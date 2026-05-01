Göğüs Hastalıkları Doktoru Asla Evinize Sokmamanız Gerekenleri Açıkladı: "Ben Yapmıyorum, Siz de Yapmayın!"

Sosyal medya platformunda takipçilerine seslenen bir göğüs hastalıkları uzmanı, evlerimizde yaygın olarak kullandığımız oda parfümleri, kokulu mumlar ve çubuklu koku yayıcıların akciğer sağlığı üzerindeki tahrip edici etkilerini gözler önüne serdi. Meslek hayatı boyunca bu tür kimyasallara maruz kalması nedeniyle solunum yolları hasar görmüş sayısız hastayla karşılaştığını vurgulayan doktor, estetik bir alışkanlığın nasıl kronik bir sağlık sorununa evrilebileceğini çarpıcı ifadelerle anlattı.

Uzman ismin açıklamalarına göre, oda kokularından yayılan sentetik maddeler doğrudan bronşları hedef alarak akciğerlerin işleyişini zorlaştırıyor. Pek çok insanın sadece ferahlık hissi yaşamak için bu kokuları içine çektiğini ancak aslında vücuduna ağır kimyasal yüklemeler yaptığını belirten hekim, polikliniklerde 'yorgun akciğer' tablosuyla başvuran vaka sayısındaki artışa dikkat çekti. Bronşların doğal yapısını bozan bu ürünlerin, özellikle hassas bünyelerde kalıcı hasarlar bırakabileceği uyarısında bulunan uzman, sağlıklı bir nefes için ev ortamında yapay kokulardan tamamen uzak durulması gerektiğini ifade etti.