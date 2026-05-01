Türkiye’de Bir İlk: Sadece Korku ve Gerilim Yayınlayacak “Fear Time” Kanalı Geliyor!

Esra Demirci - TV Editörü
01.05.2026 - 10:13

Türkiye’de dijital yayıncılıkta yeni bir dönem başlıyor: yalnızca korku ve gerilim türüne odaklanan Fear Time izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 2027 yılında yayın hayatına başlayacak olan platform, bu alanda Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Türkiye'nin ilk korku ve gerilim odaklı dijital kanalı Fear Time duyuruldu!

Sadece korku ve gerilim içeriklerine yer verecek olan Fear Time, 2027 yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Platform, klasik korku yapımlarından güncel psikolojik gerilimlere, bağımsız filmlerden kültleşmiş eserlere kadar geniş bir seçki sunarak bu alanda farklı bir konumlanma hedefliyor.

Yayın hayatına yaklaşık 250 yapımlık zengin bir arşivle başlaması planlanan Fear Time, içerik çeşitliliğiyle dikkat çekmeyi amaçlıyor. Kütüphanesinde dünya sinemasının öne çıkan örneklerinin yanı sıra, türün merakla takip edilen popüler yapımlarına da yer verilecek.

Fear Time, yalnızca mevcut içeriklerle sınırlı kalmayarak kendi projelerini de üretmeyi planlıyor. “Fear Time Originals” etiketiyle geliştirilecek dizi ve filmlerin hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda izleyiciye ulaşması hedefleniyor.

Korku ve gerilim türüne özel bir mecra oluşturmayı amaçlayan Fear Time, senarist, yönetmen ve yapımcılar için de yeni fırsatlar sunmayı planlıyor. Tür sinemasının gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen platformun hazırlıkları sürerken, resmi lansmanın 2027 yılında yapılması öngörülüyor.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
