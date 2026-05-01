Türkiye’de Bir İlk: Sadece Korku ve Gerilim Yayınlayacak “Fear Time” Kanalı Geliyor!

Sadece korku ve gerilim içeriklerine yer verecek olan Fear Time, 2027 yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Platform, klasik korku yapımlarından güncel psikolojik gerilimlere, bağımsız filmlerden kültleşmiş eserlere kadar geniş bir seçki sunarak bu alanda farklı bir konumlanma hedefliyor.

Yayın hayatına yaklaşık 250 yapımlık zengin bir arşivle başlaması planlanan Fear Time, içerik çeşitliliğiyle dikkat çekmeyi amaçlıyor. Kütüphanesinde dünya sinemasının öne çıkan örneklerinin yanı sıra, türün merakla takip edilen popüler yapımlarına da yer verilecek.

Fear Time, yalnızca mevcut içeriklerle sınırlı kalmayarak kendi projelerini de üretmeyi planlıyor. “Fear Time Originals” etiketiyle geliştirilecek dizi ve filmlerin hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda izleyiciye ulaşması hedefleniyor.

Korku ve gerilim türüne özel bir mecra oluşturmayı amaçlayan Fear Time, senarist, yönetmen ve yapımcılar için de yeni fırsatlar sunmayı planlıyor. Tür sinemasının gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen platformun hazırlıkları sürerken, resmi lansmanın 2027 yılında yapılması öngörülüyor.