Uyumları Tam Puan Aldı: Mert Yazıcıoğlu ve Sevgilisi Zeynep Artukmaç İlk Kez El Ele Poz Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.05.2026 - 10:39

Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da merak edilen Mert Yazıcıoğlu, uzun süredir gizli tuttuğu ilişkisiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Gözlerden uzak yaşanan bu birliktelik, ilk kez el ele görüntülenmeleriyle resmiyet kazandı. Üstelik ikiliden gelen samimi açıklamalar da cabası! Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

Son dönemin en dikkat çeken genç oyuncularından Mert Yazıcıoğlu, özellikle Kuruluş Orhan dizisinde hayat verdiği Orhan Bey karakteriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yazıcıoğlu, uzun süredir özel hayatını da gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Bir süredir kalbinin boş olduğu konuşulan ünlü isim, meğer gönlünü çoktan kaptırmış! Yazıcıoğlu’nun, ünlü yazar ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun torunu Zeynep Artukmaç ile bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Daha önce kameralara birlikte yakalansalar da görüntü vermekten çekinen Mert Yazıcıoğlu ve sevgilisinin oldukça temkinli davrandıkları biliniyordu.

Derken beklenen an geldi! Önceki akşam baş başa romantik bir yemek sonrası görüntülenen çift, ilk kez el ele objektiflere yakalandı.

2. sayfa'nın kameralarına yakalanan Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisinin ceketini düzelttiği anlar dikkat çekti.

Basın mensuplarının sorularını geri çevirmeyen ikili, ilişkileriyle ilgili “Her şey çok güzel gidiyor” diyerek mutluluklarını dile getirdi.

Gazetemagazin'in kameralarına yakalanan ve yaz planları sorulan çift, birlikte tatil yapacaklarını söyleyerek ilişkilerinin ciddiyetini adeta ilan etti. Neşeleri ve uyumlarıyla dikkat çeken Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç cephesinden gelen bu ilk açıklamalar, magazin gündemine şimdiden damga vurdu!

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
