Sarp Apak’tan Mide Kaldıran İtiraf: Bir Yıl Boyunca Yüzüne Topuk Kremi Sürmüş!

Alper Kul’un sunduğu Ne Yaptın O İşleri isimli YouTube programına konuk olan Sarp Apak, geçmişte eşi Bengi Apak’ın yaptığı “topuk kremi” itirafı hakkında konuştu.

Alper Kul’un “Tüm kozmetik ihtiyaçlarını 50 TL’lik topuk kremiyle hallediyormuşsun. Eline, yüzüne, koluna, bacağına her yerine sürüyormuşsun. Güzelliğini buna mı borçlusun?” sözleri üzerine Apak, konunun aslını anlattı. “Bengi’nin evde bir kremi vardı, ben de onu yüzüme sürmeye başladım. Setlerde çok makyaj yapılıyordu, iyi geldiğini düşündüm ve kullanmaya devam ettim. Yaklaşık bir yıl boyunca sürdüm” dedi.

Ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı. Oyuncu, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: “Bir gün Bengi ‘Bu bitmiş’ dedi. Sonra ‘Bu ne biliyor musun?’ diye sordu. Ben de bilmiyorum dedim. ‘Bu benim topuk kremim’ dedi.”

44 yaşındaki oyuncu, bu ilginç deneyimini esprili bir dille yorumlamayı da ihmal etmedi: “44 yaşındayım, bir buluşa imza atmış olabilirim. Cildimde hiç çatlak yok!”

Sözlerini yine kendine has mizahıyla noktalayan Apak, “Garibanlığın bir yırtıcılığı vardır; uygun kremlere şans verin” diyerek izleyenleri güldürdü.