Bu Hafta Sonu Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir Konserleri: 25 - 26 Nisan Hafta Sonunun En İyi Konserleri!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.04.2026 - 01:23

Hafta sonu planlarınızda müziğe yer açmaya hazır mısınız? Ankara’nın gri binalarını ısıtan sahne performanslarından İzmir’in deniz kokulu mekanlarına, Bursa'nın öğrenci ruhuyla harmanlanmış etkinliklerine kadar geniş bir rota hazırladık. Şehrin gürültüsünden kaçıp sevdiğiniz sanatçıların sesine kulak vermek için ihtiyacınız olan her şey bu listede. Peki, 25-26 Nisan tarihlerinde hangi şehirde, hangi sahnede, kimleri dinleyeceğiz?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

Ankara'da Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

  • Exofest 1.0: 25 Nisan Cumartesi saat 17.00’de Club Mirador’da, elektronik müziğin ve gençlik enerjisinin buluştuğu dev bir festival deneyimi sunuyor.

  • Müzede Beethoven Rüzgarı25 Nisan Cumartesi saat 18.00’de Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde, klasik müziğin dev isminin eserleriyle tarihin derinliklerinde büyüleyici bir dinleti sunuyor.

  • Leopard Party: 25 Nisan Cumartesi saat 20.00’de JW Marriott Ankara’da, şıklığın ve dans müziğinin buluştuğu konsept bir gecede seçkin bir atmosfer yaratıyor.

  • Berat Mert Demir: 25 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da, '2010s Saturday' konseptiyle dönemin en popüler şarkılarını Başkentlilerle buluşturuyor.

  • Özcan Deniz: 25 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Günay Restaurant Ankara’da, görkemli sahne şovu ve dillerden düşmeyen hitleriyle hayranlarını büyülemeye hazırlanıyor.

  • İncesaz: 25 Nisan Cumartesi saat 20.00’de MEB Şura Salonu’nda, Türk müziğinin zarif tınılarını modern bir bakış açısıyla harmanlayarak huzur dolu bir akşam vadediyor.

  • Cem Erdost İleri: 25 Nisan Cumartesi saat 20.30’da TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi - Ata Sahne’sinde, 'Portakalaltı Buluşmaları' kapsamında halk müziğinin en içten ve yalın örneklerini sergiliyor.

  • Serkan Kaya: 25 Nisan Cumartesi saat 20.30’da Yeni Cabaret Ankara’da, arabesk müziğin modern yorumu ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla sahnede devleşiyor.

  • Gökhan Türkmen: 25 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Ankara’da, romantik hitleri ve etkileyici orkestrasıyla dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Emre Aydın25 Nisan Cumartesi saat 21.30’da Ankara Milyon Performance Hall’de, melankolik vokali ve hit rock şarkılarıyla haftayı hüzünlü ve şık bir şekilde noktalıyor.

  • Bedük: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da, sınır tanımayan enerjisi ve elektronik dans ritimleriyle Ankara’yı ayağa kaldırıyor.

  • Sezen & Onno Tribute: 26 Nisan Pazar saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da, müzik tarihinin iki dev isminin aşk şarkılarıyla unutulmaz bir anma gecesi yaşatıyor.

  • MYC: 26 Nisan Pazar saat 21.21’de Haymatlos Mekan'da, alternatif ve popüler müziğin enerjik yorumlarıyla sahne alarak haftayı kapatıyor.

  • Afra: 26 Nisan Pazar saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da, pop müziğin taze enerjisini ve popüler şarkıları kendine özgü yorumuyla dinleyicilere sunuyor.

İzmir'de Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

  • Denis Horvat: 25 Nisan Cumartesi saat 17.00’de My Plaza’da, 'Ad Astra' sezon açılışı kapsamında melodik tekno dünyasının global yıldızını İzmir sahilinde ağırlıyor.

  • Ney-i Şifa Makam-ı Şifa: 25 Nisan Cumartesi saat 19.00’da Bademler Sanat Köyü’nde, ney tınılarının huzur veren tınısıyla makamsal müziğin şifa veren gücünü sahneye taşıyor.

  • Mustafa Keser: 25 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda, kendine has üslubu ve dev repertuvarıyla hayranlarına kahkaha ve müzik dolu bir bayram gecesi yaşatıyor.

  • Vugar: 25 Nisan Cumartesi saat 21.30’da İzmir Arena'da, 'Felekten Bir Gece' diyerek en sevilen şarkıları ve eğlenceli sahne şovuyla geceye renk katıyor.

  • DJ Hakan Küfündür: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de SoldOut Performance Hall'de, 90'lar ve 2000'lerin en sevilen Türkçe pop şarkılarıyla dinleyicilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

  • Hüsnü Arkan25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Skaff PSM Alsancak’da, şiirsel şarkıları ve huzur veren sesiyle haftayı dingin ve duygusal bir atmosferde kapatıyor.

  • Jakuzi on Piano25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Rene Lokal’da, karanlık synth-pop tınılarını piyanonun yalınlığıyla birleştirerek deneysel bir performans sunuyor.

  • Emre Nalbantoğlu: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de 6:45 KK Bornova’da, blues ve alternatif rock esintili özgün besteleriyle İzmir sahnesinde fark yaratan bir performans sergiliyor.

  • Çılgın Cemal: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Summer Shine Club’ta, 'Roman Ateşi' konseptiyle enerjinin hiç düşmediği, dans ve ritim dolu bir gece sunuyor.

  • Seksendört: 25 Nisan Cumartesi saat 23.00’de Ooze Venue’de, dillerden düşmeyen rock hitleri ve etkileyici performansıyla İzmirli hayranlarını nostaljik bir coşkuya sürüklüyor.

  • Karbo: 25 Nisan Cumartesi saat 23.00’de SALON’da, alternatif tınıların ve farklı müzik türlerinin harmanlandığı özel bir sahne kurulumuyla dinleyiciyi karşılıyor.

  • 4. Evrensel Caz Günü: 26 Nisan Pazar saat 15.00’te Mogambo - Kültürpark’ta, cazın doğaçlama ruhunu dünya standartlarındaki müzisyenlerle İzmir’e taşıyor.

  • Gülden Karaböcek: 26 Nisan Pazar saat 21.00’de Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde, 'Bir Arabesk Rüya' konseriyle unutulmaz Yeşilçam klasiklerini ve acılı şarkıları usta yorumuyla seslendiriyor.

  • Soft Analog: 26 Nisan Pazar saat 22.00’de SoldOut Performance Hall’de, yeni albüm lansmanı kapsamında retro-modern sound’larını ve taze şarkılarını ilk kez canlı olarak paylaşıyor.

Bursa'da Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

  • Haktan: 25 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Bursa’da, güçlü sesi ve fantezi-pop müziğin sevilen şarkılarını kendine has yorumuyla harmanlayarak dinleyicileri mest ediyor.

  • Madrigal: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bursa’da, 'Sana Ait Bir Tur' kapsamında modern indie-popun en sevilen hitlerini Bursa dinleyicisiyle buluşturuyor.

  • Emre Fel: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa’da, yeni nesil Anadolu rock rüzgarını etkileyici vokali ve samimi besteleriyle sahneye taşıyor.

  • Tuğkan: 26 Nisan Pazar saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa’da, melankolik vokali ve dillerden düşmeyen romantik şarkılarıyla haftayı duygusal bir vedayla kapatıyor.

  • Eray067 & Mansur: 26 Nisan Pazar saat 18.00’de Hayal Kahvesi Bursa’da, Türkiye'ye getirdikleri Fransız type müzik tarzı ve özgün flowlarıyla Bursa sahnesini hareketlendiriyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

  • Eskişehir Athelas Gençlik Festivali: 25 Nisan Cumartesi saat 19.00'da Mavi Gri ve saat 21.00'de Sena Şener Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda, bayram coşkusunu yaşatıyor.

  • Eskişehir Athelas Gençlik Festivali: 26 Nisan Pazar saat 19.00'da Nova Norda ve saat 21.00'de Adamlar Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda, bayram coşkusunu gençlik enerjisi buluşturuyor.

  • Candles and Echoes: 25 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde, binlerce mumun yarattığı büyüleyici atmosferde klasik eserleri mistik bir yorumla sunuyor.

  • Çalgını Al Gel: 25 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Mahfil Sahne’sinde, müziğin birleştirici gücüyle herkesin kendi enstrümanıyla katılabildiği kolektif bir bayram eğlencesi sunuyor.

  • Uzi: 25 Nisan Cumartesi saat 21.30’da Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde, listeleri altüst eden rap hitleri ve yüksek enerjili şovuyla Eskişehir gecesini hareketlendiriyor.

  • Mary Jane: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir’de, sevilen cover parçaları ve enerjik rock yorumlarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece vadediyor.

  • Soft Analog: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Eskişehir F Stop Salon’da, retro-modern sound’ları ve taze şarkılarıyla haftayı dinamik bir şekilde noktalıyor.

  • Fettah Can: 26 Nisan Pazar saat 20.00’de Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde, romantik besteleri ve popüler şarkılarıyla dinleyicilerini duygusal bir vedaya hazırlıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
