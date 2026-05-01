Giray Altınok'un Instagram Hesabı Kapatıldı!

Giray Altınok'un Instagram Hesabı Kapatıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.05.2026 - 16:43

Ünlü oyuncu ve komedyen Giray Altınok, bu kez projeleriyle değil Instagram hesabının askıya alınmasıyla gündeme geldi. Üstelik sebep daha da şaşırtıcı: Kendi fotoğrafına yapılan telif bildirimi! Yaşanan bu ilginç durum kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Altınok’tan gelen açıklama da dikkat çekti. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!

Son yılların en dikkat çeken isimlerinden Giray Altınok, özellikle Prens dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalamış, kendine has mizah tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Son yılların en dikkat çeken isimlerinden Giray Altınok, özellikle Prens dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalamış, kendine has mizah tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Oyunculuğunun yanı sıra yazarlık ve içerik üretimiyle de öne çıkan Altınok, son olarak The Traitors Türkiye yarışmasının sunuculuğunu üstlenerek kariyerine farklı bir alan daha ekledi. Eğlenceli anlatımı ve enerjisiyle yarışmaya damga vuran isim, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Ancak Giray Altınok bu kez projeleriyle değil, sosyal medya hesabıyla gündemde!

Oyuncunun "bongomy" kullanıcı adıyla bilinen şahsi Instagram hesabı, 1 Mayıs 2026 itibarıyla platform tarafından "telif ihlali şikayeti" gerekçesiyle askıya alındı.

Oyuncunun "bongomy" kullanıcı adıyla bilinen şahsi Instagram hesabı, 1 Mayıs 2026 itibarıyla platform tarafından "telif ihlali şikayeti" gerekçesiyle askıya alındı.

Altınok, bizzat kendisinin bir koltukta oturduğu sıradan bir fotoğrafına telif atılması sonucu hesabının kapatıldığını belirtti.

'Dostlar selam ❤️

Kendi hesabım (bongomy) instagram tarafından kendi fotoğrafıma atılan telif yüzünden askıya alındı. Öyle birinin koltukta oturan fotoğrafına telif atabiliyormuşsunuz haberiniz olsun. Kendimin kendim olduğunu anlatmakla uğraşamayacağım için açılır mı ne zaman açılır bilmiyorum. Açılırsa görüşürüz artık. Çok soran olmuş kimseyi engellemedim yani.

Sevgiler 🤘'

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
