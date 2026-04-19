Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 20 – 26 Nisan Konser Takvimi

Candles and Echoes: 20 Nisan Pazartesi saat 19.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM)’nde, binlerce mumun loş ışığında klasik eserlerin büyüleyici atmosferini İzmir’in tarihi dokusuyla buluşturuyor.
JEM: 21 Nisan Salı saat 20.30’da Aziz Vukolos Kilisesi’nde, Türkiye turnesi kapsamında modern caz ve dünya müziğinden seçkilerle dinleyicilerini sofistike bir tını yolculuğuna davet ediyor.
Stabil: 21 Nisan Salı saat 22.00’de Cliff Venue’de, sokak kültürünün ve rap müziğin en ham halini yüksek enerjili sahne performansıyla Başkent'ten sonra İzmir sahnesine taşıyor.
Saf Akustik: 22 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Gili Ege Perla’da, dillerden düşmeyen şarkıları en yalın ve akustik formlarıyla seslendirerek dinleyicilerine samimi bir performans sergiliyor.
Malt: 22 Nisan Çarşamba saat 21.00’de SoldOut Performance Hall'de, rock müziğin enerjik ve eğlenceli dünyasını sert riffler ve kendine has mizahi diliyle harmanlayarak sahne alıyor.
Euphoria Night: 22 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Cliff Venue’de, elektronik müziğin yükselen ritimleriyle İzmir gecesini modern ve hipnotik bir dans şölenine dönüştürüyor.
Dilan Balkay: 22 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Rene Lokal'de, trompet tınılarını özgün vokaliyle birleştirerek alternatif popun en huzurlu hikayelerini anlatıyor.
The Away Days: 22 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Skaff PSM Alsancak’ta, dream pop ve indie rüzgarlarını İzmir semalarında estirerek dinleyicilerini bulutların üzerine çıkarıyor.
Mert Davran: 22 Nisan Çarşamba saat 22.30’da North Pier's sahnesinde, yemekli gala konseptiyle pop müziğin en sevilen şarkılarını şık bir atmosferde seslendiriyor.
Lokal Gazino: 23 Nisan Perşembe saat 20.00’de Rene Lokal’de, eski gazino gecelerinin o eşsiz ruhunu ve nostaljik şarkıları günümüzün enerjisiyle yeniden canlandırıyor.
Duo Bohem: 24 Nisan Cuma saat 20.00’de Bademler Sanat Köyü’nde, 'Fransız Gecesi' temasıyla şansonların ve romantik melodilerin hakim olduğu masalsı bir akşam vadediyor.
Candle and Echoes: 24 Nisan Cuma saat 20.15’te Aziz Vukolos Kilisesi’nde, mum ışığının zarafeti eşliğinde klasikleşmiş eserlerin yankılarını modern bir salonda dinleyiciyle buluşturuyor.
İncesaz: 24 Nisan Cuma saat 20.30’da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda, Türk müziğinin zarif tınılarını çok sesli bir anlayışla harmanlayarak dinleyicilerini naif bir yolculuğa çıkarıyor.
Zafer Çebi Orkestrası & Sedat Yüce & İzmir'in Kadınları Korosu: 24 Nisan Cuma saat 20.30’da Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde, 23 Nisan coşkusunu dev bir orkestra ve koro eşliğinde görkemli bir müzik ziyafetine dönüştürüyor.
Merve Özbey: 24 Nisan Cuma saat 20.30’da Yeni Cabaret’te, güçlü vokali ve 'Tamamen Arabesk' ruhlu pop şarkılarıyla Ege akşamını şıklık ve duyguyla birleştiriyor.
Sezence Bir Gece: 24 Nisan Cuma saat 20.30’da İstinyeArt Pervasız Sahne'de, Sezen Aksu’nun dillerden düşmeyen kült şarkılarıyla dinleyicilerini 'Minik Serçe'nin derin dünyasına davet ediyor.
Madrigal: 24 Nisan Cuma saat 21.00’de SoldOut Performance Hall’de, modern indie-popun sevilen hitlerini bayram akşamında İzmir’in tarihi sahnesinde yankılatıyor.
Yavuzcan Çetin: 24 Nisan Cuma saat 21.00’de Cinatı Bar (Alsancak)'da, rock müziğin efsane ismi Yavuz Çetin’in şarkılarını onun ruhuna sadık kalarak İzmirli hayranları için seslendiriyor.
Özgür Daşdemir: 24 Nisan Cuma saat 21.30’da 6:45 KK Bornova’da, sevilen rock ve pop klasiklerini tribute konseptiyle yorumlayarak gecenin ritmini artırıyor.
Arem & Arman: 24 Nisan Cuma saat 22.00’de Noche Alaçatı’da, elektronik müziğin enerjik ikilisi olarak dans pistini sabahın ilk ışıklarına kadar hareketli tutmaya hazırlanıyor.
Birsen Tezer: 24 Nisan Cuma saat 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de, o puslu ve etkileyici sesiyle kendi bestelerini ve unutulmaz klasikleri İzmir akşamına fısıldıyor.
Kalben: 24 Nisan Cuma saat 23.00’de Ooze Venue’de, samimi hikayeleri ve özgün vokal tarzıyla hayranlarını kendi masalsı dünyasında ağırlıyor.
Denis Horvat: 25 Nisan Cumartesi saat 17.00’de My Plaza’da, 'Ad Astra' sezon açılışı kapsamında melodik tekno dünyasının global yıldızını İzmir sahilinde ağırlıyor.
Ney-i Şifa Makam-ı Şifa: 25 Nisan Cumartesi saat 19.00’da Bademler Sanat Köyü’nde, ney tınılarının huzur veren tınısıyla makamsal müziğin şifa veren gücünü sahneye taşıyor.
Mustafa Keser: 25 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda, kendine has üslubu ve dev repertuvarıyla hayranlarına kahkaha ve müzik dolu bir bayram gecesi yaşatıyor.
Vugar: 25 Nisan Cumartesi saat 21.30’da İzmir Arena'da, 'Felekten Bir Gece' diyerek en sevilen şarkıları ve eğlenceli sahne şovuyla geceye renk katıyor.
DJ Hakan Küfündür: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de SoldOut Performance Hall'de, 90'lar ve 2000'lerin en sevilen Türkçe pop şarkılarıyla dinleyicilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.
Hüsnü Arkan: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Skaff PSM Alsancak’da, şiirsel şarkıları ve huzur veren sesiyle haftayı dingin ve duygusal bir atmosferde kapatıyor.
Jakuzi on Piano: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Rene Lokal’da, karanlık synth-pop tınılarını piyanonun yalınlığıyla birleştirerek deneysel bir performans sunuyor.
Emre Nalbantoğlu: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de 6:45 KK Bornova’da, blues ve alternatif rock esintili özgün besteleriyle İzmir sahnesinde fark yaratan bir performans sergiliyor.
Çılgın Cemal: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Summer Shine Club’ta, 'Roman Ateşi' konseptiyle enerjinin hiç düşmediği, dans ve ritim dolu bir gece sunuyor.
Seksendört: 25 Nisan Cumartesi saat 23.00’de Ooze Venue’de, dillerden düşmeyen rock hitleri ve etkileyici performansıyla İzmirli hayranlarını nostaljik bir coşkuya sürüklüyor.
Karbo: 25 Nisan Cumartesi saat 23.00’de SALON’da, alternatif tınıların ve farklı müzik türlerinin harmanlandığı özel bir sahne kurulumuyla dinleyiciyi karşılıyor.
4. Evrensel Caz Günü: 26 Nisan Pazar saat 15.00’te Mogambo - Kültürpark’ta, cazın doğaçlama ruhunu dünya standartlarındaki müzisyenlerle İzmir’e taşıyor.
Gülden Karaböcek: 26 Nisan Pazar saat 21.00’de Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde, 'Bir Arabesk Rüya' konseriyle unutulmaz Yeşilçam klasiklerini ve acılı şarkıları usta yorumuyla seslendiriyor.
Soft Analog: 26 Nisan Pazar saat 22.00’de SoldOut Performance Hall’de, yeni albüm lansmanı kapsamında retro-modern sound’larını ve taze şarkılarını ilk kez canlı olarak paylaşıyor.
