Kerem Bürsin, Nuri Bilge Ceylan’ın Yeni Filmi Yorgun Güneş Hakkında İlk Kez Konuştu

Kerem Bürsin, katıldığı davette Nuri Bilge Ceylan ile çalışmanın kendisi için çok büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Filmdeki rol dağılımına da değinen oyuncu, hikayenin asıl merkezinde Pınar Deniz’in olacağını belirterek 'Filmin starı Pınar olacak' ifadesini kullandı.

Yorgun Güneş, Nuri Bilge Ceylan’ın kariyerinde alışılmışın dışında bir 'yaz filmi' atmosferine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Senaryosu, bir baba ve kız arasındaki gerilimli ilişkiyi merkezine alan filmde Pınar Deniz, ana karakter Defne’ye hayat verecek. Kerem Bürsin ise Defne karakterinin geçmişindeki eski sevgilisi rolüyle kamera karşısına geçecek.