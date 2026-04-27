article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisinin 3. Sezonu İçin Merakla Beklenen Fragman Yayınlandı!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
27.04.2026 - 10:54

Netflix’in sevilen dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti için yeni sezona çok kısa bir süre kaldı. Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Esra Ruşan, Ahmet Rıfat Şungar, Hakan Kurtaş, Metin Akdülger, Boran Kuzum, Meriç Aral gibi isimlerin başlıca rolleri paylaştığı dizide 3. sezon için sürpriz bir ismin kadroya girdiği açıklanmıştı. Ekibe yeni katılan ünlü isim fragmanla birlikte karakterine dair ilk ipuçlarını verdi. Gelin detaylara geçelim…

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Kimler Geldi Kimler Geçti
Dizi

Kimler Geldi Kimler Geçti

Serenay Sarıkaya
Oyuncu

Serenay Sarıkaya

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serenay Sarıkaya’nın karakteri Leyla yeni sezonda yepyeni bir aşka yelken açıyor.

Başarılı oyuncu Fatih Artman 3. sezonda ekibe dahil olan yeni isim olarak karşımızda. Leyla ile arkadaşlık çerçevesinde başlayan ilişkilerinin nasıl devam edeceği bir soru işareti olarak 2. sezonun sonunda yer almıştı. Şimdiyse ikilinin hikayesi genişleyecek ve yeni bir aşk doğup doğmayacağını birlikte göreceğiz.

Kimler Geldi Kimler Geçti merakla beklenen 3. sezonuyla 8 Mayıs’ta Netflix’te yayınlanacak. Şimdiden alarmlarınızı kurun deriz!

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın