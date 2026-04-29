Fatih Yasin'in Eski Eşi Sena Güzeldağ Kafalar'la İlgili Sessizliğini Bozdu!

Bir süredir birlikte video çekmeyen ve ayrılık iddialarıyla gündeme gelen grupta beklenen net açıklama, ekip üyelerinden Fatih Yasin'den geldi.

Amerika'ya yerleşen Yasin, yaptığı paylaşımda grubun neden bittiğini ve perde arkasında yaşananları izleyicileriyle paylaştı.

Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin üçlüsünün 2014 yılında kurduğu Kafalar için devir kapandı. Ayrılık iddialarını doğrulayan Fatih Yasin, ekibin artık eski düzeninde devam etmeyeceğini net bir dille ifade etti.

'Beni Kafalar var etti, 32 yaşıma kadar hayatım tamamen bu gruptu' diyerek vefasını belirten ünlü YouTuber, grubun geleceğinin büyük bir belirsizlik içinde olduğunu aktardı.

Fatih Yasin'in bu ayrılık açıklamalarının hemen ardından sosyal medya platformları da hareketlendi. Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni'nin, Atakan Özyurt ve eşini hedef alan yorumları, ekibin dağılma sürecinin arka planındaki kişisel krizleri de magazin dünyasının merkezine taşıdı.