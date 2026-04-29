Sarp Apak’tan Mide Kaldıran İtiraf: Bir Yıl Boyunca Yüzüne Topuk Kremi Sürmüş!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.04.2026 - 14:13

Ekranların sevilen oyuncularından Sarp Apak, yıllar önce yaptığı ilginç itirafla yeniden gündeme geldi! Avrupa Yakası’ndan bu yana mizahıyla gönülleri fetheden Apak’ın, tam bir yıl boyunca farkında olmadan yüzüne topuk kremi sürdüğünü açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Üstelik bu durumun ortaya çıkış hikayesi de en az itirafın kendisi kadar komik!

Kaynak: Alper Kul ile Ne Yaptın O İşleri

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=E0GXb...
Sarp Apak, kariyeri boyunca canlandırdığı özgün karakterlerle hafızalara kazınan, tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan yolculuğunda Türk izleyicisinin kalbinde yer edinen isimlerden biri.

En büyük çıkışını Gülse Birsel'in efsanevi dizisi Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Tanrıverdi karakteri ile yapan Sarp Apak'ı Kavak Yelleri, Yalan Dünya gibi unutulmaz yapımlarla yakından tanıyoruz.

Bengi Apak'la yaptığı evlilik ve birliktelikleriyle gündeme gelmeye devam eden Sarp Apak geçmişte eşinin yaptığı bir itirafla gündeme gelmişti. Yöneltilen soruyu esprili bir şekilde yanıtlayan Bengi Apak, 'Sarp Bey kendisine baksın. Çünkü topuk kremini bütün bedenine ve yüzüne sürüp mükemmel bir ciltle geziyor. Kızlar ne kadar çok uğraşıyor biliyor musun? Böyle bir haksızlık var.' ifadelerini kullanmıştı.

Yıllardır kusursuz ve genç görünen cildiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda herkesi kahkahaya boğan topuk kremi itirafıyla gündeme oturdu.

Alper Kul’un sunduğu Ne Yaptın O İşleri isimli YouTube programına konuk olan Sarp Apak, geçmişte eşi Bengi Apak’ın yaptığı “topuk kremi” itirafı hakkında konuştu.

Alper Kul’un “Tüm kozmetik ihtiyaçlarını 50 TL’lik topuk kremiyle hallediyormuşsun. Eline, yüzüne, koluna, bacağına her yerine sürüyormuşsun. Güzelliğini buna mı borçlusun?” sözleri üzerine Apak, konunun aslını anlattı. “Bengi’nin evde bir kremi vardı, ben de onu yüzüme sürmeye başladım. Setlerde çok makyaj yapılıyordu, iyi geldiğini düşündüm ve kullanmaya devam ettim. Yaklaşık bir yıl boyunca sürdüm” dedi.

Ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı. Oyuncu, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: “Bir gün Bengi ‘Bu bitmiş’ dedi. Sonra ‘Bu ne biliyor musun?’ diye sordu. Ben de bilmiyorum dedim. ‘Bu benim topuk kremim’ dedi.”

44 yaşındaki oyuncu, bu ilginç deneyimini esprili bir dille yorumlamayı da ihmal etmedi: “44 yaşındayım, bir buluşa imza atmış olabilirim. Cildimde hiç çatlak yok!”

Sözlerini yine kendine has mizahıyla noktalayan Apak, “Garibanlığın bir yırtıcılığı vardır; uygun kremlere şans verin” diyerek izleyenleri güldürdü.

Sarp Apak yapılan yorumlara böyle yanıt verdi:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
