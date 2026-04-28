article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Michael Filmi Açılış Haftasında Rekor Kırdı Müzik Biyografilerinde Zirveye Yerleşti

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.04.2026 - 14:04 Son Güncelleme: 28.04.2026 - 14:06

Dünya çapında merakla beklenen Michael Jackson biyografisi Michael, vizyona girmesiyle birlikte müzik temalı filmler kategorisinde yeni bir dönemi başlattı. Yapım, ilk hafta sonunda elde ettiği hasılat rakamlarıyla bu türdeki tüm geçmiş projeleri geride bırakmayı başardı. Sinema yazarları ve halkın görüşlerinin birbirinden keskin çizgilerle ayrıldığı yapım, tartışmalı içeriğine rağmen yoğun ilgi gördü. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Michael Jackson’ın hayatını anlatan Michael filmi, vizyona girdiği ilk hafta sonunda yüksek bir hasılat elde etti.

Film, ABD’de açılış haftasında 97 milyon dolar gelir sağladı. Dünya genelinde ise toplamda 217 milyon dolara ulaştı. Bu rakamlarla müzik biyografisi türünde yeni bir açılış rekoru kırıldı. Daha önce bu alanda öne çıkan Straight Outta Compton filmi geride kaldı. 2015 yapımı film, açılışında 60 milyon dolar kazanmıştı.

Michael filmi ayrıca Bohemian Rhapsody’nin açılış performansını da geçti.

Queen grubunu anlatan yapım ilk hafta sonunda 51 milyon dolar elde etmişti. Daha eski örnekler de bu rakamın altında kalıyor. Elvis filmi açılışta 31 milyon dolar civarında kalmıştı. Rocketman yaklaşık 25 milyon dolar kazanmıştı. Walk the Line ve Ray gibi yapımlar da daha düşük açılış rakamlarına ulaşmıştı. Michael filmi bu sonuçla yılın en güçlü açılışlarından birini yaptı. Sadece The Super Mario Galaxy Movie filminin gerisinde kaldı. 

Rotten Tomatoes verilerine göre eleştirmen puanı yüzde 38 seviyesinde kaldı. Buna karşılık izleyici puanı yüzde 97 olarak ölçüldü. Bu durum film hakkında farklı görüşlerin oluşmasına neden oldu. IMDB’de film 7,6 puan aldı. Letterboxd platformunda ise ortalama 3,6 yıldızla değerlendirildi. Yönetmen Antoine Fuqua imzalı yapımın, Michael Jackson’ın hayatını belirli bir döneme kadar anlatması da tartışma konusu oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın