article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sakallarını Kesen Can Yaman İmajını Baştan Aşağı Değiştirdi: Bambaşka Biri Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.05.2026 - 14:25

Can Yaman yine gündemi salladı! Yurt dışındaki projeleriyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu kez radikal imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Uzun süredir alışık olduğumuz sakallı görünümüne veda eden Yaman, yepyeni tarzıyla hayranlarını şaşkına çevirdi. Görenlerin ilk bakışta tanımakta zorlandığı bu değişim sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yurt dışındaki projeleriyle kariyerini global ölçekte büyüten Can Yaman, son dönemde özellikle Avrupa’da dikkat çeken işlere imza atıyor.

Şu sıralar İspanya’da çekimleri devam eden El Laberinto de las Mariposas (Kelebek Labirenti) dizisinde rol alan oyuncu, romantik-gerilim türündeki bu projede “Kaplan” kod adlı gizli bir ajanı canlandırıyor. Tamamı İspanyolca çekilen ve 8 bölümden oluşacak dizi, Yaman’ın uluslararası kariyerinde önemli bir adım olarak görülüyor. Öte yandan, 2022’de başlayan İtalyan yapımı polisiye-komedi dizisi Viola come il mare’nin ikinci sezon çekimlerini de tamamlayan oyuncunun, bu projeyle de yeniden izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Ancak Can Yaman bu kez projeleriyle değil, imaj değişikliğiyle gündemde! Uzun süredir alışık olduğumuz sakallı görünümünden vazgeçen oyuncu, sakallarını kesmesinin ardından klasik bir stile yöneldi.

Takım elbisesi, gözlük detayı ve daha temiz yüz hatlarıyla bambaşka bir havaya bürünen Yaman’ı görenler ilk bakışta tanımakta zorlandı. Sosyal medyada 'Bu gerçekten Can Yaman mı?' yorumları yapılırken, kimileri oyuncunun yeni imajını çok beğendi, kimileri ise 'Bambaşka biri olmuş!' yorumlarında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın