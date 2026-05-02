Mayıs Ayı Burç Kehanetleri ve Astrolojik Olayları: Mavi Dolunay Ne Zaman? Bu Ay Retro Var mı?

Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
02.05.2026 - 09:08

Doğanın tam anlamıyla uyandığı, ruhumuzun çiçek açtığı Mayıs ayında baharın coşkusuna hazır olun! Bu ay gökyüzü hem baharın sıcaklığını hem hayallerimizi gerçeğe dönüştürme fırsatını bir arada sunuyor. Üstelik Nisan’da ektiğimiz tohumlar, Mayıs’ın bereketli topraklarında filizlenmeye hazır. 

Sıkı durun: Akrep Dolunayı ile başlayan Mayıs 2026, nadir görülen Mavi Dolunay ile kapanış yaparak kalplerimizde ve hayatlarımızda unutulmaz izler bırakabilir! Peki, Mayıs ayı burçları nasıl etkileyecek? Mayıs ayının hangi günlerinde servet kapıları açılacak? Hangi günler entrikalara karşı dikkatli olmanız gerekiyor? 

Gelin, Mayıs ayında neler olacağını hemen öğrenelim:

İki Dolunaylı Mayıs Ayının Mottosu: "Hasat ve Huzur"

Mayıs ayı, Zodyak'ın on iki burcunu da adeta Boğa burcunun güvenli ve huzurlu limanına davet ediyor. Ayın ilk günü meydana gelen Akrep Dolunayı'nın ardından 9 Mayıs'ta Merkür'ün Boğa burcuna geçmesiyle zihnimiz netleşiyor. Bu ay hemen her kararımız ayakları yere basan cinsten oluyor. 

Artık Sadece Hayal Kurmuyoruz! 

Mayıs ayı ile birlikte hayalleri nasıl inşa edeceğimizi planlıyoruz. 16 Mayıs’taki Boğa Yeni Ayı, hayatımızda kalıcı olacak yeniliklerin kapısını aralarken, ayın sonundaki Yay Dolunayı (Mavi Dolunay) bize büyük resmi görme ve özgürleşme şansı tanıyacak.

Astrolojik Anlamda Mayıs Ayı Nasıl Geçecek?

1 Mayıs’ta derin ve tutkulu bir Akrep Dolunayı ile iddialı bir açılış yapıyor Mayıs ayı! Bu dolunay, saklı gerçekleri gün yüzüne çıkarırken, ruhsal bir temizlik yapmamız için bizi zorlayabilir. Ancak hemen ardından gelen Merkür-Neptün ve Venüs-Jüpiter uyumlu açıları, gökyüzünü bir iyilik bulutu gibi saracak.

7 Mayıs’ta ise Güneş ve Uranüs’ün kavuşumu, 'Beklenmeyeni bekle' dedirtecek sürprizleri beraberinde getirebilir. Özellikle finansal konularda ve teknolojik girişimlerde ani şanslar kapınızı çalabilir. Ayın ikinci yarısında ise Güneş'in İkizler burcuna geçmesiyle hava elementinin hafifliği ruhumuza dolacak. Bu dönemden itibaren ta ki ayın son günü meydana gelen Mavi Dolunay'a kadar iletişim hızlanacak, sosyalleşme arzumuz tavan yapacak.

Mayıs Ayında Retro Var mı? Retro Kaosu Bitiyor mu?

Kısa ve net cevap: Hayır, bu ay iç gezegenlerde (Merkür, Venüs, Mars) herhangi bir retro bulunmuyor! 

Yani, 2026'nın ilk çeyreğindeki ve Nisan ayındaki o 'dur-kalk' enerjisi geride kaldı. Şimdi gökyüzü adeta yeşil ışık yakmış durumda. Merkür'ün 9 Mayıs'ta Boğa burcuna geçmesiyle iletişimdeki pürüzler de yerini somut, net ve kararlı adımlara bırakıyor. Böylece 'yanlış anlaşıldım', 'mail gitmemiş', 'eski sevgilim neden yazdı?' gibi dertlerle uğraşmak yerine, enerjinizi tamamen geleceği inşa etmeye harcayabilirsiniz.

Mayıs'ta Şansımız Dönecek mi?

Zodyak'ın kusursuz on ikilisi Mayıs'ta şansımız sadece dönmekle kalmıyor, adeta vites yükseltiyor! Ama eğer şansın kapınızı çalmasını bekliyorsanız, açıkça söylemeliyiz ki bu ay o kapıyı sizin açmanız gerekiyor. Çünkü evren size her türlü anahtarı sunuyor.

Mayıs 2026 Astrolojik Olayları: Mayıs'ın Önemli Tarihler Takvimi

  • 1 Mayıs - Akrep Dolunayı: Tutkular, krizler ve dönüşümle bir devir kapanıyor.

  • 5 Mayıs - Venüs-Jüpiter Uyumu: Aşkta ve parada 'altın dokunuş'. Ayın en şanslı günlerinden biri!

  • 9 Mayıs - Merkür Boğa’da: İletişimde sakinlik, kararlılık ve maddi planlar.

  • 16 Mayıs - Boğa Yeni Ayı: Yeni gelir kapıları, konfor alanı ve kalıcı başlangıçlar.

  • 20 Mayıs - Güneş İkizler’de: Meraklı, hareketli ve neşeli bir dönemin başlangıcı.

  • 23 Mayıs - Merkür-Uranüs Kavuşumu: Parlak fikirler, şok edici haberler ve dahice çözümler.

  • 31 Mayıs - Yay Dolunayı (Mavi Dolunay): İnançlar, uzak seyahatler ve büyük özgürlük ilanı. Ayın finali muhteşem olacak!

Mayıs Ayının Enleri: Şans ve Dikkat Günleri

Mayıs ayında şans yanınızda, demiştik zaten ama şimdi detaylara odaklanalım: Özellikle 5 Mayıs ve 18 Mayıs tarihlerini takviminize not edin. Çünkü bugünlerde Jüpiter’in desteğiyle imkansız görünen işler tıkır tıkır ilerlemeye başlayacak. Ancak 27 Mayıs ve 30 Mayıs civarında Venüs-Satürn ve Merkür-Neptün arasındaki zorlayıcı açılar, ilişkilerde soğukluk veya iletişimde kafa karışıklığı yaratabilir. Önemli imzalarınızı ayın ortasına denk getirmeye çalışın.

Koç: "Maddi Mucizeler"

Nisan'daki hırsın bu ay cüzdanına yansıyor. Boğa Yeni Ayı ile yeni bir kazanç kapısı aralanırken, ay sonundaki Mavi Dolunay sana uzaklardan gelecek müjdeli bir haberi getirebilir.

Boğa: "Senin Zamanın!"

Güneş, Merkür ve Yeni Ay senin burcunda! Hayatının her alanında 'reset' tuşuna basıyorsun. Görünüşünü yenilemek, yeni bir aşka yelken açmak veya kariyerinde devrim yapmak için daha iyi bir zaman olamazdı.

İkizler: "Zihinsel Hazırlık"

Ayın ilk yarısı biraz kendi kabuğuna çekilebilirsin ancak 20 Mayıs'tan itibaren sahne senin! Güneş burcuna geçtiğinde enerjin yükselecek, iletişim becerilerinle herkesi büyüleyeceksin.

Yengeç: "Sosyal Kelebek"

Arkadaş çevrenden gelen desteklerle projelerin hayat buluyor. Gelecek planların netleşiyor. Mavi Dolunay, iş hayatındaki bir belirsizliği sonlandırarak seni rahatlatacak.

Aslan: "Kariyer Zirvesi"

Mayıs ayı senin için başarı demek! Toplum önündeki statün güçleniyor. Terfi veya iş değişikliği gündeme gelebilir. Aşkta ise ay sonu oldukça heyecanlı ve romantik geçecek.

Başak: "Yeni Ufuklar"

Seyahat planları, eğitim fırsatları ve akademik başarılar kapıda. Dünya görüşünü değiştirecek insanlarla tanışabilirsin. Mavi Dolunay, ailevi bir konuyu çözüme kavuşturmanı sağlayacak.

Terazi: "Bereket ve Vizyon"

Boğa Yeni Ayı ile ortaklaşa kazançlar ve yatırımlarda hayal edemeyeceğin kadar bereketli bir döneme adım atıyorsun. Venüs ve Jüpiter’in şanslı açısı sayesinde hem aşkta hem sosyal çevrende tüm bakışları üzerine çekeceğin bir cazibe dönemi başlıyor.

Akrep: "İlişkilerde Dönüşüm"

Ayın başında burcunda gerçekleşen dolunay ile hayatındaki 'fazlalıklardan' kurtuluyorsun. Ortaklıklar ve evlilik konularında ciddi kararlar alabilirsin. Dürüstlük en büyük silahın olacak.

Yay: "Büyük Final"

Ay boyunca günlük rutinlerin ve sağlığınla ilgilenirken, 31 Mayıs’taki Mavi Dolunay burcunda gerçekleşiyor! Tüm dikkatler üzerinde olacak. Hayatında büyük bir döngüyü tamamlayıp yepyeni bir sayfa açıyorsun.

Oğlak: "Aşk ve Yaratıcılık"

Kalbinin sesini dinleme vakti. Eğer yalnızsan, baharın enerjisiyle ayaklarını yerden kesecek biriyle tanışabilirsin. Yaratıcı projelerin için beklediğin ilham bu ay geliyor.

Kova: "Yuva Sıcaklığı"

Ev ve aile konuları ön planda. Taşınma, tadilat veya aile içi küslüklerin bitmesi gündeme gelebilir. Mavi Dolunay ile sosyal çevrende bazı elemeler yapabilir, gerçek dostlarına odaklanabilirsin.

Balık: "Yakın Çevre ve Müjdeler"

Kardeşler, kuzenler ve yakın dostlarla olan bağların güçleniyor. Kısa seyahatler sana çok iyi gelecek. Sezgilerinin zirve yaptığı bu ay, rüyaların sana rehberlik edebilir.

