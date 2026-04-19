article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: İşte 20 – 26 Nisan İstanbul Konser Takvimi

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 13:23

İstanbul’un dinamik ve dur durak bilmeyen enerjisi, 20 – 26 Nisan 2026 haftasında da şehrin her bir köşesini kaplayan çeşit çeşit konserlerle renkleniyor. Avrupa Yakası’nın tarihi güzelliklerini barındıran mekanlarından Anadolu Yakası’nın popüler ve kalabalık performans sahnelerine kadar, İstanbul bu hafta her müzik zevkine hitap eden, büyüleyici bir sahneye evriliyor.

Beyoğlu'ndan Beşiktaş'a, Kadıköy'dene, Ataşehir'e Florya'dan Kartal'a şehrin tüm sahneleri pop, rock, halk müziği, DJ performansları, rap ve klasik müzik tutkunları için kapılarını açıyor. Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçı sahne alacak? Bu hafta hangi konsere gidilir? Bu akşam İstanbul'da nerede canlı müzik var? 20 – 26 Nisan tarihleri arasında; Zorlu, Jolly Joker, Babylon, IF Performance, Bostancı Gösteri Merkezi, Blind, Dorock'ta hangi sanatçıların konseri var?

Uyarı: Etkinliklerin güncel bilgileri, kapı açılış saatleri, bilet ücretleri ve rezervasyon detayları için resmi bilet satış platformları ve mekanların sosyal medya hesaplarını takip etmeyi ihmal etmeyin.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Didomido: 21 Nisan Salı saat 22.00’de Dorock XL Kadıköy'de, yeni nesil popun sevilen sesi olarak hayranlarıyla samimi bir atmosferde buluşuyor.

  • Aslı Ruby (Meetnite): 21 Nisan Salı saat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş'ta, pop ve R&B tınılarını modern bir sahne şovuyla birleştiriyor.

  • Didem Özek: 21 Nisan Salı saat 22.00’de Blind İstanbul’da, romantik repertuvarı ve yumuşak vokal tarzıyla sahnede.

  • Haktan: 22 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul'da, güçlü yorumuyla pop ve fantezi müziğin en sevilen eserlerini seslendiriyor.

  • Halil Sezai: 22 Nisan Çarşamba saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina'da, kendine has buğulu sesiyle melankolik ve samimi bir performans sergiliyor.

  • Zeynep Bastık: 23 Nisan Perşembe saat 20.00’de Life Park’ta, Midterm Camp Fest kapsamında en sevilen hitlerini bahar güneşi altında seslendiriyor.

  • Gökhan Türkmen: 24 Nisan Cuma saat 23.00’de Mask Beach’te, romantik hitleri ve etkileyici orkestrasıyla dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Mahsun Kırmızıgül: 24 Nisan Cuma saat 20.00’de Günay Restaurant İstanbul'da, görkemli bir sahne prodüksiyonuyla müzikal kariyerinin en özel şarkılarını söylüyor.

  • Yaşar: 24 Nisan Cuma saat 22.30’da Jolly Joker Vadistanbul’da, Akdeniz ritimli romantik şarkılarıyla unutulmaz bir aşk gecesi vadediyor.

  • Cem Adrian: 24 Nisan Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da, sınır tanımayan sesi ve derinlikli şarkılarıyla büyüleyici bir performans sergiliyor.

  • Soner Arıca: 24 Nisan Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da, nostalji ve aşk dolu pop klasiklerini şık bir atmosferde sunuyor.

  • Ayla Balyemez (Aylabesk): 24 Nisan Cuma saat 22.30’da Dada Salon Kabarett İstanbul'da, popüler şarkıları arabesk tınılarla yorumladığı keyifli bir gece sunuyor.

  • Sakiler: 24 Nisan Cuma saat 23.00’de Sahne İstanbul’da, modern arabesk-pop tarzındaki hitleriyle duygusal bir gece yaşatıyor.

  • Alya: 25 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Masal Ataşehir’de, enerjik sahne performansı ve popüler şarkılarıyla geceye renk katıyor.

  • Emrah: 25 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Günay Restaurant İstanbul’da, yıllara meydan okuyan nostaljik şarkılarıyla dinleyicilerini geçmişe götürüyor.

  • Utku Uysal: 25 Nisan Cumartesi saat 22.30’da Dada Salon Kabarett İstanbul'da, eğlenceyi ve popüler müzik seçkisini bir araya getiren özel bir sahneyle karşımızda.

  • Serdar Ortaç: 25 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema’da, 90’lardan bugüne damga vuran hareketli hitleriyle dur durak bilmeyen bir eğlence sunuyor.

  • Merve Özbey: 25 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde, güçlü vokal performansı ve 'Tamamen Arabesk' konseptli şarkılarıyla sahnede devleşiyor.

  • Emre Altuğ: 25 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da, karizmatik sahnesi ve sevilen pop şarkılarıyla dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Rober Hatemo: 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da, dillerden düşmeyen hareketli pop şarkılarıyla gecenin temposunu artırıyor.

  • Melek Mosso: 25 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da, dokunaklı yorumu ve geniş repertuvarıyla müzikseverleri bekliyor.

  • Göksel: 26 Nisan Pazar saat 20.00’de Life Park’ta, nostaljik esintili modern pop parçalarıyla festivalin enerjisini yükseltiyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Performansa Gidilir?

  • Wegh: 22 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde, yeni nesil rap müziğin en etkileyici performanslarından birine imza atıyor.

  • Kastel Hiphop Series: 23 Nisan Perşembe saat 22.00’de Kastel Flow’da, rap dünyasının yetenekli isimlerini bir araya getirerek kesintisiz bir hip-hop deneyimi sunuyor.

  • Güneş: 25 Nisan Cumartesi saat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’da, yeni EP’sinin lansman konserinde modern rap ve R&B tınılarını sahneye taşıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi DJ Performansa Gidilir?

  • DJ Hakan Küfündür ile 90’lar 2000’ler Pop Parti: 22 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Hayal Kahvesi Bahçeşehir’de, nostalji dolu bir dans gecesi sunuyor.

  • Mattia Saviolo & Aphrodisias & Roozave & Iryn: 22 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Kastel'de, elektronik müziğin derinliklerine inen bir set sunuyor.

  • Kerimcan Durmaz: 22 Nisan Çarşamba saat 21.00'de Avalon Kadıköy'de, yüksek enerjili pop ve dans şovuyla haftayı hareketli bir şekilde noktalıyor.

  • DJ Mert Demir: 23 Nisan Perşembe saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde Türkçe Popun Efsane Yılları 90’lar 2000’ler Gecesi'nde dinleyenleri ile buluşuyor. 

  • Dixon & Avangart Tabldot & Marc Gonen: 24 Nisan Cuma saat 23.00’de Klein Phönix’te, dünya standartlarında bir elektronik müzik deneyimi vadediyor.

  • Nick Warren: 24 Nisan Cuma saat 22.00’de Kastel’de, progresif house müziğin efsane ismi olarak müzikseverleri dansa davet ediyor.

  • Laolu & Adassiya & Manthem: 25 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Klein Phönix’te, haftanın yorgunluğunu enerjik elektronik ritimlerle atmak isteyenleri bekliyor.

  • Kastel (Women DJs): 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’de Kastel’de, kadın DJ’lerin güçlü setleriyle dolu bir elektronik müzik gecesi sunuyor. Sahnede ASLI KÖSE, LEDI CANNIT, EZGİ HOCAOĞLU, FROMHER, AYÇA YILDIZAY, SERRA SUMER yerini alıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Rock Konserine Gidilir?

  • Nirvana Unplugged Tribute (Direc-t): 22 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Babylon'da, rock tarihinin efsane konserini Direc-t’in özgün yorumuyla sahneliyor.

  • Nikbinler: 22 Nisan Çarşamba saat 21.00’de Blind İstanbul’da, Anadolu rock ve halk müziği klasiklerini modern yorumlarla buluşturuyor.

  • Emre Aydın: 24 Nisan Cuma saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da, melankolik rock dünyasının kapılarını hayranları için aralıyor.

  • Eve Dönüş Yok: 24 Nisan Cuma saat 20.00’de JJ Pub Kanyon’da, alternatif rock tınılarıyla dolu modern ve enerjik bir sahne sunuyor.

  • Mavi Gri: 24 Nisan Cuma saat 22.00’de Dorock XL Kadıköy’de, indie-rock esintili şarkılarıyla gençlerin en çok beklediği performanslardan birini sergiliyor.

  • Murder King: 24 Nisan Cuma saat 21.30’da The Wall Kadıköy’de, sert gitar riffleriyle rock ve metal tutkunlarını coşturuyor.

  • Boş Liman: 24 Nisan Cuma saat 21.30’da Muaf Kadıköy’de, alternatif rock tınılarını samimi bir sahne şovuyla birleştiriyor.

  • Ceren Sagu: 25 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Hayal Kahvesi Bahçeşehir’de, güçlü rock vokalleri ve sevilen coverlarıyla sahnede.

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Rock / Indie Konserleri

  • Grup Gündoğarken: 20 Nisan Pazartesi saat 20.30’da Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde, 'Hal ve Gidiş' projesiyle nostaljik bir müzik şöleni yaşatıyor.

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz: 22 Nisan Çarşamba saat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta, kent hayatını anlatan kült şarkılarıyla indie sahnesinde yerini alıyor.

  • Kahraman Deniz: 22 Nisan Çarşamba saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da, kendine has vokal tarzı ve derinlikli şarkı sözleriyle dinleyicilerini bekliyor.

  • Daniska: 22 Nisan Çarşamba saat 21.30’da KadıköySahne'de, neşeli ve hikaye odaklı şarkılarıyla dinleyicilere keyifli bir akşam sunuyor.

  • Bodes: 23 Nisan Perşembe saat 21.00’de Blind İstanbul’da, yeni nesil alternatif müziğin yükselen sesi olarak özgün bestelerini seslendiriyor.

  • Meltem Hayırlı: 23 Nisan Perşembe saat 23.00’de Boaz Middle sahnesinde, akustik ve alternatif tınıların hakim olduğu içten bir gece sunuyor.

  • Tentene: 23 Nisan Perşembe saat 20.00’de Flu Kadıköy'de, taze ve modern indie sound’uyla alternatif müzikseverleri ağırlıyor.

  • Büyük Ev Ablukada: 24 Nisan Cuma saat 21.00’de Moda Kayıkhane'de, 'Bilind Kayikhane Sessions' kapsamında sürprizlerle dolu enerjik bir performans sergiliyor.

  • Emir Can İğrek: 24 Nisan Cuma saat 20.00’de Life Park’ta, popüler şarkılarını dev bir koro eşliğinde söylemek üzere sahnede.

  • Bülent Ortaçgil: 24 Nisan Cuma saat 21.00’de Blind İstanbul’da, duru müziği ve felsefi sözleriyle sakin bir İstanbul akşamı vadediyor.

  • Can Bonomo: 25 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Life Park’ta, enerjisi hiç düşmeyen punk-rock esintili sahne şovuyla izleyicileri büyülüyor.

  • Feridun Düzağaç: 25 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Dorock XL Kadıköy’de, melankolik vokaliyle rock ve indie tutkunlarını bir araya getiriyor.

  • Bağzıları: 25 Nisan Cumartesi saat 21.30’da Muaf Kadıköy’de, samimi ve hayata dair rock tınılarını dinleyicileriyle paylaşıyor.

  • Can Ozan & Nova Norda: 25 Nisan Cumartesi saat 20.00’de JJ Arena’da, indie müziğin iki dev isminin enerjik performanslarını aynı sahnede buluşturuyor.

  • No Land: 25 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Blind İstanbul’da, farklı kültürlerin ezgilerini modern bir indie anlayışıyla seslendiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Caz, Blues ve Deneysel Müzik Konserleri

  • Karaf Akustik Trio: 21 Nisan Salı saat 20.30’da Bostancı Beyaz Ev Bar - Sahne 16'da, akustik enstrümanların zarif uyumuyla caz standartlarını yorumluyor.

  • Ebi Soda: 24 Nisan Cuma saat 21.30’da Roxy'de, %100 Müzik katkılarıyla cazın modern ve funk esintili yeni halini sunuyor.

  • Coşkun Karademir Trio: 24 Nisan Cuma saat 21.30’da Babylon’da, 'Folk’n’Jazz' konseptiyle Anadolu ezgilerini caz doğaçlamalarıyla harmanlıyor.

  • Berke Can Özcan: 25 Nisan Cumartesi saat 20.00’de Öktem Aykut’da, perküsyon ve elektroniği birleştiren deneysel bir solo performans sergiliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Halk Müziği, TSM ve Arabesk Konserleri

  • Mezoterapi Derneği Türk Sanat Müziği Korosu: 21 Nisan Salı saat 20.00’de Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Salonu’nda, klasik eserlerle musiki dolu bir akşam sunuyor.

  • Niyazi Koyuncu: 23 Nisan Perşembe saat 22.00’de Dorock XL Kadıköy’de, Karadeniz’in coşkulu ruhunu modern halk müziği anlayışıyla sahneye taşıyor.

  • Özgür Alter: 24 Nisan Cuma saat 20.00’de Nossa Costa’da, en sevilen arabesk şarkılarını damar ve içten bir yorumla seslendiriyor.

  • Erdal Güney: 24 Nisan Cuma saat 21.30’da KadıköySahne’de, türküleri ve özgün besteleriyle dinleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Neşeli Gazino: 24 Nisan Cuma saat 20.30’da Cafe Theatre Koşuyolu’nda, eski gazino kültürünü ve nostaljik şarkıları günümüze taşıyor.

  • Ahmet Kaya Şarkıları (Bangevaz & Çağrı Nesimi Güven): 25 Nisan Cumartesi saat 20.30’da Bostancı Beyaz Ev Bar - Sahne 16’da, usta sanatçının unutulmaz eserlerini saygıyla anıyor.

  • Servet İnal: 26 Nisan Pazar saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da, yeni albüm lansmanıyla halk müziğinin taze nefesini dinleyicilerine sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik Konseri Var mı?

  • Vivaldi Dört Mevsim (Moscow-Istanbul Chamber Ensemble): 21 Nisan Salı saat 20.00’de Deniz Müzesi’nde, tarihi bir atmosferde Bachar Arseniya solistliğinde klasik müzik ziyafeti veriyor.

  • Candles and Echoes: 22 Nisan Çarşamba saat 19.00’da Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda, mum ışıkları altında yankılanan büyüleyici seslerin izini sürüyor.

  • Bachar: Schubert & Beethoven Trioları: 23 Nisan Perşembe saat 20.00’de Deniz Müzesi’nde, oda müziğinin en nadide eserlerini seçkin bir ortamda sunuyor.

  • Candle Experience: 23 Nisan Perşembe saat 18.30’da Tersane İstanbul’da, binlerce mumun aydınlattığı masalsı bir atmosferde 23 Nisan Özel 'Genç Yetenekler Sahnesi' müzik şöleni sunuyor.

  • Musicandle Family Concerts: 23 Nisan Perşembe saat 17.30’da Atlas 1948 Sahnesi'nde, ışığın ve müziğin ahengini klasik eserlerle harmanlıyor.

  • Candlelight Confessions (Güvenç Dağüstün & Nocturne Quartet): 23 Nisan Perşembe saat 20.30’da Trump Sahne'de, mum ışığında şiirsel bir müzik ziyafeti ile haftayı kapatıyor.

  • Ankara Echoes: 24 Nisan Cuma saat 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta (Özel İstanbul Programı), gecenin ritmini yükseltiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın