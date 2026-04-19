Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 20 – 26 Nisan Konser Takvimi

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 13:23

Türkiye'nin kültür ve sanat merkezlerinden Ankara, Eskişehir, Bursa ve İzmir, 20 – 26 Nisan 2026 haftasını müzikle taçlandıracak. Müzik dünyasının nabzını tutmak isteyenler için hazırladığımız bu rehber ise rocktan caza, rapten Anadolu ezgilerine kadar geniş bir yelpazede konserleri dinleyiciyle buluşturuyor.

23 Nisan haftasında müziğin ritmini kapılıp sevdiğiniz sanatçıları ya da müzik guruplarının canlı performanslarını dinlemek isterseniz, hemen planınızı yapın. Peki, İzmir'de bu hafta hangi konserler var? 20 – 26 Nisan'da Ankara'da hangi etkinlikler düzenleniyor? Bursa'da bu hafta eğlenmek için nereye gidilir? Eskişehir'de nerede canlı müzik dinlenir? Canlı müzik dinlemek için nereye gidilir? Bu akşam nerede konser var? 

Uyarı: Konserlerin güncel durumu, bilet fiyatları ve rezervasyonlar hakkında detaylı bilgi almak için bilet satış platformlarına başvurmanızı tavsiye ederiz. Sınırlı kontenjana sahip etkinlikler için erkenden programınızı yapın. 

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Ayna (30. Yıl Konseri): 21 Nisan Salı saat 20.00’de Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi - Ömer Seyfettin Salonu’nda, efsanevi grup olarak 30. sanat yıllarını en sevilen kült şarkılarıyla kutluyor.

  • Agalar: 21 Nisan Salı saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime'da, samimi sahne performansları ve eğlenceli repertuvarlarıyla haftaya hareketli bir başlangıç yapıyor.

  • Börtü Böcek (Gökay Deniz): 21 Nisan Salı saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus)’da, özgün şarkıları ve samimi sahne duruşuyla Ankaralı müzikseverlere keyifli bir veda sunuyor.

  • Palmiyeler:  21 Nisan Salı saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da, sörf rock ve indie-pop tınılarıyla Ankara’nın kalbinde yaz esintileri estiriyor.

  • Küba Gecesi: 22 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Lola Kitchen and Bar’da, Latin ritimleri ve dansın hakim olduğu egzotik bir bayram akşamı yaşatıyor.

  • Era7Capone: 22 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Ankara Milyon Performance Hall’de, trap müziğin sert ritimleri ve kendine has sahne enerjisiyle haftanın açılışını yapıyor.

  • Batu Akdeniz: 22 Nisan Çarşamba saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da, güçlü vokali ve modern rock tınılarıyla Başkentli müzikseverleri selamlıyor.

  • Canbay & Wolker: 22 Nisan Çarşamba saat 23.00’de Avalon Ankara’da, sokak kültürünü yansıtan hit parçalarıyla rap dünyasının nabzını tutuyor.

  • Göksel İpekçi: 22 Nisan Çarşamba saat 21.30’da IF Performance Hall Ankara(Tunus)’da, etkileyici sesi ve geniş repertuvarıyla geceye damga vurmaya hazırlanıyor.

  • Kaan Tangöze: 22 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da, kendine has vokali ve akustik gitarıyla solo projelerini ve kültleşmiş şarkılarını seslendiriyor.

  • Anıl Piyancı: 23 Nisan Perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da, rap dünyasının hit parçaları ve yüksek enerjili performansıyla sahneyi hareketlendiriyor.

  • Razor Inc, Stahl, YHM & No-1: 23 Nisan Perşembe saat 21.00’de 6:45 KK Ankara’da, rock ve rap tınılarının iç içe geçtiği çok sesli ve dinamik bir gece vadediyor.

  • Melisa Karakurt23 Nisan Perşembe saat 21.00’de Kulüp Müjgan’da, caz ve alternatif pop esintili şarkılarıyla dinleyicilerini rüya gibi bir yolculuğa çıkarıyor.

  • The Away Days23 Nisan Perşembe saat 22.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus)’da, dream pop ve indie tınılarıyla Başkent semalarında nostaljik rüzgarlar estiriyor.

  • Tolga Çandar: 24 Nisan Cuma saat 20.00’de Bergüzar Sahne’de, 'Maksat Muhabbet' diyerek Ege türkülerini ve samimi hikayelerini Ankaralılarla paylaşıyor.

  • Fettah Can: 24 Nisan Cuma saat 20.30’da MEB Şura Salonu’nda, romantik besteleri ve eskimeyen pop şarkılarıyla dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Emre Fel: 24 Nisan Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Ankara’da, yeni nesil Anadolu rock rüzgarını bayram coşkusuyla birleştirerek sahnede devleşiyor.

  • Ogün Sanlısoy: 24 Nisan Cuma saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da, rock müziğin güçlü sesi olarak yüksek voltajlı bir sahne performansına imza atıyor.

  • Ezginin Günlüğü: 24 Nisan Cuma saat 21.00’de Kulüp Müjgan’da, yılların eskitemediği naif şarkıları ve şiirsel besteleriyle kalplere dokunuyor.

  • Görkem Karabudak: 24 Nisan Cuma saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus)’da, alternatif müziğin özgün tınılarını ve yeni nesil melodileri Başkent sahnesine taşıyor.

  • Vj Bülent: 24 Nisan Cuma saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da, 90'lar ve 2000'ler Türkçe Pop partisiyle nostalji tutkunlarını dans pistine davet ediyor.

  • Tree of Life Pre-Event: 24 Nisan Cuma saat 23.00’de Pixel Ankara’da, doğaya dönüş festivalinin ön etkinliğinde elektronik müziğin hipnotik dünyasını sunuyor.

  • Exofest 1.0: 25 Nisan Cumartesi saat 17.00’de Club Mirador’da, elektronik müziğin ve gençlik enerjisinin buluştuğu dev bir festival deneyimi sunuyor.

  • Müzede Beethoven Rüzgarı25 Nisan Cumartesi saat 18.00’de Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde, klasik müziğin dev isminin eserleriyle tarihin derinliklerinde büyüleyici bir dinleti sunuyor.

  • Leopard Party: 25 Nisan Cumartesi saat 20.00’de JW Marriott Ankara’da, şıklığın ve dans müziğinin buluştuğu konsept bir gecede seçkin bir atmosfer yaratıyor.

  • Berat Mert Demir: 25 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da, '2010s Saturday' konseptiyle dönemin en popüler şarkılarını Başkentlilerle buluşturuyor.

  • Özcan Deniz: 25 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Günay Restaurant Ankara’da, görkemli sahne şovu ve dillerden düşmeyen hitleriyle hayranlarını büyülemeye hazırlanıyor.

  • İncesaz: 25 Nisan Cumartesi saat 20.00’de MEB Şura Salonu’nda, Türk müziğinin zarif tınılarını modern bir bakış açısıyla harmanlayarak huzur dolu bir akşam vadediyor.

  • Cem Erdost İleri: 25 Nisan Cumartesi saat 20.30’da TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi - Ata Sahne’sinde, 'Portakalaltı Buluşmaları' kapsamında halk müziğinin en içten ve yalın örneklerini sergiliyor.

  • Serkan Kaya: 25 Nisan Cumartesi saat 20.30’da Yeni Cabaret Ankara’da, arabesk müziğin modern yorumu ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla sahnede devleşiyor.

  • Gökhan Türkmen: 25 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Ankara’da, romantik hitleri ve etkileyici orkestrasıyla dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Emre Aydın25 Nisan Cumartesi saat 21.30’da Ankara Milyon Performance Hall’de, melankolik vokali ve hit rock şarkılarıyla haftayı hüzünlü ve şık bir şekilde noktalıyor.

  • Bedük: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da, sınır tanımayan enerjisi ve elektronik dans ritimleriyle Ankara’yı ayağa kaldırıyor.

  • Sezen & Onno Tribute: 26 Nisan Pazar saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da, müzik tarihinin iki dev isminin aşk şarkılarıyla unutulmaz bir anma gecesi yaşatıyor.

  • MYC: 26 Nisan Pazar saat 21.21’de Haymatlos Mekan'da, alternatif ve popüler müziğin enerjik yorumlarıyla sahne alarak haftayı kapatıyor.

  • Afra: 26 Nisan Pazar saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da, pop müziğin taze enerjisini ve popüler şarkıları kendine özgü yorumuyla dinleyicilere sunuyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Candles and Echoes: 20 Nisan Pazartesi saat 19.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM)’nde, binlerce mumun loş ışığında klasik eserlerin büyüleyici atmosferini İzmir’in tarihi dokusuyla buluşturuyor.

  • JEM: 21 Nisan Salı saat 20.30’da Aziz Vukolos Kilisesi’nde, Türkiye turnesi kapsamında modern caz ve dünya müziğinden seçkilerle dinleyicilerini sofistike bir tını yolculuğuna davet ediyor.

  • Stabil: 21 Nisan Salı saat 22.00’de Cliff Venue’de, sokak kültürünün ve rap müziğin en ham halini yüksek enerjili sahne performansıyla Başkent'ten sonra İzmir sahnesine taşıyor.

  • Saf Akustik: 22 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Gili Ege Perla’da, dillerden düşmeyen şarkıları en yalın ve akustik formlarıyla seslendirerek dinleyicilerine samimi bir performans sergiliyor.

  • Malt: 22 Nisan Çarşamba saat 21.00’de SoldOut Performance Hall'de, rock müziğin enerjik ve eğlenceli dünyasını sert riffler ve kendine has mizahi diliyle harmanlayarak sahne alıyor.

  • Euphoria Night: 22 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Cliff Venue’de, elektronik müziğin yükselen ritimleriyle İzmir gecesini modern ve hipnotik bir dans şölenine dönüştürüyor.

  • Dilan Balkay: 22 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Rene Lokal'de, trompet tınılarını özgün vokaliyle birleştirerek alternatif popun en huzurlu hikayelerini anlatıyor.

  • The Away Days: 22 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Skaff PSM Alsancak’ta, dream pop ve indie rüzgarlarını İzmir semalarında estirerek dinleyicilerini bulutların üzerine çıkarıyor.

  • Mert Davran: 22 Nisan Çarşamba saat 22.30’da North Pier's sahnesinde, yemekli gala konseptiyle pop müziğin en sevilen şarkılarını şık bir atmosferde seslendiriyor.

  • Lokal Gazino: 23 Nisan Perşembe saat 20.00’de Rene Lokal’de, eski gazino gecelerinin o eşsiz ruhunu ve nostaljik şarkıları günümüzün enerjisiyle yeniden canlandırıyor.

  • Duo Bohem: 24 Nisan Cuma saat 20.00’de Bademler Sanat Köyü’nde, 'Fransız Gecesi' temasıyla şansonların ve romantik melodilerin hakim olduğu masalsı bir akşam vadediyor.

  • Candle and Echoes: 24 Nisan Cuma saat 20.15’te Aziz Vukolos Kilisesi’nde, mum ışığının zarafeti eşliğinde klasikleşmiş eserlerin yankılarını modern bir salonda dinleyiciyle buluşturuyor.

  • İncesaz: 24 Nisan Cuma saat 20.30’da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda, Türk müziğinin zarif tınılarını çok sesli bir anlayışla harmanlayarak dinleyicilerini naif bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Zafer Çebi Orkestrası & Sedat Yüce & İzmir'in Kadınları Korosu: 24 Nisan Cuma saat 20.30’da Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde, 23 Nisan coşkusunu dev bir orkestra ve koro eşliğinde görkemli bir müzik ziyafetine dönüştürüyor.

  • Merve Özbey: 24 Nisan Cuma saat 20.30’da Yeni Cabaret’te, güçlü vokali ve 'Tamamen Arabesk' ruhlu pop şarkılarıyla Ege akşamını şıklık ve duyguyla birleştiriyor.

  • Sezence Bir Gece: 24 Nisan Cuma saat 20.30’da İstinyeArt Pervasız Sahne'de, Sezen Aksu’nun dillerden düşmeyen kült şarkılarıyla dinleyicilerini 'Minik Serçe'nin derin dünyasına davet ediyor.

  • Madrigal: 24 Nisan Cuma saat 21.00’de SoldOut Performance Hall’de, modern indie-popun sevilen hitlerini bayram akşamında İzmir’in tarihi sahnesinde yankılatıyor.

  • Yavuzcan Çetin: 24 Nisan Cuma saat 21.00’de Cinatı Bar (Alsancak)'da, rock müziğin efsane ismi Yavuz Çetin’in şarkılarını onun ruhuna sadık kalarak İzmirli hayranları için seslendiriyor.

  • Özgür Daşdemir: 24 Nisan Cuma saat 21.30’da 6:45 KK Bornova’da, sevilen rock ve pop klasiklerini tribute konseptiyle yorumlayarak gecenin ritmini artırıyor.

  • Arem & Arman: 24 Nisan Cuma saat 22.00’de Noche Alaçatı’da, elektronik müziğin enerjik ikilisi olarak dans pistini sabahın ilk ışıklarına kadar hareketli tutmaya hazırlanıyor.

  • Birsen Tezer: 24 Nisan Cuma saat 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de, o puslu ve etkileyici sesiyle kendi bestelerini ve unutulmaz klasikleri İzmir akşamına fısıldıyor.

  • Kalben: 24 Nisan Cuma saat 23.00’de Ooze Venue’de, samimi hikayeleri ve özgün vokal tarzıyla hayranlarını kendi masalsı dünyasında ağırlıyor.

  • Denis Horvat: 25 Nisan Cumartesi saat 17.00’de My Plaza’da, 'Ad Astra' sezon açılışı kapsamında melodik tekno dünyasının global yıldızını İzmir sahilinde ağırlıyor.

  • Ney-i Şifa Makam-ı Şifa: 25 Nisan Cumartesi saat 19.00’da Bademler Sanat Köyü’nde, ney tınılarının huzur veren tınısıyla makamsal müziğin şifa veren gücünü sahneye taşıyor.

  • Mustafa Keser: 25 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda, kendine has üslubu ve dev repertuvarıyla hayranlarına kahkaha ve müzik dolu bir bayram gecesi yaşatıyor.

  • Vugar: 25 Nisan Cumartesi saat 21.30’da İzmir Arena'da, 'Felekten Bir Gece' diyerek en sevilen şarkıları ve eğlenceli sahne şovuyla geceye renk katıyor.

  • DJ Hakan Küfündür: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de SoldOut Performance Hall'de, 90'lar ve 2000'lerin en sevilen Türkçe pop şarkılarıyla dinleyicilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

  • Hüsnü Arkan25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Skaff PSM Alsancak’da, şiirsel şarkıları ve huzur veren sesiyle haftayı dingin ve duygusal bir atmosferde kapatıyor.

  • Jakuzi on Piano25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Rene Lokal’da, karanlık synth-pop tınılarını piyanonun yalınlığıyla birleştirerek deneysel bir performans sunuyor.

  • Emre Nalbantoğlu: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de 6:45 KK Bornova’da, blues ve alternatif rock esintili özgün besteleriyle İzmir sahnesinde fark yaratan bir performans sergiliyor.

  • Çılgın Cemal: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Summer Shine Club’ta, 'Roman Ateşi' konseptiyle enerjinin hiç düşmediği, dans ve ritim dolu bir gece sunuyor.

  • Seksendört: 25 Nisan Cumartesi saat 23.00’de Ooze Venue’de, dillerden düşmeyen rock hitleri ve etkileyici performansıyla İzmirli hayranlarını nostaljik bir coşkuya sürüklüyor.

  • Karbo: 25 Nisan Cumartesi saat 23.00’de SALON’da, alternatif tınıların ve farklı müzik türlerinin harmanlandığı özel bir sahne kurulumuyla dinleyiciyi karşılıyor.

  • 4. Evrensel Caz Günü: 26 Nisan Pazar saat 15.00’te Mogambo - Kültürpark’ta, cazın doğaçlama ruhunu dünya standartlarındaki müzisyenlerle İzmir’e taşıyor.

  • Gülden Karaböcek: 26 Nisan Pazar saat 21.00’de Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde, 'Bir Arabesk Rüya' konseriyle unutulmaz Yeşilçam klasiklerini ve acılı şarkıları usta yorumuyla seslendiriyor.

  • Soft Analog: 26 Nisan Pazar saat 22.00’de SoldOut Performance Hall’de, yeni albüm lansmanı kapsamında retro-modern sound’larını ve taze şarkılarını ilk kez canlı olarak paylaşıyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Yaşar: 22 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Merinos AKM Osmangazi Salonu’nda, Akdeniz esintili romantik hitleri ve eskimeyen klasik parçalarıyla dinleyicilerini aşk dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Euphoria Party: 22 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa’da, yüksek enerjili dans ritimleri ve görsel şovlarla müzikseverleri modern bir eğlenceye davet ediyor.

  • Era7Capone: 23 Nisan Perşembe saat 18.00’de Hayal Kahvesi Bursa’da, trap müziğin yükselen enerjisini ve kendine has sahne duruşunu bayram coşkusuna dahil ediyor.

  • Bu Kabile Karaoke Party: 23 Nisan Perşembe saat 20.30’da Bu Kabile’de, mikrofonu dinleyiciye bırakarak bayram akşamını eğlenceli ve interaktif bir müzik şölenine dönüştürüyor.

  • All Night 90s & DJ Mehmet Taş: 23 Nisan Perşembe saat 21.30’da Hayal Kahvesi Bursa’da, 90’lı yılların unutulmaz Türkçe pop hitleriyle nostalji tutkunlarını dans pistinde buluşturuyor.

  • Candles and Echoes: 24 Nisan Cuma saat 19.00’da BAOB Sahne’de, mum ışığının büyüleyici atmosferinde klasikleşmiş eserlerin akustik yorumlarıyla dinleyicilere huzur dolu bir akşam sunuyor.

  • Redd: 24 Nisan Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Bursa’da, entelektüel rock tınıları ve güçlü sahne performansıyla Başkent’ten sonra Bursa semalarında yankılanıyor.

  • Ayna: 24 Nisan Cuma saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa’da, 30 yıllık müzik yolculuğundan süzülen kültleşmiş rock şarkılarıyla hayranlarını zamanda bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Şanışer & Sokrat ST: 24 Nisan Cuma saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bursa’da, rap müziğin edebi ve sert yüzünü sahneye taşıyarak kesintisiz bir performans sergiliyor.

  • Haktan: 25 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Bursa’da, güçlü sesi ve fantezi-pop müziğin sevilen şarkılarını kendine has yorumuyla harmanlayarak dinleyicileri mest ediyor.

  • Madrigal: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bursa’da, 'Sana Ait Bir Tur' kapsamında modern indie-popun en sevilen hitlerini Bursa dinleyicisiyle buluşturuyor.

  • Emre Fel: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa’da, yeni nesil Anadolu rock rüzgarını etkileyici vokali ve samimi besteleriyle sahneye taşıyor.

  • Tuğkan: 26 Nisan Pazar saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa’da, melankolik vokali ve dillerden düşmeyen romantik şarkılarıyla haftayı duygusal bir vedayla kapatıyor.

  • Eray067 & Mansur: 26 Nisan Pazar saat 18.00’de Hayal Kahvesi Bursa’da, Türkiye'ye getirdikleri Fransız type müzik tarzı ve özgün flowlarıyla Bursa sahnesini hareketlendiriyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Palmiyeler: 20 Nisan Pazartesi saat 22.00’de İzole’de, sörf rock ve saykodelik pop tınılarıyla şehre yaz enerjisini erkenden getiriyor.

  • Anıl Piyancı: 21 Nisan Salı saat 21.00’de SPR Pub Eskişehir’de, rap dünyasının hit parçaları ve dinamik sahne şovuyla izleyicileri coşturuyor.

  • Yedinci Ev: 22 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de, samimi şarkı sözleri ve modern rock tınılarıyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • Şanışer & Sokrat ST: 22 Nisan Çarşamba saat 22.00’de SPR Pub Eskişehir’de, etkileyici flow’ları ve toplumsal mesajlar içeren güçlü rap performanslarıyla sahnede devleşiyor.

  • Cevdet Bağca: 24 Nisan Cuma saat 20.00’de Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde, halk müziğinin derin ve duygusal ezgilerini kendine has yorumuyla seslendiriyor.

  • Rody Dünyada: 24 Nisan Cuma saat 21.00’de 6:45 KK Trip Eskişehir’de, alternatif ve özgün müzik tarzıyla haftanın finalini yapıyor.

  • DJ Ali Taş ile 90'lar Pop Gecesi: 24 Nisan Cuma saat 22.00’de SPR Pub Eskişehir’de, Türkçe popun altın çağına damga vuran hitlerle nostalji dolu bir dans şöleni yaşatıyor.

  • Yüksek Sadakat: 24 Nisan Cuma saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir’de, Türk rock müziğinin kültleşmiş şarkılarını Eskişehirli müzikseverlerle tek bir ağızdan söylüyor.

  • The Away Days: 24 Nisan Cuma saat 22.00’de İzole’de, dream pop ve shoegaze esintili şarkılarıyla dinleyicileri mistik bir müzik yolculuğuna davet ediyor.

  • Eskişehir Athelas Gençlik Festivali: 25 Nisan Cumartesi saat 19.00'da Mavi Gri ve saat 21.00'de Sena Şener Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda, bayram coşkusunu yaşatıyor.

  • Eskişehir Athelas Gençlik Festivali: 26 Nisan Pazar saat 19.00'da Nova Norda ve saat 21.00'de Adamlar Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda, bayram coşkusunu gençlik enerjisi buluşturuyor.

  • Candles and Echoes: 25 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde, binlerce mumun yarattığı büyüleyici atmosferde klasik eserleri mistik bir yorumla sunuyor.

  • Çalgını Al Gel: 25 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Mahfil Sahne’sinde, müziğin birleştirici gücüyle herkesin kendi enstrümanıyla katılabildiği kolektif bir bayram eğlencesi sunuyor.

  • Uzi: 25 Nisan Cumartesi saat 21.30’da Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde, listeleri altüst eden rap hitleri ve yüksek enerjili şovuyla Eskişehir gecesini hareketlendiriyor.

  • Mary Jane: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir’de, sevilen cover parçaları ve enerjik rock yorumlarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece vadediyor.

  • Soft Analog: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Eskişehir F Stop Salon’da, retro-modern sound’ları ve taze şarkılarıyla haftayı dinamik bir şekilde noktalıyor.

  • Fettah Can: 26 Nisan Pazar saat 20.00’de Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde, romantik besteleri ve popüler şarkılarıyla dinleyicilerini duygusal bir vedaya hazırlıyor.

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
