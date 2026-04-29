Yıllar İçinde Bambaşka Biri Oldu: Olivia Wilde’ın Son Hali Gündeme Oturdu!

Özellikle House M.D. dizisindeki “Dr. Remy Hadley (Thirteen)” karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Wilde, aynı zamanda The O.C. ile de erken dönem kariyerinde büyük çıkış yakaladı. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlikte de adından söz ettiren Wilde, “Booksmart” ve “Don’t Worry Darling” gibi projelerle kariyerini farklı bir noktaya taşıdı. 42 yaşındaki oyuncu, yıllar boyunca doğal güzelliği ve fit görünümüyle sık sık övgü topladı.

Büyük beğeni toplayan Booksmart ve olaylı Don't Worry Darling filmlerinin ardından Wilde, yeni projesi The Invite ile adından söz ettiriyor. Merakla beklenen ve dev bir kadroya sahip olan bu yeni dram-komedi türündeki filmiyle adından bahsettirmeye hazırlanıyor.