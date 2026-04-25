27 Nisan - 3 Mayıs: Ankara, İzmir ve Bursa'da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.04.2026 - 17:53 Son Güncelleme: 25.04.2026 - 18:03

Yeni hafta ile birlikte şehirlerde kültür sanat takvimi yeniden hareketleniyor. Sinema salonlarında merak edilen yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro sahnelerinde ise dikkat çeken oyunlar perde açıyor. Ankara, İzmir ve Bursa’da dopdolu bir program var. İşte haftanın öne çıkan etkinlik rehberi!

27 Nisan - 3 Mayıs Haftası Ankara, İzmir ve Bursa'da İzleyebileceğiniz Filmler

Ağzımdan Kaçtı

Gerçek bir yaşam öyküsünden ilham alan film, Tourette sendromunun ani şekilde başlamasıyla hayatı altüst olan John Davidson’ın mücadelesini anlatıyor. Bir anda değişen hayat düzeni, çevresinden gördüğü tepkiler ve toplum içinde ayakta kalma çabası filmin merkezinde yer alıyor. Umut, dayanıklılık ve yeniden başlama temalarıyla duygusal bir hikaye sunuyor.

  • Tür: Biyografik, Dram

  • Süre: 2 saat 1 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake

Şeytan Marka Giyer 2

Moda dünyasının sert patronu Miranda Priestly geri dönüyor. Dijital çağın yükselişiyle eski gücünü korumaya çalışan Miranda, bu kez karşısında eski asistanı Emily Charlton’ı buluyor. İki güçlü karakter arasında başlayan rekabet, moda sektörünün perde arkasındaki entrikaları ve güç savaşlarını yeniden seyirciyle buluşturuyor. Haftanın en çok konuşulacak filmlerinden biri olmaya aday.

  • Tür: Dram, Komedi

  • Süre: 1 saat 59 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt

Bir Adam Yaratmak

Psikolojik derinliği yüksek yapım, insanın iç dünyasındaki çatışmaları ve varoluş sancılarını beyaz perdeye taşıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, baskılar altında ezilen bir zihnin çıkış arayışını konu alıyor. Ağır tempolu ama etkileyici anlatımıyla dramatik yapımları sevenlere hitap ediyor.

Hokum

Bir korku yazarı, ailesine ait küllerin son görevini yerine getirmek için uzak ve tenha bir hana gider. Ancak burada karşılaştığı gizemli olaylar kısa sürede korkunç bir kabusa dönüşür. Eski sırlar, doğaüstü varlıklar ve karanlık geçmişle yüzleşme teması üzerinden ilerleyen film, gerilim dozunu giderek artırıyor.

  • Tür: Korku

  • Süre: 1 saat 41 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Adam Scott, David Wilmot, Austin Amelio

Yetimhane Sahipsiz Cinler

Annesinin ölümünün ardından geçmişindeki sırları araştırmaya başlayan Nergis, Büyükada’daki eski Rum Yetimhanesi’ne gider. Burada kayıp kardeşiyle ilgili ipuçları bulurken korkunç olayların içine sürüklenir. Karanlık koridorlar, lanetli geçmiş ve paranormal olaylarla ilerleyen yapım, yerli korku sevenlerin ilgisini çekebilir.

  • Tür: Korku

  • Süre: 1 saat 22 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Tayfun Sav, Murat Tavlı, Ayşe Baçkır

İkimizin Yerine

Kasaba hayatının tekdüzeliğinde sıkışıp kalan Çiçek’in yaşamı, edebiyat öğretmeni Doğan ile tanışması sonrası değişir. Yasak duygular, cesaret ve kendini keşfetme süreci üzerinden ilerleyen film, duygusal yoğunluğu yüksek bir aşk hikayesi sunuyor. Yeniden vizyona girmesiyle romantik film sevenleri salonlara çekebilir.

Şehzade Büyük Şenlik

Saray yaşamından sıkılan genç bir şehzade, halk arasındaki büyük şenliğe katılmak için gizlice saraydan kaçar. İstanbul sokaklarında başlayan yolculuk, eğlenceli karakterler ve sürprizlerle dolu bir maceraya dönüşür. Özellikle çocuklu aileler için keyifli ve renkli bir animasyon seçeneği olarak öne çıkıyor.

  • Tür: Animasyon

  • Süre: 1 saat 15 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Açlık Oyunları Alaycı Kuş Bölüm 1

Katniss Everdeen artık yalnızca bir yarışmacı değil, büyük direnişin sembolüdür. Yıkılan bölgeler, yaklaşan savaş ve kişisel kayıplar arasında hem kendisi hem halkı için mücadele etmek zorunda kalır. Serinin politik yönünün ağır bastığı bu bölüm, yeniden vizyonda büyük ilgi görebilir.

  • Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram

  • Süre: 2 saat 3 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

Aynalar No.3

Geçirdiği trafik kazasının ardından hayatta kalan Emily, kendisini koruyup kollayan gizemli bir ailenin yanında kalmaya başlar. İlk başta huzurlu görünen ortam, zamanla rahatsız edici detaylarla karanlık bir hale gelir. Psikolojik gerilim tonları taşıyan film, izleyiciyi sürekli merak içinde tutuyor.

  • Tür: Dram

  • Süre: 1 saat 26 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt

Aldığımız Nefes

Kimyasal bir felaketin gölgesinde yaşamaya çalışan bir ailenin hikayesini anlatan film, kırsal yaşamın sert koşullarını ve aile bağlarını merkeze alıyor. Zor kararlar, hayatta kalma mücadelesi ve umut arayışı üzerinden ilerleyen yapım, etkileyici bir dram sunuyor.

  • Tür: Dram

  • Süre: 1 saat 35 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Defne Zeynep Enci, Rüzgar Usta, Aras Kavak

Ick

Fen bilgisi öğretmeni Hank’in sıradan hayatı, eski aşkıyla karşılaşması ve yaşadığı şehirde ortaya çıkan uzaylı tehdidiyle altüst olur. Bilim kurgu ile mizahi anlatımı bir araya getiren film, klasik uzaylı istilası hikayelerine farklı bir yorum getiriyor.

  • Tür: Bilim Kurgu

  • Süre: 1 saat 27 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Mena Suvari, Brandon Routh, Malina Pauli Weissman

Miss Moxy

Kaybolan evcil kedi Bayan Moxy, evine dönebilmek için birbirinden ilginç dostlarla uzun bir yolculuğa çıkar. Dostluk, cesaret ve dayanışma temalarıyla ilerleyen film, sıcak hikayesi ve eğlenceli karakterleriyle ailece izlenebilecek yapımlar arasında yer alıyor.

  • Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

  • Süre: 1 saat 27 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Barbara Sarafian, Sarah Bannier, Pieter Embrechts

27 Nisan - 3 Mayıs: Ankara’da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Jekyll Hyde Müzikali

İnsan ruhunun karanlık tarafına odaklanan etkileyici müzikal, iyilik ve kötülük arasındaki savaşı sahneye taşıyor. Dr. Henry Jekyll’in yaptığı deney sonrası ortaya çıkan Mr. Hyde karakteri, hikayeyi psikolojik gerilim dolu bir noktaya sürüklüyor. Gotik atmosferi, güçlü müzikleri ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla haftanın en merak edilen yapımları arasında yer alıyor.

  • Tarih: 28 Nisan

  • Mekan: ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

  • Tür: Müzikal

  • Oyuncular: Hayko Cepkin, Pelin Akil, Fehmi Karaarslan, Abdül Süsler, Ali Ersin Yenar

Bulaşıkçılar

Bir restoranın görünmeyen arka mutfağında çalışan üç kadının hikayesini anlatan oyun, emek sömürüsü, bastırılmış hayaller ve dayanışma üzerine kurulu güçlü bir anlatı sunuyor. Sert gerçekleri absürt mizahla harmanlayan yapım, seyirciyi hem güldürüyor hem düşündürüyor.

  • Tarih: 29 Nisan

  • Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet KM Genco Erkal Sahnesi

  • Tür: Kara Komedi

  • Oyuncular: Özge Özpirinçci, Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez, Ekin Eryılmaz

  • Yaş sınırı: 9+

Doğu Demirkol Stand Up

Gündelik hayatın tuhaflıklarını ve insan ilişkilerindeki absürtlükleri kendine has tarzıyla anlatan Doğu Demirkol, samimi ve tempolu gösterisiyle sahnede. Güncel hayat gözlemleri ve güçlü mizah diliyle kahkaha dolu bir gece vadediyor.

  • Tarih: 30 Nisan

  • Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet KM Genco Erkal Sahnesi

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Doğu Demirkol

  • Yaş sınırı: 8+

Batı Ekspresi

Göç, aidiyet ve daha iyi bir hayat arayışını kara mizah üzerinden anlatan oyun, toplumsal meseleleri sahneye taşıyor. Batı hayaliyle yola çıkan insanların hikayesi üzerinden modern dünyanın çelişkilerine dikkat çekiliyor.

  • Tarih: 1-2 Mayıs

  • Mekan: Tatbikat Sahnesi Ankara

  • Tür: Kara Komedi

  • Oyuncular: Adem Aydil, Derin Beşikçioğlu, Fatih Sönmez, Selin Tekman

  • Süre: 85 dakika

Ballı Süt

İki kız kardeşin geçmişle yüzleşmesini anlatan yapım, aile bağları ve kırgınlıklar üzerine sıcak ama etkileyici bir hikaye sunuyor. Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya’nın performanslarıyla dikkat çeken oyun, duygusal yönü güçlü yapımlar arasında öne çıkıyor.

  • Tarih: 2 Mayıs

  • Mekan: ASM Kırmızı Salon

  • Tür: Komedi, Dram

  • Oyuncular: Tülin Özen, Nilperi Şahinkaya

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Konken Partisi

Hayatlarının ilerleyen döneminde yolları kesişen iki insanın dostluk ve yeniden başlama hikayesini anlatan oyun, bol kahkaha ile duygusal anları bir araya getiriyor. Usta oyuncular Melek Baykal ve Mehmet Atay’ın performanslarıyla dikkat çekiyor.

  • Tarih: 27-28 Nisan

  • Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Melek Baykal, Mehmet Atay

  • Süre: 100 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Herkes Kocama Benziyor

Tek kişilik performansıyla öne çıkan yapım, bir kadının öfkesi, hayal kırıklıkları ve geçmişte yaşadıkları üzerinden ilerliyor. Sert, mizahi ve etkileyici diliyle izleyiciye güçlü bir hikaye sunuyor.

  • Tarih: 30 Nisan

  • Mekan: Ve Sahne Panora Kulis Sanat

  • Tür: Komedi, Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Pınar Güntürkün

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Miray Akovalıgil Ya Bende Bir Şey Yoksa

Kariyer, aşk ve başarı baskısı gibi güncel konuları mizahi bir dille ele alan stand up gösterisi, özellikle genç izleyicilerin ilgisini çeken eğlenceli bir sahne performansı sunuyor.

  • Tarih: 3 Mayıs

  • Mekan: Yıldız Kenter Salonu

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Miray Akovalıgil

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Ruh Öküzüm

Kadın erkek ilişkileri üzerine kurulu sevilen komedi oyunu, günlük hayatta sık karşılaşılan durumları eğlenceli bir dille sahneye taşıyor. Tempolu anlatımı ve samimi diliyle keyifli bir akşam vadediyor.

  • Tarih: 1 Mayıs

  • Mekan: Vesahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Entrikalı Dolap Komedyası

Kahkaha temposu yüksek yapımlardan biri olan Entrikalı Dolap Komedyası, iyilik ve kötülük arasında sıkışan karakterleri eğlenceli bir hikaye içinde sahneye taşıyor. Çıkar çatışmaları, sürpriz gelişmeler ve yanlış anlaşılmalar üzerine kurulu oyun, iki perde boyunca izleyiciyi eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Tarih: 3 Mayıs

  • Mekan: Küçük Tiyatro Ankara

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Azer Can Okutan, Görkem Çetin, Gülay Çetin, Mehtap Maman Çöklü, Serkan Yaşar

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

27 Nisan - 3 Mayıs: İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Devlerin Savaşı

Dünyanın en önemli iki orkestra şefi Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein arasındaki rekabeti sahneye taşıyan oyun, sanat tarihinin en çarpıcı çekişmelerinden birini anlatıyor. Kıskançlık, hayranlık, disiplin ve tutkuyu aynı potada eriten yapım, savaş sonrası dünyanın kültürel çatışmalarına da ışık tutuyor. Güçlü oyunculuklarıyla dikkat çeken oyun haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

  • Tarih: 27 Nisan

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Tür: Tarihi Dram

  • Oyuncular: Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu, Nihal Usanmaz

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Elma Labrador Çimen

Anılar, aşk ve zaman üzerine kurulu etkileyici yapım, elli yıllık bir ilişkinin hafızalar arasında dolaşan hikayesini sahneye taşıyor. Alzheimer hastalığıyla mücadele eden bir çiftin bağını anlatan oyun, seyirciye hem duygusal hem sarsıcı anlar yaşatıyor. Engin Hepileri ve Nergis Öztürk performanslarıyla öne çıkıyor.

  • Tarih: 29 Nisan

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Engin Hepileri, Nergis Öztürk

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: Belirtilmedi

İte Kaka

Gerçek turne hikayeleri, sahne anıları ve doğaçlama skeçlerle ilerleyen iki kişilik komedi gösterisi izleyiciyi kahkahaya boğuyor. Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz’in enerjik performanslarıyla sahnelenen oyun, seyirciyi gösterinin parçası haline getiriyor.

  • Tarih: 29 Nisan

  • Mekan: Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 15+

Anlatanadam

Sosyal medyada milyonlara ulaşan Anlatanadam, günlük hayat, ilişkiler, sağlık takıntıları ve başına gelen ilginç olayları bu kez sahnede anlatıyor. Tempolu anlatımı ve güçlü gözlem mizahıyla keyifli bir stand up gecesi vadediyor.

  • Tarih: 29 Nisan

  • Mekan: İzmir Performance Hall

  • Tür: Stand Up

  • Oyuncular: Anlatanadam

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: Belirtilmedi

Hey Gidi Günler

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, geçmişten bugüne uzanan anılarını müzik ve mizahla seyirciyle paylaşıyor. Gösteride nostaljik hikayeler, canlı müzik performansları ve interaktif bölümler yer alıyor. Eğlenceli ve sıcak atmosferiyle ailece izlenebilecek yapımlar arasında bulunuyor.

  • Tarih: 2 Mayıs

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Süheyl Uygur, Behzat Uygur

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Arzunun Onda Dokuzu

Irak’ın son otuz yılına kadınların gözünden bakan çarpıcı yapım, savaş, sürgün, kayıplar ve direnme gücü üzerine yoğunlaşıyor. Dokuz farklı karakterin hikayesi üzerinden ilerleyen oyun, kadınların umut ve hayatta kalma mücadelesini etkileyici biçimde sahneye taşıyor.

  • Tarih: 28 Nisan - 2 Mayıs

  • Mekan: Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi

  • Tür: Büyük Oyunu

  • Oyuncular: Canan Erener, Menekşe Özyiğit, Ayşe Neşe Arat, Betül Işık

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

Karıncalar / Bir Savaş Vardı

Toplumda en hızlı unutulan hayatları ve görünmeyen insanları merkeze alan oyun, savaşın geride bıraktığı izleri sorguluyor. Şiirsel dili ve sert anlatımıyla dikkat çeken yapım, seyircide güçlü bir etki bırakıyor.

  • Tarih: 28 Nisan - 2 Mayıs

  • Mekan: Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi

  • Tür: Büyük Oyunu

  • Oyuncular: Akın Kurt

  • Süre: Belirtilmedi

  • Yaş Sınırı: Belirtilmedi

No Man's Land

Dostoyevski’nin düşünsel dünyasından ilham alan oyun, insanın özgürlükle esaret arasında sıkışan doğasını kara mizahla anlatıyor. Absürt anlatımı ve sorgulatan metniyle farklı bir tiyatro deneyimi sunuyor.

  • Tarih: 28 Nisan

  • Mekan: Türkan Saylan KM Benal Nevzat Salonu

  • Tür: Kara Komedi

  • Oyuncular: Anıl Alkan, Bora Kokulucicek, Kaan Temel, Kaan Uğur

  • Süre: 55 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Dans Vebası

Toplum baskısı, gençlik kaygıları ve kadın olmanın zorlukları üzerine kurulu tek perdelik oyun, genç bir kadının iç dünyasını sahneye taşıyor. Sert gerçekliği ve metaforik anlatımıyla dikkat çeken yapım kısa süresine rağmen yoğun bir etki bırakıyor.

  • Tarih: 28 Nisan

  • Mekan: Boyoz Akademi Sanat Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Belirtilmedi

  • Süre: 45 dakika

  • Yaş Sınırı: 15+

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali’nin unutulmaz eserinden uyarlanan oyun, Raif Efendi ile Maria Puder arasındaki derin bağı sahneye taşıyor. Yalnızlık, aşk ve geç kalmış duygular üzerine kurulu şiirsel anlatımıyla izleyiciyi etkileyen yapımlar arasında yer alıyor.

  • Tarih: 28 Nisan, 30 Nisan

  • Mekan: Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi, Deniz Baykal Kültür Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Şeyma Kıvanç, Fırat Özsaruhan

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

27 Nisan - 3 Mayıs: Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Kadınlık Bizde Kalsın - Sevme Beni

Yıllar önce büyük ses getiren oyun, güncellenmiş metniyle yeniden sahneye dönüyor. Kadına yönelik şiddet, eşitsizlik ve toplumsal baskılar üzerine kurulan yapım, mizahla sert gerçekleri bir araya getiriyor. Yasemin Yalçın’ın güçlü performansıyla dikkat çeken oyun, hem düşündüren hem güldüren bir sahne deneyimi sunuyor.

  • Tarih: 29 Nisan

  • Mekan: BAOB Sahne, Bursa

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Eylül İlbey, Cenk Tunalı

  • Süre: Belirtilmedi

  • Yaş Sınırı: 12+

Doğu Demirkol

Günlük hayatın absürtlüklerini kendine has tarzıyla anlatan Doğu Demirkol, stand up gösterisiyle Bursa seyircisiyle buluşuyor. Kendi yaşamından hikayeler, ilişkiler ve toplum gözlemleriyle dolu gösteri kahkaha dolu bir gece vadediyor.

  • Tarih: 3 Mayıs

  • Mekan: Merinos AKKM Orhangazi Salonu

  • Tür: Stand Up

  • Oyuncular: Doğu Demirkol

  • Süre: Belirtilmedi

  • Yaş Sınırı: 8+

Pembe Pırlantalar

Yanlış anlaşılmalar, kimlik karışıklıkları ve çapkınlık üzerine kurulu klasik komedi oyunu sahnede. İki kuyumcu ortağın tek gecede karışan hayatları, temposu yüksek ve kahkahalı bir hikayeye dönüşüyor. Güçlü kadrosuyla haftanın eğlenceli seçeneklerinden biri.

  • Tarih: 28 Nisan

  • Mekan: BAOB Sahne, Bursa

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Ceyhun Fersoy, Sinan Çalışkanoğlu, Lemi Filozof, Sena Kaya, Billur Yazgan

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Sefiller

Victor Hugo’nun ölümsüz eserinden uyarlanan oyun, Jean Valjean’ın adalet, vicdan ve affedilme arayışını sahneye taşıyor. Toplumsal eşitsizlikler ve insan ruhunun direnci üzerine kurulu yapım, güçlü anlatımıyla dikkat çekiyor.

  • Tarih: 2 Mayıs

  • Mekan: Bursa Nilüfer Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Merve Köse, Ziver Armağan Açıl, Muharrem Fındıcak, İrem Kurt

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş Sınırı: 11+

Etekler ve Pantolonlar

Üç kadının evlilik, geçmiş ve kendini bulma hikayesini mizahi dille anlatan oyun, seyirciyi hem güldürüyor hem düşündürüyor. Kadınların hayat baskılarıyla yüzleşmesini samimi bir dille ele alan yapım uzun süredir ilgi görüyor.

  • Tarih: 1 Mayıs

  • Mekan: Diva Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Tutunamayanlar

Oğuz Atay’ın kült eserinden uyarlanan tek kişilik oyun, Selim Işık’ın yalnızlığını ve modern insanın iç çatışmalarını sahneye taşıyor. Etkileyici anlatımıyla öne çıkan yapım, edebiyat uyarlamalarını sevenler için dikkat çekici bir seçenek.

  • Tarih: 27 Nisan

  • Mekan: BAOB Sahne, Bursa

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Alper Şükrü Masat

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Süt Kardeşler

Türk tiyatrosunun sevilen klasiklerinden biri olan oyun, yanlış kimlikler ve komik tesadüfler üzerine kurulu. Pakize’nin süt kardeşi Yaşar’ı eve çağırmasıyla başlayan olaylar kısa sürede içinden çıkılmaz bir karmaşaya dönüşüyor.

  • Tarih: 28 Nisan - 2 Mayıs

  • Mekan: Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu

  • Tür: Büyük Oyunu

  • Oyuncular: Halil Balkanlar, Efecan Baştürk, Muharrem Dalfidan, Kerim Çağrı Zora, Kübra Kızıl, Deniz Orakçı Yavuz, Çağrı Dulun, Merve Aydaş

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Antigone

Bireyin otoriteye karşı duruşunu ve vicdani seçimlerin sonuçlarını anlatan klasik eser, güçlü sahne diliyle seyirciyle buluşuyor. Evrensel temaları sayesinde güncelliğini koruyan yapım, trajedi severler için öne çıkıyor.

  • Tarih: 28 Nisan

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Tür: Trajedi

  • Oyuncular: Hilal Öztunca, Elif Ağören, Kutlay Akbal, Mehmet Talha Karabaş

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Maskbeth

Macbeth hikayesine çağdaş bir yorum getiren oyun, iktidar tutkusu, hırs ve görünmeyen güçler temasını merkezine alıyor. Klasik metni farklı bir sahneleme anlayışıyla sunan yapım, dikkat çekici atmosferiyle öne çıkıyor.

  • Tarih: 30 Nisan, 2 Mayıs

  • Mekan: Bursa Tayyare Kültür Merkezi

  • Tür: Trajedi

  • Oyuncular: Aykan Yılmaz, Mehmet Eren Topçak, Osman Murat Erten, Serdar Soyer

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Perada Bir Lola

1920’lerin Pera atmosferinde geçen müzikli oyun, Lola Schönheit’ın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Canlı orkestra eşliğinde sahnelenen yapım; mizah, dans ve nostaljiyi bir araya getiriyor.

  • Tarih: 30 Nisan

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Tür: Komedi, Müzikli Oyun, Kabare

  • Oyuncular: Pınar Göktaş

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
