Görmeyeli Kocaman Olmuş: Gonca Vuslateri’nin Kızı Asya 2 Yaşına Bastı!

Gonca Vuslateri'nin paylaştığı karelerde Asya’nın büyümüş hali dikkat çekerken, “ne ara bu kadar büyüdü?” yorumları gecikmedi.

Vuslateri o paylaşıma 'Asya’m…

Beni bu muhteşem duyguyla onurlandırdığın için sana minnettarım. Umarım verdiğim mücadeleden daima gururla bahsedersin… Annen ve baban olarak senin dünyana nefes olmak için verdiğimiz mücadeleyi sana anlatmak için sabırsızlanıyorum.

Sen, Allah ile aramdaki en efsunlu duasın.

Seni ve tüm çocukları korusun diye her sabah, her akşam dua ediyorum.

2 yaş armağanı olarak peşinden koşarken kendime ısmarladığım tüm düşüşler helal olsun, annem…

Sen benim kendimde seçtiğim ve sarmaladığım en güzel parçamsın… Daima.' notunu düştü.