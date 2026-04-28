Michael Filmi Açılış Haftasında Rekor Kırdı Müzik Biyografilerinde Zirveye Yerleşti

Queen grubunu anlatan yapım ilk hafta sonunda 51 milyon dolar elde etmişti. Daha eski örnekler de bu rakamın altında kalıyor. Elvis filmi açılışta 31 milyon dolar civarında kalmıştı. Rocketman yaklaşık 25 milyon dolar kazanmıştı. Walk the Line ve Ray gibi yapımlar da daha düşük açılış rakamlarına ulaşmıştı. Michael filmi bu sonuçla yılın en güçlü açılışlarından birini yaptı. Sadece The Super Mario Galaxy Movie filminin gerisinde kaldı.

Rotten Tomatoes verilerine göre eleştirmen puanı yüzde 38 seviyesinde kaldı. Buna karşılık izleyici puanı yüzde 97 olarak ölçüldü. Bu durum film hakkında farklı görüşlerin oluşmasına neden oldu. IMDB’de film 7,6 puan aldı. Letterboxd platformunda ise ortalama 3,6 yıldızla değerlendirildi. Yönetmen Antoine Fuqua imzalı yapımın, Michael Jackson’ın hayatını belirli bir döneme kadar anlatması da tartışma konusu oldu.