Ünlü Aktris Evangeline Lilly 1000 Sanatçısını İşten Çıkaran Disney'e Tepki Gösterdi

Lilly Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi;

'Bu paylaşımı sosyal medyada gördüğümde yaymadan önce doğruluğunu kontrol etmem gerekiyordu. Bu yüzden 'Ant-Man ve Wasp' filmi için orijinal Wasp süper kostümünü ve orijinal Wasp konsept çizimlerini yaratan dahi arkadaşım Andy Park'a ulaştım ve sadece 'Bu doğru mu? Gerçekten neler oluyor?' diye sordum. O da 'Evet, doğru. Ben de işten çıkarıldım,' dedi. Buna tam olarak inanamıyorum. Disney'in, hayal güçleri ve dehalarıyla mevcut Marvel evrenine hayat veren sanatçıları işten çıkarmış olmasına inanamıyorum. Bu karakterleri en başta icat eden, en başta tasarlayan insanların yerini şimdi yapay zekanın alıyor olmasına... Sanatçıların tasarımlarını ve yarattıklarını alıp onlardan yeni versiyonlar üretecek olan yapay zeka... Çok üzgünüm Andy ve Disney'in kovduğu 1.000 sanatçının her biri için de çok üzgünüm; özellikle de Marvel imparatorluğunu kurduktan sonra artık 'eskimiş/gereksiz' olarak görülen Marvel'daki tüm ekip için. Eğer büyük bir Marvel hayranıysanız, bugün bir dakikanızı ayırıp onları düşünün, onlar için dua edin, onları onurlandırın; aşık olduğunuz o dünyayı yaratan insanları onurlandırın. Bu bir insan icadıydı. Bunlar insani üretimlerdi ve teknoloji devleri tarafından çalınarak robotlarının bunları kopyalamasına izin verilmemeli. Bunun iğrenç ve korkunç olduğunu düşünüyorum ve tüm sanatçıların yanındayım.'