yönetimleri, benzer istismarların önüne geçmek ve sahipsiz arazilerin öncelikli olarak kamuya devredilmesini sağlamak amacıyla yeni yasal düzenlemeler hazırlamaya başladı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
