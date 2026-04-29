Fatih Yasin'in Eski Eşi Sena Güzeldağ Kafalar'la İlgili Sessizliğini Bozdu!

Fatih Yasin'in Eski Eşi Sena Güzeldağ Kafalar'la İlgili Sessizliğini Bozdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.04.2026 - 10:25

Sosyal medyada büyüyen tartışmaların ardından gözler bu kez Sena Güzeldağ’a çevrildi. Günlerdir hakkında yapılan yorumlar ve ortaya atılan iddialar sonrası sessizliğini bozan Güzeldağ, yaptığı açıklamayla hem geçmiş evliliğine hem de son dönemde konuşulan isimlere yanıt verdi.

Türkiye'nin en popüler YouTube ekiplerinden biri olan ve 8 milyondan fazla aboneye sahip olan Kafalar YouTube kanalı resmen dağıldı.

Türkiye'nin en popüler YouTube ekiplerinden biri olan ve 8 milyondan fazla aboneye sahip olan Kafalar YouTube kanalı resmen dağıldı.

Bir süredir birlikte video çekmeyen ve ayrılık iddialarıyla gündeme gelen grupta beklenen net açıklama, ekip üyelerinden Fatih Yasin'den geldi.

Amerika'ya yerleşen Yasin, yaptığı paylaşımda grubun neden bittiğini ve perde arkasında yaşananları izleyicileriyle paylaştı.

Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin üçlüsünün 2014 yılında kurduğu Kafalar için devir kapandı. Ayrılık iddialarını doğrulayan Fatih Yasin, ekibin artık eski düzeninde devam etmeyeceğini net bir dille ifade etti.

'Beni Kafalar var etti, 32 yaşıma kadar hayatım tamamen bu gruptu' diyerek vefasını belirten ünlü YouTuber, grubun geleceğinin büyük bir belirsizlik içinde olduğunu aktardı.

Fatih Yasin'in bu ayrılık açıklamalarının hemen ardından sosyal medya platformları da hareketlendi. Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni'nin, Atakan Özyurt ve eşini hedef alan yorumları, ekibin dağılma sürecinin arka planındaki kişisel krizleri de magazin dünyasının merkezine taşıdı.

Gelen yorumlar ve iddialar sonrası Fatih Yasin'in eski eşi Sena Güzeldağ sessizliğini bozdu.

'Boşandıktan sonra, yaklaşık 4 senedir, hiçbiriyle hiçbir şekilde iletişime geçmedim.... Evliliğim çok sessiz sakin bir şekilde bitti. Ben boşadım, kendi anlaşma protokolümü de kendim yazdım. Tek celsede boşandık... Esin'e de çok yüklendiniz, kızın hiçbir günahı, suçu yoktu... Kimse kimseyle uyuşamadı ve tutunamadan dağıldı.' şeklinde konuşan Sena Güzeldağ sözlerine 'Anne olmak bir şeyi aklamak ya da aklanmak değildir. İyilik anne olunca vücut bulmaz.' diyerek devam etti.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
