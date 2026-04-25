27 Nisan - 3 Mayıs: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Ağzımdan Kaçtı

Gerçek bir yaşam öyküsünden ilham alan film, Tourette sendromunun ani şekilde başlamasıyla hayatı altüst olan John Davidson’ın mücadelesini anlatıyor. Bir anda değişen hayat düzeni, çevresinden gördüğü tepkiler ve toplum içinde ayakta kalma çabası filmin merkezinde yer alıyor. Umut, dayanıklılık ve yeniden başlama temalarıyla duygusal bir hikaye sunuyor.

Tür: Biyografik, Dram

Süre: 2 saat 1 dakika

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Oyuncular: Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake

Şeytan Marka Giyer 2

Moda dünyasının sert patronu Miranda Priestly geri dönüyor. Dijital çağın yükselişiyle eski gücünü korumaya çalışan Miranda, bu kez karşısında eski asistanı Emily Charlton’ı buluyor. İki güçlü karakter arasında başlayan rekabet, moda sektörünün perde arkasındaki entrikaları ve güç savaşlarını yeniden seyirciyle buluşturuyor. Haftanın en çok konuşulacak filmlerinden biri olmaya aday.

Tür: Dram, Komedi

Süre: 1 saat 59 dakika

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Oyuncular: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt

Bir Adam Yaratmak

Psikolojik derinliği yüksek yapım, insanın iç dünyasındaki çatışmaları ve varoluş sancılarını beyaz perdeye taşıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, baskılar altında ezilen bir zihnin çıkış arayışını konu alıyor. Ağır tempolu ama etkileyici anlatımıyla dramatik yapımları sevenlere hitap ediyor.

Tür: Dram

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur

Hokum

Bir korku yazarı, ailesine ait küllerin son görevini yerine getirmek için uzak ve tenha bir hana gider. Ancak burada karşılaştığı gizemli olaylar kısa sürede korkunç bir kabusa dönüşür. Eski sırlar, doğaüstü varlıklar ve karanlık geçmişle yüzleşme teması üzerinden ilerleyen film, gerilim dozunu giderek artırıyor.

Tür: Korku

Süre: 1 saat 41 dakika

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Oyuncular: Adam Scott, David Wilmot, Austin Amelio

Yetimhane Sahipsiz Cinler

Annesinin ölümünün ardından geçmişindeki sırları araştırmaya başlayan Nergis, Büyükada’daki eski Rum Yetimhanesi’ne gider. Burada kayıp kardeşiyle ilgili ipuçları bulurken korkunç olayların içine sürüklenir. Karanlık koridorlar, lanetli geçmiş ve paranormal olaylarla ilerleyen yapım, yerli korku sevenlerin ilgisini çekebilir.

Tür: Korku

Süre: 1 saat 22 dakika

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Oyuncular: Tayfun Sav, Murat Tavlı, Ayşe Baçkır

İkimizin Yerine

Kasaba hayatının tekdüzeliğinde sıkışıp kalan Çiçek’in yaşamı, edebiyat öğretmeni Doğan ile tanışması sonrası değişir. Yasak duygular, cesaret ve kendini keşfetme süreci üzerinden ilerleyen film, duygusal yoğunluğu yüksek bir aşk hikayesi sunuyor. Yeniden vizyona girmesiyle romantik film sevenleri salonlara çekebilir.

Tür: Romantik

Süre: 2 saat 6 dakika

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Oyuncular: Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Zerrin Tekindor

Şehzade Büyük Şenlik

Saray yaşamından sıkılan genç bir şehzade, halk arasındaki büyük şenliğe katılmak için gizlice saraydan kaçar. İstanbul sokaklarında başlayan yolculuk, eğlenceli karakterler ve sürprizlerle dolu bir maceraya dönüşür. Özellikle çocuklu aileler için keyifli ve renkli bir animasyon seçeneği olarak öne çıkıyor.

Tür: Animasyon

Süre: 1 saat 15 dakika

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Açlık Oyunları Alaycı Kuş Bölüm 1

Katniss Everdeen artık yalnızca bir yarışmacı değil, büyük direnişin sembolüdür. Yıkılan bölgeler, yaklaşan savaş ve kişisel kayıplar arasında hem kendisi hem halkı için mücadele etmek zorunda kalır. Serinin politik yönünün ağır bastığı bu bölüm, yeniden vizyonda büyük ilgi görebilir.

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram

Süre: 2 saat 3 dakika

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

Aynalar No.3

Geçirdiği trafik kazasının ardından hayatta kalan Emily, kendisini koruyup kollayan gizemli bir ailenin yanında kalmaya başlar. İlk başta huzurlu görünen ortam, zamanla rahatsız edici detaylarla karanlık bir hale gelir. Psikolojik gerilim tonları taşıyan film, izleyiciyi sürekli merak içinde tutuyor.

Tür: Dram

Süre: 1 saat 26 dakika

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Oyuncular: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt

Aldığımız Nefes

Kimyasal bir felaketin gölgesinde yaşamaya çalışan bir ailenin hikayesini anlatan film, kırsal yaşamın sert koşullarını ve aile bağlarını merkeze alıyor. Zor kararlar, hayatta kalma mücadelesi ve umut arayışı üzerinden ilerleyen yapım, etkileyici bir dram sunuyor.

Tür: Dram

Süre: 1 saat 35 dakika

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Oyuncular: Defne Zeynep Enci, Rüzgar Usta, Aras Kavak

Ick

Fen bilgisi öğretmeni Hank’in sıradan hayatı, eski aşkıyla karşılaşması ve yaşadığı şehirde ortaya çıkan uzaylı tehdidiyle altüst olur. Bilim kurgu ile mizahi anlatımı bir araya getiren film, klasik uzaylı istilası hikayelerine farklı bir yorum getiriyor.

Tür: Bilim Kurgu

Süre: 1 saat 27 dakika

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Oyuncular: Mena Suvari, Brandon Routh, Malina Pauli Weissman

Miss Moxy

Kaybolan evcil kedi Bayan Moxy, evine dönebilmek için birbirinden ilginç dostlarla uzun bir yolculuğa çıkar. Dostluk, cesaret ve dayanışma temalarıyla ilerleyen film, sıcak hikayesi ve eğlenceli karakterleriyle ailece izlenebilecek yapımlar arasında yer alıyor.