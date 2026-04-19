İstanbul'da 23 Nisan Haftasında En Eğlenceli Çocuk Etkinlikleri: 20 – 26 Nisan İstanbul Etkinlik Takvimi

İstanbul'da 23 Nisan Haftasında En Eğlenceli Çocuk Etkinlikleri: 20 – 26 Nisan İstanbul Etkinlik Takvimi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 13:23

Ata’mızın dünyadaki tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu İstanbul'u sarıyor! İstanbul, 20 – 26 Nisan 2026 haftasında sadece bir şehir değil; her sokağı oyun parkına, her meydanı dev bir festivale dönüşen kocaman bir bayram yerine dönüşüyor.

Türkiye'nin dört bir köşesinde gökyüzünün kırmızı-beyaz balonlarla süslendiği 23 Nisan haftasında; Avrupa Yakası’nın tarihi kalbi Beyoğlu’ndan, Anadolu Yakası’nın cıvıl cıvıl sahili Kadıköy’e kadar her yerde çocukların egemenliği başlıyor! Peki, İstanbul'da bu hafta çocuklarla ne yapılır? 23 Nisan'da hangi çocuk filmi vizyona giriyor? Bu hafta hangi çocuk oyunları sahneleniyor? 20 – 26 Nisan haftası hangi müzeye, atölyeye, etkinliğe ya da sergiye gidilir? 23 Nisan'da İstanbul'da nereye gidilir? 23 Nisan'da nerede çocuk şenliği var? 

İşte, 20 – 26 Nisan 2026'nın en kapsamlı İstanbul 23 Nisan çocuk etkinlikleri rehberi

Uyarı: Etkinliklerin güncelliğini teyit etmek, bilet fiyatlarını öğrenmek ve kontenjanlar dolmadan bilet alabilmek için bilet satış platformlarını kontrol etmelisiniz. 23 Nisan'da ücretsiz çocuk şenlikleri, atölyeleri ve gösterilerini ise kaçırmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Anadolu ve Avrupa Yakası'nda tiyatro sahneleri öğretici ve eğlenceli çocuk oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Birbirinden renkli, özel ve hemen her yaş grubundan çocuğa hitap eden oyunlar, 23 Nisan'da unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyenler için harika fırsatlar sunuyor. 

İşte bu hafta, 20 – 26 Nisan tarihleri arasında Anadolu Yakası'nda sahnelenecek olan çocuk tiyatroları: 

20 – 26 Nisan Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 23 Nisan Perşembe 11.00 & 13.00 – Paw Patrol Doğa Devriyesi (3-10 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 23 Nisan Perşembe 13.00 & 16.00 – İtfaiyecinin Sırrı (6 Yaş+) – Ümraniye Sahnesi

  • 23 Nisan Perşembe 13.00 & 16.00 – Sevdalı Bulut (5-17 Yaş) – Müze Gazhane Prof Dr Sevda Şener Sahnesi

  • 23 Nisan Perşembe 14.00 – Önüm Arkam Duygularım Sobe (3 Yaş+) – Paribu Art Ana Sahne

  • 23 Nisan Perşembe 15.00 – Düş Gezgini (4-10 Yaş) – Altı Üstü Kabare

  • 23 Nisan Perşembe 17.00 & 19.00 – Tom ve Jerry (2-10 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 – Labubu Define Peşinde (2-9 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 – Pinokyo Tiyatro Oyunu (4-11 Yaş) – DasDas - Ataşehir

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 – Sihirli Kütüphane (4-10 Yaş) – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 25 Nisan Cumartesi 15.00 – Kuromi & Dostları (3-12 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 26 Nisan Pazar 18.00 – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu (4 Yaş+) –Akla Kara Tiyatro Salonu (Uykudan Önce Tiyatro)

  • 26 Nisan Pazar 14.30 – Tom ve Jerry (3-12 Yaş) – Palladium AVM

  • 26 Nisan Pazar 13.00 & 15.00 – Timecraft Çocuk Tiyatro Oyunu (5-13 Yaş) – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 26 Nisan Pazar 15.00 – Şirinler: Kayıp Reçete – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 26 Nisan Pazar 15.00 – Sesler Ülkesi (4-17 Yaş) – Ümraniye Sahnesi

20 – 26 Nisan Anadolu Yakası'nda Kukla Tiyatrosu:  

  • 26 Nisan Pazar 13.30 – Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu (3-9 Yaş) – Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Avrupa Yakası'ndaki eğlenceli ve öğretici çocuk oyunlarını da takviminize kaydetmeyi unutmayın:  

20 – 26 Nisan Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:   

  • 21 Nisan Salı 12.00 – Çöp Canavarı (6 Yaş+) – Mecidiyeköy Stüdyo Sahne (80) (22, 23, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde de sahnede) 

  • 23 Nisan Perşembe 13.00 & 16.00 – Merhaba Çocuk (7-17 Yaş) – Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

  • 23 Nisan Perşembe 13.00 – Sihirli Oyuncak (5 Yaş+) – Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • 23 Nisan Perşembe 12.00 / 14.00 / 16.00 / 18.00 – Huhu ile Bilim Şov (3 Yaş+) – DasDas İstinyePark Tiyatro Salonu

  • 25 Nisan Cumartesi 12.00 – Oz Ülkesi (3 Yaş+) – Fişekhane İkinci Sahne

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 – Charlie'nin Çikolata Fabrikasında (2 Yaş+) – Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 & 15.00 – Karlar Ülkesi Meçhule Doğru (3-12 Yaş) – Trump Sahne

  • 25 Nisan Cumartesi 15.00 – O’ra Bu’ra – Çocuk Oyunu (3-12 Yaş) – Şişli Tiyatrosu

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu (4 Yaş+) – Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 – Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (3-6 Yaş) – Akatlar Kültür Merkezi

  • 26 Nisan Pazar 13.00 – Kırmızı Küre (7 Yaş+) – AKM Tiyatro Salonu

  • 26 Nisan Pazar 15.00 – Fındıkkıran (6-9 Yaş) – Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Patlamış mısır kokusu şimdiden gelmeye başladı! 20 – 26 Nisan 2026 haftası, tam da 23 Nisan ruhuna yaraşır şekilde beyaz perdeyi çocukların ve çocuk kalanların dünyasına ayırıyor. 

İşte 23 Nisan'da vizyona girecek en taze ve heyecan verici film listesi:

23 Nisan'ın Anlamı: 'Ata’mızın İzinde'

  • 1881: Atatürk - Bir Liderin Doğuşu: 23 Nisan haftasının en özel ve anlamlı filmi kuşkusuz bu. Bir liderin çocukluk hayallerinden bir ulusun kaderine uzanan yolculuğunu animasyonun büyüleyici diliyle izlemek, çocuklara bayramın derinliğini anlatmak için şahane bir fırsat.

Aksiyon ve Görev Filmleri

  • Kardeş Takımı 3: Macera kaldığı yerden devam ediyor! Yerli ajanlarımızın bu yeni görevi, hem güldürüp hem de heyecanlandıracak cinsten. Kardeşlik bağlarını ve takım çalışmasını en eğlenceli yolla anlatan serinin bu halkası bayram favorisi olmaya aday.

  • İbi: Uzay Görevi: İbi ve Tosi, bu sefer sınırları aşıp uzayın derinliklerine dalıyor. Matematik ve stratejiyi uzay macerasıyla birleştiren bu film, minik 'bilim insanı' adaylarını koltuğa çivileyecek.

  • Pırıl: Saklı Robotlar: Pırıl ve arkadaşlarının teknoloji dolu dünyasında bu kez gizemli robotlar var. Arkadaşlık ve zeka dolu bir dedektiflik hikayesi arayanlar için rota belli.

Doğa, Hayvanlar ve Dostluk Filmleri

  • Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5: İklim elçilerimiz yine iş başında! Kaptan Pengu ve ekibi, dünyamızı korumak için giriştikleri bu yeni macerada çevre bilincini o kadar tatlı anlatıyorlar ki, filmden çıkan her çocuk birer 'doğa koruyucusu' gibi hissedecek.

  • Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip: TRT Çocuk’un sevilen kahramanı Momo, kaybolan eşyaların peşinde büyük bir takibe girişiyor. Küçük yaş grubu için hem güvenli hem de çok keyifli bir seçenek.

  • Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri: Hayvan dostlarımızın dayanışma dolu, bol kahkahalı bu hikayesi, çocuklara cesaretin aslında ne olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Gizem ve Tarih Filmleri

  • Efes’in Sırrı: Tarihin gizemli koridorlarında bir aile macerası! Efes Antik Kenti'nin büyüleyici atmosferinde geçen bu hikaye, çocukların merak duygusunu zirveye taşıyor.

  • Marakuda: Taş Devri Efsanesi: Zamanda geriye gitmeye hazır mısınız? Taş devrinin o kendine has, ilkel ama bir o kadar da komik dünyasında efsanevi bir yolculuk minikleri bekliyor.

  • Hay Hak: Geleneksel anlatının modern çizgilerle buluştuğu bu animasyon, masalsı dünyasıyla çocuklara 'Hay Hak!' dedirtecek türden bir kültürel şölen sunuyor.

Uyarı: 23 Nisan resmi tatili sebebiyle sinema salonları her zamankinden kalabalık olabilir. Biletlerinizi online platformlardan almak için geç kalmayın!

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

20 – 26 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul'da, çocuklar için düzenlenen birbirinden harika müzikaller bulunuyor. Ruhun gıdası müzik ile dolu bir hafta geçirmek isteyenler için bu haftanın etkinlik takvimi bir harika: 

20 – 26 Nisan Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 & 15.00 – Peppa Pig Okul Yolunda (2-8 Yaş) – Kartal Sanat Tiyatro Salonu

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 – Nazik Korsan Piyu (4-10 Yaş) – Paribu Art - Fuaye

  • 26 Nisan Pazar 14.00 – Oliver Twist Müzikli Çocuk Oyunu (6-14 Yaş) – Akla Kara Tiyatro Salonu

  • 26 Nisan Pazar 13.00 – Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali (3-10 Yaş) – Duru Tiyatro Watergarden

20 – 26 Nisan Avrupa Yakası Çocuk Müzikalleri

  • 23 Nisan Perşembe 14.00 & 16.00 – Peppa Pig Okul Yolunda (2-8 Yaş) – Torium Sahne

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 – Alaaddin Özgürlük Şarkısı (4-12 Yaş) – Ortaköy Kültür Merkezi

20 – 26 Nisan Avrupa Yakası Çocuk Konserleri

  • 25 Nisan Cumartesi 17.00 – Onur Erol ile Karamela Sepeti Konseri (Her Yaş) – Dream Park İstanbul (Avcılar)

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

Sanat ve eğlencenin merkezi İstanbul, bu hafta çocuklara özel sihir, illüzyon, dans gösterileri, sirk, karnaval ve interaktif çocuk oyunları ile dolu. İşte 20 – 26 Nisan'da İstanbul'da çocuklar için düzenlenen birbirinden eğlenceli gösteriler: 

20 – 26 Nisan Haftası Sihir ve İllüzyon Gösterileri

  • 25 Nisan Cumartesi 12.30 / 14.00 / 15.30 / 17.00  – Büyük Afrika Sirki (2 Yaş+) – HOP Sahne

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 / 15.00 – 3D Hologram Sirki (2-8 Yaş) – Torium Sahne

  • 25 Nisan Cumartesi 13.00 / 15.00 – İzmir Clown Sirki (2-9 Yaş) – Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi

  • 26 Nisan Pazar 13.00 & 15.00 – Sermet Erkin ile İnteraktif İllüzyon Gösterisi (4-12 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

20 – 26 Nisan Haftası İstanbul Karnavalları 

  • 26 Nisan Pazar 14.00 – Viva Circus Grand Fiesta Dünya Turu (Her Yaş) – Bostancı Gösteri Merkezi

20 – 26 Nisan Haftası Sirk Gösterisi: 

  • 26 Nisan Pazar 11.00 / 12.30 / 15.30 / 16.45 / 18.00 – Circus Royal Sirki (Her Yaş) – Bostancı Gösteri Merkezi

20 – 26 Nisan Haftası Bale Gösterisi:

  • 25 Nisan Cumartesi 12.00 – Kuğu Gölü Çocuk Balesi (4-12 Yaş) – Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)

20 – 26 Nisan Haftası Komedi Gösterisi: 

  • 26 Nisan Pazar 13.00 – Güldüy Güldüy Çocuk Show (4 Yaş+) – Maximum UNIQ Hall

Bu Hafta İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Bu Hafta İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

20 – 26 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusuyla miniklere geleneksel müze anlayışının ötesinde, tamamen interaktif ve ilham dolu bir keşif dünyası sunuyor. İşte minik gezginlerin bu özel haftada rotalarına ekleyebileceği en güncel ve heyecan verici duraklar:

Yeni Nesil Sergiler ve Deneyim Alanları

  • Dijital Deneyim Müzesi – Beyoğlu: Türkiye’nin en büyük sabit dijital müzesi, bu hafta çocukları yine capcanlı, eğitici ve eğlenceli bir dünyaya davet ediyor. 23 Nisan haftasına özel hazırlanan etkinlikler ise çocuklara unutulmaz bir deneyim vadediyor. Bu hafta teknolojinin büyüleyici yüzüyle tanışmaya hazır olun. (5+ Yaş)

  • Museum of Illusions (İllüzyon Müzesi) – İstiklal Caddesi: Fizik kurallarının askıya alındığı bu mekanda çocuklar, algılarının nasıl yanıldığını bizzat deneyimliyor. Bu hafta 'Tepetaklak Oda'da yerçekimine meydan okuyan fotoğraflar çekerken, optik illüzyonların arkasındaki bilimsel gerçekleri eğlenceli bir yolla öğreniyorlar. (Her Yaş)

23 Nisan'da Müzeler

  • 23 Nisan Salı Çocuk Bayramı'na Özel: Deniz Müzesi, Hava Kuvvetleri Müzesi ve Miniatürk’ün geleneksel olarak çocuklara ücretsiz olması ve özel bayram sunumları yapması bekleniyor.

  • İBB Tarih Müzeleri Ücretsiz Geçiş: 23 Nisan Salı gününe özel olarak; Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve Panorama 1453 Tarih Müzesi 18 yaş ve altındaki tüm çocukları ücretsiz ağırlıyor.

  • Müze Gazhane & Dijital Deneyim Müzesi: 23 Nisan Salı günü, bayram coşkusunu teknolojiyle birleştiren ücretsiz çocuk şenlikleri ve dijital oyun alanları kuruluyor.

Kültür, Sanat ve Teknoloji Durakları

  • Müze Gazhane – Kadıköy: İklim müzesi ve bilim gösterileriyle çocukların ekolojik farkındalık kazandığı bir sanayi mirası.

  • MSGSÜ Resim ve Heykel Müzesi – Tophane: Tablolardaki gizemleri çözmeye yönelik oyunlarla sanat tarihine ferah bir bakış.

  • İstanbul Modern – Karaköy: Renzo Piano binasında 'Kendi Şehrini Tasarla' simülasyonu ile minik mimarların yaratıcılığını konuşturduğu durak.

  • Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Sanat Merkezi – Taksim: İstanbul’un kalbinde sanatla buluşma noktası. 23 Nisan haftası boyunca sürecek atölyelerde çocuklar ile usta eğitmenleri bir araya getiriyor. 

Eğitici ve Tematik Keşif Noktaları (Yenilendi - Klişe Olmayanlar)

  • Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi – Üsküdar: Türkiye’nin ilk ve tek uçurtma müzesinde çocuklar, dünyanın dört bir yanından toplanan uçurtmaları inceliyor. 23 Nisan haftasına özel atölyelerle, miniklere renkli anlar vadediyor.

  • Pelit Çikolata Müzesi – Esenyurt: Müze kavramını lezzetle birleştiren bu noktada, her şey çikolatadan! Çocuklar dünya sanat eserlerinin ve masal kahramanlarının çikolata heykellerini incelerken, tatlı anlar sizi bekliyor. 

Eğitici ve Öğretici Sosyal Deneyim

  • Bilim Üsküdar – Üsküdar: Planetaryumda uzay yolculuğu ve robotik kodlama atölyeleriyle teknoloji odaklı bir deneyim.

  • HUPALUPA – Metropol İstanbul: Fiziksel aktiviteyi dijital oyunlarla birleştiren devasa trambolin parkı ve tırmanma duvarları.

  • Küçük Prens Müzesi (Küçük Prens Sergisi/Deneyim Alanı) – Akasya: Antoine de Saint-Exupéry’nin ölümsüz eserinin dünyasına adım atın. 2026 Nisan ayında interaktif bölümleriyle hala kapılarını açık tutan bu müzede; çocuklar B-612 gezegenine seyahat ediyor, tilki ile dostluğu öğreniyor ve gülünü korumayı deneyimliyorlar. NOT: Sergi 11:00-20:00 arası ziyarete açıktır. Son ziyaretçi girişi ise 19:00.

Uyarı: 20 – 26 Nisan haftası, 23 Nisan Çocuk Bayramı sebebiyle bir hayli hareketli ve coşku dolu geçecek. Bu yüzden özellikle Küçük Prens Müzesi ve HUPALUPA gibi kontenjanlı yerler için mutlaka online rezervasyon yapmanızı ve etkinlik saatlerini kontrol etmenizi öneririz. 

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? 23 Nisan'da Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? 23 Nisan'da Hangi Etkinlikler Var?

Bu hafta İstanbul'da, çocuklarınızın hem eğlenceli zaman geçirebileceği hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak çeşitli atölye ve deneyim alanları düzenleniyor. Etkinlikler, çocuklarınızın el becerilerini geliştirecek, onlara doğa sevgisi aşılayacak ve hayal güçlerini canlandıracak. İşte 20 – 26 Nisan haftasında çocuklarınızın katılabileceği bazı etkinlikler:

23 Nisan Atölyeleri

  • Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi: 23 Nisan Salı günü, doğanın kalbinde bitki dikim atölyeleri ve ekolojik keşif turları minik çevrecileri bekliyor.

  • Pera Müzesi – Ücretsiz Müze Günü: 23 Nisan Salı günü, bayram onuruna müze kapılarını tüm çocuklara ve refakat eden ailelerine tamamen ücretsiz açıyor. Sanat dolu bir bayram sabahı için şahane bir durak.

  • İş Sanat Ücretsiz Atölyeler: 20 – 26 Nisan haftası boyunca Beyoğlu, Eminönü ve Levent lokasyonlarında çocukların yaratıcılığını konuşturacağı ücretsiz sanat atölyeleri düzenleniyor.

  • Kalyon Kültür Sanat Atölyeleri: 23 Nisan haftası boyunca Nişantaşı Taş Konak’ın büyüleyici atmosferinde çocuklar için tamamen ücretsiz sanat ve tasarım atölyeleri sunuluyor.

  • Sheraton Istanbul Ataköy – Minik Şefler Pasta Workshop: 'Mutfak benim oyun alanım!' diyen minik gurmeler için harika bir deneyim. 23 Nisan çocuklarıkendi pastalarını elleriyle hazırlayıp süsleyip en lezzetli bayram hediyesini hazırlıyorlar.

23 Nisan Etkinlikleri

  • Tersane Istanbul  Bahar Edition: 23 Nisan’da başlıyor. İlk gün tamamen çocuklara ait. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Geçidi ile saat 11.00'de açılıyor. Gün boyunca spordan atölyelere, keşif alanlarından sürpriz aktivitelere kadar tüm etkinlikler çocuklara özel olarak kurgulanıyor.

  • Hilltown Küçükyalı AVM – Dev LEGO Etkinliği: 23, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde 3 gün boyunca sürecek, hayal gücünü zorlayan dev bir LEGO oyun alanı kuruluyor.

  • İstanbul Cevahir AVM – 'Küçük Adımlar Büyük Fikirler': 23 Nisan 'ATAMIZIN İZİNDE! Heykel Boyama' etkinliği yaratıcılık kulübünde çocukları bekliyor. 

  • Flyinn AVM – Kukla Gösterisi & Atölyeler: Bayram kutlamaları kapsamında 23 Nisan haftasında eğlenceli kukla şovları ve yaratıcı atölyeler minikleri bekliyor.

  • Eyüp Park AVM – Balon Show & Vantrolog: 223 Nisan haftasında çocukları kahkahaya boğacak vantrolog gösterileri ve muazzam balon şovları sahnede olacak.

  • Metroport AVM – Balon Show & Vantrolog: Bayram haftasının son günleri olan 23 Nisan haftasında interaktif vantrolog şovları düzenleniyor.

23 Nisan Çocuk Festivali

  • 23 Nisan onuruna düzenlenen şenlikte minikler; renkli aktiviteler, yaratıcı atölyeler, danslar ve heyecan verici sahne gösterileriyle bayram coşkusunu zirvede yaşayacaklar. Oyun alanlarında enerjilerini doyasıya harcayacak olan çocuklar için hazırlanan sürpriz gösteriler ve müzik dolu gün boyunca, ebeveynlerle birlikte unutulmaz anılar biriktirecekler. 

  • Tarih: 23 Nisan Salı (Bayram Özel) Saat: 12.00

  • Mekan: Sultanpark - Swissotel The Bosphorus, Istanbul

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri

İstanbul’un dört bir yanını bayram neşesinin sardığı, çocukların sabırsızlıkla beklediği o haftaya geldik! İstanbul'da Belediyeler tarafından 23 Nisan 2026 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı onuruna hazırlanan, etkinlik listesini aşağıda bulabilirsiniz: 

  • Beykoz Belediyesi Emre Fel Konseri: 23 Nisan Perşembe akşamı, Beykoz Sahil Etkinlik Alanı’nda bayram kutlamaları Emre Fel’in enerjik konseriyle zirveye çıkıyor.

  • Sarıyer Belediyesi Satranç Turnuvası: 23 Nisan haftasına özel olarak düzenlenen geleneksel satranç turnuvasında minik hamleler büyük ödüller için yarışıyor.

  • Üsküdar Çocuk Köyü Doğa Etkinlikleri: 23 Nisan Salı günü, çocukların doğayla bağ kurması için hazırlanan özel atölyeler ve köy yaşamı deneyimleri @uskkultursanat ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

  • Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Şenliği: 23 Nisan haftası süresince Çocuk Gelişim Merkezleri’nde bayrama özel tiyatro gösterileri, yüz boyama ve yaratıcı drama etkinlikleri düzenleniyor.

  • İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Oyunları: 20 – 26 Nisan bayram haftası boyunca, Şehir Tiyatroları sahnelerinde minik izleyiciler için birbirinden keyifli biletli oyunlar sergileniyor.

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
