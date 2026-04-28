Kerem Bürsin, Nuri Bilge Ceylan’ın Yeni Filmi Yorgun Güneş Hakkında İlk Kez Konuştu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.04.2026 - 10:01 Son Güncelleme: 28.04.2026 - 10:03

Nuri Bilge Ceylan’ın yeni sinema projesi olan Yorgun Güneş filminin kadrosunda yer alan Kerem Bürsin, merakla beklenen yapım hakkında ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Uzun süredir hazırlıkları yürütülen projeye dair sessizliğini bozan oyuncu, yönetmenle çalışma sürecine dair görüşlerini paylaştı. Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bürsin, Pınar Deniz’in rolünden de bahsetti. Gelin detaylara geçelim…

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın çekimlerine başlamaya hazırlandığı Yorgun Güneş filminde rol alacağı daha önce duyurulan Kerem Bürsin, proje hakkındaki düşüncelerini ilk kez paylaştı.

Kerem Bürsin, katıldığı davette Nuri Bilge Ceylan ile çalışmanın kendisi için çok büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Filmdeki rol dağılımına da değinen oyuncu, hikayenin asıl merkezinde Pınar Deniz’in olacağını belirterek 'Filmin starı Pınar olacak' ifadesini kullandı.

Yorgun Güneş, Nuri Bilge Ceylan’ın kariyerinde alışılmışın dışında bir 'yaz filmi' atmosferine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Senaryosu, bir baba ve kız arasındaki gerilimli ilişkiyi merkezine alan filmde Pınar Deniz, ana karakter Defne’ye hayat verecek. Kerem Bürsin ise Defne karakterinin geçmişindeki eski sevgilisi rolüyle kamera karşısına geçecek.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
