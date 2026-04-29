Görmeyeli Kocaman Olmuş: Gonca Vuslateri’nin Kızı Asya 2 Yaşına Bastı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.04.2026 - 12:06

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Gonca Vuslateri, bu kez duygusal bir paylaşımla gündemde! Kızı Asya’nın 2. yaş gününü kutlayan Vuslateri, kaleme aldığı satırlarla hem anneliğe dair hislerini anlattı hem de takipçilerini duygulandırdı. Asya'nın değişimi dikkatlerden kaçmazken tatlılığı da kalpleri eritti!

Gonca Vuslateri, uzun süre gözlerden uzak yaşadığı özel hayatıyla dikkat çekerken, 2024 yılında Levent Yaşar ile sürpriz bir şekilde evlenmişti.

Çift, bebeklerinin doğumundan yaklaşık bir ay önce Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde sade bir törenle evlenmişti.

Gonca Vuslateri ve Levent Yaşar evliliklerinden kısa süre sonra, 26 Nisan 2024’te kızları Asya’yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadılar. 

''Ruhsar'', ''Canım Ailem'', ''Yalan Dünya'', ''Anne'', ''Bambaşka Biri'' gibi birçok yapımda yer alan Gonca Vuslateri, şimdilerde dünyalar tatlısı kızıyla yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Mutlu aile bu kez kızları Asya’nın doğum günüyle gündemde! 2024’te dünyaya gelen minik Asya, şimdi 2 yaşına bastı ve doğum günü partisinden gelen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gonca Vuslateri'nin paylaştığı karelerde Asya’nın büyümüş hali dikkat çekerken, “ne ara bu kadar büyüdü?” yorumları gecikmedi.

Vuslateri o paylaşıma 'Asya’m…

Beni bu muhteşem duyguyla onurlandırdığın için sana minnettarım. Umarım verdiğim mücadeleden daima gururla bahsedersin… Annen ve baban olarak senin dünyana nefes olmak için verdiğimiz mücadeleyi sana anlatmak için sabırsızlanıyorum.

Sen, Allah ile aramdaki en efsunlu duasın.

Seni ve tüm çocukları korusun diye her sabah, her akşam dua ediyorum.

2 yaş armağanı olarak peşinden koşarken kendime ısmarladığım tüm düşüşler helal olsun, annem…

Sen benim kendimde seçtiğim ve sarmaladığım en güzel parçamsın… Daima.' notunu düştü.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
