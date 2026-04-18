article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
20 - 26 Nisan Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.04.2026 - 12:23

20 - 26 Nisan haftasında tiyatro sahneleri yine hareketli. Farklı türlerde birçok oyun izleyiciyle buluşuyor. Usta oyuncuların yer aldığı yapımlar öne çıkıyor. Komedi, dram ve yetişkin oyunları sahne programında geniş yer kaplıyor. İşte 20 - 26 Nisan haftasında sahnelenecek en güzel tiyatro oyunları.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meçhul Paşa

  • Tarih: 21 Nisan

  • Mekan: Sahne Dragos

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Fatih Koyunoğlu, Erdem Akakçe, Bülent Çolak

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Türkiye’nin siyasi mizah tarihine damga vuran Marko Paşa gazetesinin hikayesini sahneye taşıyan oyun, dönemin baskı ortamında yazmanın ve üretmenin ne anlama geldiğini anlatıyor. Sabahattin Ali ve Aziz Nesin gibi isimlerin yer aldığı bu süreç, mizahi bir dille aktarılırken, hem güldüren hem düşündüren bir anlatım sunuyor.

Etekler ve Pantolonlar

  • Tarih: 26 Nisan

  • Mekan: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Yıllar sonra bir araya gelen iki kadının hikayesi üzerinden ilerleyen oyun, evlilik, sadakat ve toplumsal baskılar üzerine odaklanıyor. Geçmişle yüzleşme sürecinde karakterler kendi hayatlarını sorgulamaya başlarken, izleyiciye hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar sunuluyor.

Bir Baba Hamlet

  • Tarih: 24-25-26 Nisan

  • Mekan: Beşiktaş Süleyman Seba KM (24 Nisan), Moi Sahne (25 Nisan), Beylikdüzü AKSM (26 Nisan)

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Klasik Hamlet hikayesine absürt bir yorum getiren oyun, sahnede iki oyuncunun doğaçlama gibi ilerleyen eğlenceli performansını izleyiciyle buluşturuyor. Tiyatroya dair klişelerle dalga geçen yapım, mizahı merkeze alarak keyifli bir seyir deneyimi sunuyor.

Ahududu

  • Tarih: 25 Nisan

  • Mekan: İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Cem Güler

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

Yıllardır sahnelenen ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyun, iki kadının kendilerine göre “iyilik” yapma çabalarını konu alıyor. Absürt olaylar ve beklenmedik gelişmelerle ilerleyen hikaye, sahne üzerinde yüksek tempolu bir komedi sunuyor.

Yaftalı Tabut

  • Tarih: 22-24-25 Nisan

  • Mekan: Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

  • Tür: Yetişkin Oyunu

  • Oyuncular: Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Derya Keykubat

  • Süre: 95 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarlarından Fatma Nudiye Yalçı’nın yaşamını konu alan oyun, sanat, siyaset ve kadın mücadelesini merkezine alıyor. Tarihsel bir portre sunan yapım, güçlü anlatımıyla dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Canavar

  • Tarih: 26 Nisan

  • Mekan: Fişekhane Ana Sahne

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Tülin Özen, Hakan Emre Ünal, Gülçin Kültür Şahin

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Aile ilişkileri ve geçmişle yüzleşme teması üzerine kurulu hikaye, bir ziyaretle ortaya çıkan sırları merkezine alıyor. Karakterler arasındaki gerilim giderek artarken, oyun duygusal ve çarpıcı bir finale doğru ilerliyor.

Sevgili Yelena Sergeyevna

  • Tarih: 22-24-25 Nisan

  • Mekan: Kağıthane Sadabad Sahnesi

  • Tür: Yetişkin Oyunu

  • Oyuncular: Ayşecan Tatari, Cihat Faruk Sevindik, Direnç Dedeoğlu, Elyesa Çağlar Evkaya

  • Süre: 105 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

İdealist bir öğretmenin evinde geçen hikaye, masum bir doğum günü ziyaretiyle başlıyor. Ancak öğrencilerin gerçek niyeti ortaya çıktıkça olaylar giderek gerilimli bir hale geliyor. Oyun, bireysel çıkarların ve etik değerlerin çatışmasını sahneye taşırken izleyiciyi rahatsız edici sorularla baş başa bırakıyor.

Uykusuz Bir Rüya, Salim

  • Tarih: 24 Nisan

  • Mekan: Alan Kadıköy

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Berkay Ateş

  • Süre: 80 dakika

Adana’dan İstanbul’a uzanan bir hayat hikayesini konu alan oyun, genç bir karakterin yaşadığı zorlukları merkezine alıyor. Tanık olduğu olaylar sonrası geri dönüşü olmayan bir yola giren Salim, kader ve seçimler arasında sıkışıyor. Hikaye, izleyiciyi karakterin iç dünyasına doğru güçlü bir yolculuğa çıkarıyor.

Eşeğin Gölgesi

  • Tarih: 24 Nisan

  • Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • Tür: Yetişkin Oyunu

  • Oyuncular: Alper Altuner, Ali Kil, Arda Akyüz, Ayşe Demirel, Bulut Akkale, Burak Dur, Can Esmeray

  • Yaş sınırı: 13+

Basit bir gölge tartışmasıyla başlayan hikaye, kısa sürede büyüyerek toplumsal bir çatışmaya dönüşüyor. Mahkemelerden medyaya kadar uzanan süreçte, küçük bir mesele nasıl büyük bir krize dönüşür sorusu üzerinden ilerliyor. Geleneksel tiyatro diliyle sahnelenen oyun, güçlü bir toplumsal eleştiri sunuyor.

Celile (Nazım Hikmet'in Annesi)

  • Tarih: 21 Nisan

  • Mekan: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Ayşegül Yalçıner

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş sınırı: 7+

Nazım Hikmet’in annesi Celile’nin hayatını konu alan oyun, güçlü bir kadın portresini sahneye taşıyor. Sanat, aşk ve mücadeleyle geçen hayatı üzerinden ilerleyen hikaye, hem bir annenin hem de bir sanatçının direnişini anlatıyor. Tek kişilik performansıyla öne çıkan yapım, duygusal anlatımıyla dikkat çekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın