Cem Yılmaz ve Fas Sultanı Moulay Youssef Arasındaki İnanılmaz Benzerlik Gündeme Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.05.2026 - 11:36

Sosyal medyada yine “yok artık!” dedirten bir benzerlik gündeme oturdu! 1926 yılına ait olduğu söylenen bir görüntüdeki kişinin Cem Yılmaz’a benzetilmesi kısa sürede viral olurken, ortaya çıkan kareler görenleri hem şaşırttı hem güldürdü. Tabii işin içine Cem Yılmaz girince olayın espriye bağlanması da kaçınılmaz oldu!

Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden Cem Yılmaz, yıllardır kendine has mizah dili, ince göndermeleri ve gündemi yakalayan esprileriyle geniş bir hayran kitlesine sahip.

Stand-up gösterilerinden sinema filmlerine uzanan kariyerinde, gündelik hayatı zekice ti’ye almasıyla tanınan Yılmaz, sosyal medyada da aynı esprili tavrını sürdürerek her paylaşımıyla dikkat çekiyor. Özellikle kendisiyle dalga geçmekten çekinmeyen tarzı, onu diğer isimlerden ayıran en önemli detaylardan biri.

Son olarak ise sosyal medyada dolaşıma giren ilginç bir görüntüyle yeniden gündeme geldi!

1926 yılında Fas Sultanı Moulay Youssef’in Paris’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında kaydedildiği belirtilen arşiv görüntüleri, yıllar sonra sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Siyah-beyaz karelerde yer alan ve geleneksel kıyafetleriyle dikkat çeken bir kişinin yüz hatları, mimikleri ve genel ifadesi birçok kullanıcı tarafından Cem Yılmaz’a benzetildi.

Paylaşım kısa sürede viral olurken, beklenen esprili yanıt da gecikmedi.

Yılmaz, “Fas prensi değilim sadece tören için 2 saatliğine oradaydım :) Bunlar oluyor, yapılıyor ;)” sözleriyle hem benzerliğe gönderme yaptı hem de takipçilerini güldürmeyi başardı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
