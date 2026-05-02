Ay Takvimine Göre Mayıs 2026 Saç Kesim Günleri: Baharın Cömertliği Saçlarınızda Canlansın

astroirem - Astroloji Editörü
02.05.2026 - 09:08

Mayıs ayı, doğanın sadece uyandığı değil, tüm ihtişamıyla serpilip çiçeklendiği o büyülü geçiş dönemidir. Baharın son demleriyle yazın heyecanının birleştiği bu ayda, ruhumuzdaki değişim isteği en çok aynadaki yansımamıza, yani saçlarımıza yansır. 2026 Mayıs ayında gökyüzü, toprak elementinin sağlamlığı (Boğa) ile hava elementinin hafifliğini (İkizler) bir araya getiriyor. 

Şimdi Ay’ın döngülerini takip ederek yapacağınız saç kesimi ise sadece dış görünüşünüzü değil; enerjinizi, öz güveninizi ve hayatınıza çekmek istediğiniz bolluğu da şekillendirir. Peki, yaz mevsimine girmeden önce Ay'ın rehberliğinde parlamaya hazır mısınız? Mayıs 2026’da hangi günler saç kesimi için uygun? Ya da hangi günlerde saç kesimi yapılmamalı?

İşte, Ay takvimi rehberi:

Mayıs Ayının Saç Kesim Günleri Hangileri?

Ay'ın destekleyici burçlarda olduğu ve büyüme enerjisinin en saf haliyle aktığı zamanlardır.

  • 7 - 9 Mayıs (Perşembe-Cumartesi): Ay’ın Oğlak’tan Kova’ya geçtiği bugünler, ayın en verimli dönemleridir. Özellikle 7 Mayıs'taki kesimler sağlığı güçlendirirken, 8 ve 9 Mayıs'taki değişimler finansal hedeflerinize odaklanmanızı sağlar. Radikal ve modern bir stil denemek istiyorsanız bu altın üçlüyü kaçırmayın.

  • 15 Mayıs Cuma: Ay Boğa burcunda ve Yeni Ay öncesi son durağında. Saçlarınızın köklerinin güçlenmesini, daha kalın ve sağlıklı çıkmasını istiyorsanız bugün kuaför randevunuzu alın. Boğa'nın sabitleyici enerjisi, uzun vadeli bir şıklık vadeder.

  • 23 Mayıs Cumartesi: Ay Başak burcunda ve İlk Dördün fazında! Başak burcunun titizliği ile Ay'ın büyüme enerjisi birleşiyor. Kesimin milimetrik kusursuzlukta olmasını isteyenler ve saçının hızlı uzamasını hedefleyenler için ayın en uğurlu günüdür.

  • 26 Mayıs Salı: Ay Terazi burcundayken estetik ve denge ön plandadır. Zarafetinizi artırmak ve çevrenizde hayranlık uyandıracak bir değişim yapmak istiyorsanız bu salı günü yıldızlar sizinle.

Mayıs Ayının Saç Kesim Ritüeli: Gül Suyu ve Ay Işığıyla Arınma

Mayıs, güllerin ve sevginin ayıdır. Saçlarınızı kestirmeden önce veya kestirdiğiniz gün bu ritüeli uygulayarak yaz enerjisini saç tellerinize mühürleyebilirsiniz:

Mayıs Ayı Saç Kesim Ritüeli Nasıl Yapılır?

  • Hazırlık Aşaması: Kesime gitmeden önceki gece, bir kase suya birkaç damla gerçek gül yağı veya taze gül yaprakları ekleyin. Bu suyu pencere kenarında, Ay ışığını görecek şekilde bekletin.

  • Arınma: Ertesi sabah bu ay suyu ile ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın. Saç uçlarınıza hafifçe sürerken şunu söyleyin: 

'Doğanın bereketi saçlarımda, kalbimin sevgisi yansımamda. Eskiyi gönderiyor, yeniye yer açıyorum.'

  • Kesim Anı: Kuaför koltuğunda gözlerinizi kapatın ve kesilen her bir saç telinin, artık size hizmet etmeyen eski düşünceleri ve yorgunlukları temsil ettiğini hayal edin.

Kesim bittikten sonra ise aynaya bakın ve yeni halinizi tüm kalbinizle kabul edin. Mayıs Güneş'inin saçlarınızdaki yansıması, ruhunuzun ışıltısıdır.

Mayıs Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?

Aman dikkat Ay'ın konumu, bazen saçın yapısını bozabilir veya enerjinizi düşürebilir.

Dikkat: Makaslardan Uzak Durmanız Gereken Günler

  • 1 - 2 Mayıs ve 31 Mayıs: Ay Akrep ve Yay burçlarındayken gerçekleşen Dolunay fazları. Bugünlerde yapılan kesimler kişisel ilişkilerde gerginliğe ve saçların 'söz dinlemez' bir hal almasına neden olabilir. Ayın başı ve sonundaki bugünleri bakım yaparak geçirmek daha iyidir.

  • 10 - 11 Mayıs: Ay Balık burcunda. Bu dönemde saç kestirmek saç derisinde hassasiyete ve kepeklenme gibi sorunlara yol açabilir. Enerjinizin içe dönük olduğu bugünlerde büyük değişimlerden kaçının.

  • 17 Mayıs Pazar: Yeni Ay sonrası ilk günler ve Pazar enerjisinin birleşimi. Astrolojiye göre Pazar günleri kesim yapmak, haftanın tüm şansını 'kesip atmak' olarak yorumlanabilir.

  • 19 Mayıs Salı: Ay Yengeç burcunda. Duygusal olarak hassas hissedebileceğiniz bugünde yapılan bir kesim, sonrasında 'Neden kestirdim ki?' dedirten bir pişmanlığa dönüşebilir.

Nötr Günler: Rutin Bakım İçin İdeal Zamanlar

Büyük bir değişim değil de sadece rutin bir düzeltme istiyorsanız şu tarihleri kullanabilirsiniz:

  • 4, 5, 6, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30 Mayıs.

Mayıs 2026’da Ay Takvimine Göre Saçınızı Kestirin: Ruhunuzun Çiçek Açsın

Mayıs ayı bize şunu fısıldar: Her şey doğru zamanda güzelleşir. Ay'ın gökyüzündeki dansını takip ederek saçlarınızda yapacağınız değişiklikler, sadece bir dış güzellik hamlesi değil, aynı zamanda evrenin ritmiyle uyumlanma sanatıdır.

Bu ay saçlarınızı sadece kısaltmayın; onları taze niyetlerle, yazın coşkusuyla ve kendinize duyduğunuz o sonsuz değerle yeniden şekillendirin. Siz parladıkça, dünya da sizinle birlikte aydınlanacak. Işığınızı serbest bırakın!

