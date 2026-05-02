Mayıs Ayı Burç Kehanetleri ve Astrolojik Olayları: Mavi Dolunay Ne Zaman? Bu Ay Retro Var mı?

Mayıs ayı, Zodyak'ın on iki burcunu da adeta Boğa burcunun güvenli ve huzurlu limanına davet ediyor. Ayın ilk günü meydana gelen Akrep Dolunayı'nın ardından 9 Mayıs'ta Merkür'ün Boğa burcuna geçmesiyle zihnimiz netleşiyor. Bu ay hemen her kararımız ayakları yere basan cinsten oluyor.

Artık Sadece Hayal Kurmuyoruz!

Mayıs ayı ile birlikte hayalleri nasıl inşa edeceğimizi planlıyoruz. 16 Mayıs’taki Boğa Yeni Ayı, hayatımızda kalıcı olacak yeniliklerin kapısını aralarken, ayın sonundaki Yay Dolunayı (Mavi Dolunay) bize büyük resmi görme ve özgürleşme şansı tanıyacak.