Şeytan Marka Giyer 2 Geliyor! 27 Nisan - 3 Mayıs Haftası Vizyondaki Filmler

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 18:30

Yeni haftada sinema salonlarında hareketlilik başlıyor. Dramdan korkuya, komediden animasyona kadar birçok yapım izleyiciyle buluşuyor. Yeniden vizyona giren sevilen filmler de listede yer alıyor. Özellikle devam filmleri ve güçlü kadrolar öne çıkıyor. 

İşte 27 Nisan - 3 Mayıs haftasında vizyondaki en dikkat çeken filmler!

27 Nisan - 3 Mayıs Bu Hafta Vizyonda Hangi Filmler Var?

  • Biyografik / Dram: Ağzımdan Kaçtı

  • Dram / Komedi: Şeytan Marka Giyer 2

  • Dram: Bir Adam Yaratmak, Aynalar No. 3, Aldığımız Nefes, Yolun Sonu Nebi

  • Korku: Hokum, Yetimhane Sahipsiz Cinler

  • Romantik: İkimizin Yerine

  • Animasyon: Şehzade Büyük Şenlik

  • Aksiyon / Bilim Kurgu / Dram: Açlık Oyunları Alaycı Kuş Bölüm 1

  • Bilim Kurgu: Ick

  • Aile / Animasyon / Komedi / Macera: Miss Moxy

Ağzımdan Kaçtı

  • Tür: Biyografik, Dram

  • Süre: 2 saat 1 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake

Tourette sendromunun ani başlangıcıyla hayatı değişen John Davidson’ın hikayesini anlatan film, zorlu bir yaşam mücadelesine odaklanıyor. Dışlanma, yalnızlık ve yeniden ayağa kalkma sürecini işleyen yapım, duygusal anlatımıyla haftanın dikkat çeken dram filmleri arasında yer alıyor.

Şeytan Marka Giyer 2

  • Tür: Dram, Komedi

  • Süre: 1 saat 59 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt

Moda dünyasının unutulmaz karakteri Miranda Priestly geri dönüyor. Basılı medyanın zor günler geçirdiği dönemde eski asistanı Emily Charlton ile rekabete giren Miranda, yeniden büyük bir güç savaşının içine çekiliyor. Haftanın en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.

Bir Adam Yaratmak

Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan film, insanın iç dünyasına ve psikolojik çatışmalarına odaklanıyor. Derin anlatımı ve klasik metinden uyarlanan yapısıyla dramatik filmleri sevenlerin ilgisini çekebilir.

Hokum

  • Tür: Korku

  • Süre: 1 saat 41 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Adam Scott, David Wilmot, Austin Amelio

Bir korku yazarı ailesinin küllerini dağıtmak için gittiği uzak bir handa karanlık olaylarla karşılaşıyor. Gizemli atmosferi ve doğaüstü hikayesiyle korku sevenler için haftanın öne çıkan yapımlarından biri oluyor.

Yetimhane Sahipsiz Cinler

  • Tür: Korku

  • Süre: 1 saat 22 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Tayfun Sav, Murat Tavlı, Ayşe Baçkır

Annesinin ölümünden sonra geçmişine dair gerçekleri araştırmaya başlayan Nergis, Büyükada’daki eski Rum Yetimhanesi’nde korkutucu olaylarla yüzleşiyor. Kayıp bir kardeş, gizemli mektuplar ve karanlık sırlarla ilerleyen hikaye, yerli korku filmi sevenlerin ilgisini çekebilir.

İkimizin Yerine

Yıllardır aynı hayatın içinde sıkışıp kalan Çiçek’in kasabaya gelen edebiyat öğretmeni Doğan ile tanışması sonrası her şey değişiyor. Yasak bir aşk etrafında şekillenen film, duygusal hikayesiyle yeniden vizyona giren dikkat çekici yapımlar arasında bulunuyor.

Şehzade Büyük Şenlik

  • Tür: Animasyon

  • Süre: 1 saat 15 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Sarayda büyüyen genç bir şehzade, halk arasındaki büyük şenliği görmek için gizlice saraydan kaçar. İstanbul sokaklarında başlayan macera, onu hem eğlenceli hem de tehlikeli olayların içine sürüklüyor. Aileler için haftanın öne çıkan animasyon filmlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Açlık Oyunları Alaycı Kuş Bölüm 1

  • Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram

  • Süre: 2 saat 3 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

Serinin üçüncü filminde Katniss, yıkıma uğrayan 12. Bölge sonrası isyanın sembolü haline geliyor. Büyük savaşın yaklaştığı bu bölümde hem kişisel hem toplumsal mücadele ön plana çıkıyor. Yeniden vizyona giren film, seriyi beyaz perdede izlemek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Aynalar No.3

  • Tür: Dram

  • Süre: 1 saat 26 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt

Geçirdiği kazadan sağ kurtulan Emily, kendisini sahiplenen gizemli bir ailenin yanında yeni bir başlangıç yapmaya çalışıyor. Ancak zamanla her şeyin göründüğü gibi olmadığını fark ediyor. Psikolojik yönü güçlü yapım, merak duygusunu canlı tutan hikayesiyle öne çıkıyor.

Aldığımız Nefes

  • Tür: Dram

  • Süre: 1 saat 35 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Defne Zeynep Enci, Rüzgar Usta, Aras Kavak

Kimyasal bir kazanın gölgesinde yaşam mücadelesi veren bir ailenin hikayesini anlatan film, Anadolu kırsalında geçen etkileyici bir dram sunuyor. Zorlu koşullar ve aile bağları üzerinden ilerleyen hikaye duygusal bir seyir vadediyor.

Ick

  • Tür: Bilim Kurgu

  • Süre: 1 saat 27 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Mena Suvari, Brandon Routh, Malina Pauli Weissman

Fen bilgisi öğretmeni Hank’in hayatı, eski aşkıyla yeniden karşılaşması ve yaşadığı şehirde ortaya çıkan uzaylı tehdidiyle tamamen değişiyor. Bilim kurgu ile mizahi unsurları bir araya getiren film, farklı bir deneyim arayanlara hitap ediyor.

Miss Moxy

  • Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

  • Süre: 1 saat 27 dakika

  • Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Barbara Sarafian, Sarah Bannier, Pieter Embrechts

Tatil sırasında kaybolan evcil kedi Bayan Moxy, evine dönebilmek için sıra dışı dostlarla macera dolu bir yolculuğa çıkıyor. Eğlenceli hikayesi ve sıcak atmosferiyle özellikle çocuklu ailelerin tercih edebileceği yapımlar arasında yer alıyor.

