Göğüs Hastalıkları Doktoru Asla Evinize Sokmamanız Gerekenleri Açıkladı: "Ben Yapmıyorum, Siz de Yapmayın!"

Göğüs Hastalıkları Doktoru Asla Evinize Sokmamanız Gerekenleri Açıkladı: "Ben Yapmıyorum, Siz de Yapmayın!"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.05.2026 - 12:05

Ev ortamında ferahlık sağlamak amacıyla kullanılan oda parfümleri ve kokulu mumlar, sanılanın aksine akciğer sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Deneyimli bir göğüs hastalıkları uzmanı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, 'güzel koku' adı altında solunan kimyasalların bronş yapısına verdiği geri dönülmez zararlara dikkat çekerek bu ürünlerin kullanımına karşı vatandaşları uyardı.

Yaşam alanlarında estetik ve hoş bir koku yaratmak için tercih edilen dekoratif ürünler, modern tıp dünyasında endişeyle takip edilen bir risk faktörüne dönüştü.

Yaşam alanlarında estetik ve hoş bir koku yaratmak için tercih edilen dekoratif ürünler, modern tıp dünyasında endişeyle takip edilen bir risk faktörüne dönüştü.

Sosyal medya platformunda takipçilerine seslenen bir göğüs hastalıkları uzmanı, evlerimizde yaygın olarak kullandığımız oda parfümleri, kokulu mumlar ve çubuklu koku yayıcıların akciğer sağlığı üzerindeki tahrip edici etkilerini gözler önüne serdi. Meslek hayatı boyunca bu tür kimyasallara maruz kalması nedeniyle solunum yolları hasar görmüş sayısız hastayla karşılaştığını vurgulayan doktor, estetik bir alışkanlığın nasıl kronik bir sağlık sorununa evrilebileceğini çarpıcı ifadelerle anlattı.

Uzman ismin açıklamalarına göre, oda kokularından yayılan sentetik maddeler doğrudan bronşları hedef alarak akciğerlerin işleyişini zorlaştırıyor. Pek çok insanın sadece ferahlık hissi yaşamak için bu kokuları içine çektiğini ancak aslında vücuduna ağır kimyasal yüklemeler yaptığını belirten hekim, polikliniklerde 'yorgun akciğer' tablosuyla başvuran vaka sayısındaki artışa dikkat çekti. Bronşların doğal yapısını bozan bu ürünlerin, özellikle hassas bünyelerde kalıcı hasarlar bırakabileceği uyarısında bulunan uzman, sağlıklı bir nefes için ev ortamında yapay kokulardan tamamen uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.

