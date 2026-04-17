İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 18 - 19 Nisan Aileniz İçin Çok Eğlenceli Gelecek!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.04.2026 - 02:13

İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 18 - 19 Nisan'da hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa ve Müzikaline Gidilir?

Sahne sanatları, çocukların empati kurma yeteneklerini geliştiren ve hayal dünyalarını somutlaştıran en önemli kültürel araçlardan biridir. 18-19 Nisan hafta sonunda İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarındaki sahneler, dünya klasiklerinden modern animasyon uyarlamalarına kadar geniş bir yelpaze sunmaktadır.

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatroları

Avrupa Yakası, özellikle büyük kültür merkezleri ve alışveriş merkezleri bünyesindeki profesyonel sahneleriyle dikkat çekmektedir.

Charlie'nin Çikolata Fabrikasında

Roald Dahl'ın unutulmaz eserinden uyarlanan bu oyun, çocukları Willy Wonka'nın gizemli dünyasına davet ederek dürüstlük ve paylaşım gibi erdemleri işlemektedir. Sahne tasarımı ve müzikal unsurlarıyla 4-12 yaş grubundaki çocuklar için 19 Nisan Pazar günü saat 13.00'te Mall of İstanbul MOİ Sahne'de unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.

Don Kişot Çocuk Tiyatrosu

Cervantes'in klasik karakterini çocukların anlayabileceği bir dille sahneye taşıyan bu yapım, hayallerin peşinden gitmenin ve cesaretin önemini vurgulamaktadır. 19 Nisan Pazar günü saat 13.00'te DasDas İstinyePark’ta sahnelenecek olan oyun, 4-12 yaş arası izleyiciler için uygundur.

Bekçi ile Postacı

İBB Şehir Tiyatroları’nın başarılı yapımlarından biri olan bu oyun, arkadaşlık ve iletişim temalarını oldukça naif bir dille ele almaktadır. 3-6 yaş grubu gibi daha küçük yaş kategorisindeki çocuklara hitap eden yapım, 19 Nisan Pazar saat 14.00'te FSM Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi’nde izlenebilir.

Guluk! Guluk!

Su altı dünyasının gizemlerini ve çevre bilincini eğlenceli bir dille anlatan bu yapım, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların ilgisini çekmektedir. 4-9 yaş grubuna hitap eden oyun, 19 Nisan’da Akatlar Kültür Merkezi’nde sahne almaktadır.

Rüyalar Sandığı

Çocukları düşsel bir yolculuğa çıkaran ve hayal kurmanın gücünü hatırlatan bu oyun, estetik sahnelemeleriyle ön plana çıkmaktadır. 4-17 yaş gibi geniş bir kitleye hitap eden yapım, 19 Nisan Pazar saat 13.00'te Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi'nde sahnelenmektedir.

Kuğu Gölü Çocuk Balesi

Klasik bale sanatını çocuklarla tanıştırmak amacıyla sadeleştirilen bu eser, estetik ve disiplini bir araya getirmektedir. 18 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’te Mall of İstanbul MOİ Sahne’de 4-12 yaş grubu çocuklar için sergilenecektir.

3D Hologram Sirki

Geleneksel sirk sanatlarını modern teknolojiyle birleştiren bu gösteri, hayvanlara zarar verilmeden görsel bir şölen sunmaktadır. 2-8 yaş arası çocuklara hitap eden bu teknolojik performans, 18 Nisan Cumartesi saat 13.00’te Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Çizmeli Kedi Müzikali

Zekice kurgulanmış bir planın ve sadakatin önemini anlatan bu müzikal, çocukların bildiği klasik bir masalı sahneye taşımaktadır. 3 yaş ve üzeri çocuklar için 18 Nisan Cumartesi saat 12.00’de Fişekhane İkinci Sahne’de izlenebilir.

Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri

Popüler çizgi film karakterlerinin sahneye uyarlandığı bu gösteri, küçük yaştaki çocukların ilgisini diri tutacak şekilde interaktiftir. 3-6 yaş grubu için önerilen bu gösteri, hafta sonu boyunca Hilltown Seyirlik Sahne'de sahne almaktadır.

Güneşin Oğlu

Zorlu PSM’de 18 ve 19 Nisan tarihlerinde sahnelenecek olan bu yapım, felsefi altyapısı ve görsel zenginliğiyle dikkat çekmektedir. Çocuklara evrendeki yerlerini ve sevginin gücünü anlatan eser, Zorlu PSM’nin iddialı çocuk oyunları arasındadır.

Grease Müzikali

Aslen gençlere ve yetişkinlere hitap etse de, müzikal altyapısı nedeniyle büyük yaştaki çocuklar (12+) için de uygundur. 18-19 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM’de sahnelenecek olan bu dünya klasiği, enerji dolu dansları ve şarkılarıyla büyüleyici bir atmosfer sunmaktadır.

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatroları

Anadolu Yakası, özellikle Kadıköy ve Üsküdar eksenindeki belediye tiyatroları ve butik sahneleriyle sanatı mahalle ölçeğine indirmektedir.

80 Günde Dünya Turu

Jules Verne’in klasik eserinden uyarlanan bu oyun, çocuklara dünya coğrafyasını ve farklı kültürleri keşfetme şansı vermektedir. 4-17 yaş grubuna hitap eden yapım, 18 Nisan Cumartesi saat 14.00'te Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde izlenebilir.

Kaybolan Masallar

Unutulmuş masal kahramanlarının modern dünya ile olan çatışmasını ve dayanışmasını anlatan bu oyun, kültürel miras bilinci oluşturmaktadır. 19 Nisan Pazar günü saat 13.00’te Hakan Karsak Akademi Sahnesi’nde 3-10 yaş grubu için sahnelenecektir.

Paw Petrol Doğa Devriyesi

Popüler karakterlerin doğayı koruma görevini üstlendiği bu interaktif gösteri, çevre bilincini çocuklara erken yaşta aşılamaktadır. 2-10 yaş grubuna uygun olan bu yapım, 19 Nisan Pazar saat 13.00'te Üsküdar Sahne Hane'de sahnelenmektedir.

Sevdalı Bulut

Nâzım Hikmet'in masalından uyarlanan ve barış temasını lirik bir dille işleyen bu eser, estetik bir derinliğe sahiptir. 5-17 yaş grubuna hitap eden oyun, 19 Nisan Pazar günü 12.00 ve 15.00 seanslarıyla Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde izlenebilir.

Benim Küçük Yıldızım

Çocuklara gökyüzünü ve astronomiyi sevdiren bu yapım, görsel efektleri ve eğitici senaryosuyla öne çıkmaktadır. İBB Şehir Tiyatroları’nın 19 Nisan programında yer alan oyun, çocukların merak duygusunu tetiklemektedir.

Küçük Prens

Exupery’nin ölümsüz eserinden uyarlanan oyun, çocuklara ve yetişkinlere hayata kalbin gözüyle bakmayı hatırlatmaktadır. Biletinial üzerinden takip edilebilen oyun, hafta sonu boyunca 18 Nisan Cumartesi saat 14:00'te İBB Başakşehir Kültür Merkezi'nde sahnelenmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Konserine Gidilir?

Müzik, çocukların ritim duygusunu geliştirirken aynı zamanda sosyal bir etkileşim alanı yaratmaktadır. 18-19 Nisan haftası, popüler kültür ikonlarından klasik müzik tanıtımlarına kadar zengin bir yelpaze sunar.

Pinkfong Baby Shark Live Show

Tüm dünyada çocukların favorisi olan karakterlerin canlı performansı, dans ve müziği bir araya getirmektedir. 2-10 yaş grubu çocuklar için 18 Nisan Cumartesi saat 13.00’te Trump Sahne’de gerçekleştirilecektir.

Ceviz Adam Müzikali

Çocuk şarkılarının en popülerlerinden biri olan Ceviz Adam'ın maceralarını konu alan interaktif bir müzikaldir. 2-9 yaş grubu çocuklar için 19 Nisan Pazar saat 13.00'te Trump Sahne’de sahne alacaktır.

Neşeli Yapılar Müzikali

Yaratıcılık ve inşa etme üzerine kurulu olan bu müzikal, çocuklara takım çalışmasının önemini öğretmektedir. 3-12 yaş grubuna hitap eden yapım, 18 Nisan Cumartesi saat 15.00’te Hilltown Seyirlik Sahne’de izlenebilir.

Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali

Geleneksel bir masalın modern ve müzikal bir yorumu olan bu eser, çalışma ve sanat arasındaki dengeyi işlemektedir. 3-10 yaş grubu çocuklar için 18 Nisan Cumartesi saat 13.00'da Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde sahnelenecektir.

Susam Sokağı Kurabiye Operasyonu

Nostaljik karakterlerin çocuklara yardımlaşmayı ve problem çözmeyi öğrettiği neşeli bir prodüksiyondur. 19 Nisan Pazar günü saat 13.00’te Duru Tiyatro Watergarden’da 3-10 yaş arası çocuklar için izlenebilir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Sinema, çocukların görsel okuryazarlığını geliştiren ve onlara farklı dünyaların kapısını açan bir sanattır. 17 Nisan Cuma günü vizyona giren yeni filmlerle birlikte hafta sonu programı oldukça zengindir.

The Super Mario Galaxy Movie

Popüler video oyunu karakterlerinin galaksiler arası macerasını konu alan film, hem çocuklara hem de Mario hayranı yetişkinlere hitap etmektedir. Görsel efektleri ve hızlı temposuyla 1 Nisan’dan bu yana popülerliğini korumaktadır.

571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sas)

İslam tarihini ve Hz. Muhammed'in hayatını çocukların anlayabileceği bir dille anlatan yerli bir animasyon çalışmasıdır. 17 Nisan Cuma günü vizyona giren film, eğitici ve manevi bir içerik sunmaktadır.

Hayvanlar Alemi (Animal Adventures)

Ormanı kurtarmaya çalışan bir grup hayvanın dayanışmasını ve çevre koruma bilincini işleyen sevimli bir animasyondur. 17 Nisan itibarıyla vizyondadır ve okul öncesi yaş grubu için idealdir.

Kutup Kahramanları (Arctic Heroes)

Kuzey kutbundaki canlıların iklim değişikliği ve doğal zorluklara karşı verdiği mücadeleyi konu alan bir maceradır. 10 Nisan’da vizyona giren film, çocuklara ekolojik farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır.

Maşa İle Koca Ayı: Mucize Parkı

Çocukların en sevdiği karakterlerden olan Maşa ve Koca Ayı’nın lunapark maceralarını anlatan eğlenceli bir animasyondur. 23 Nisan haftası öncesinde özel seanslarla sinemalarda yer bulmaktadır.

Harika Kanatlar: Okyanusun Merkezine Yolculuk

Yardımlaşma ve keşif temalarını işleyen, televizyon ekranlarından tanınan karakterlerin sinema versiyonudur. Özellikle küçük yaştaki çocukların ilgisini çeken dinamik bir yapıdadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Atölyeler ve Eğitimler Var?

Uygulamalı eğitimler, çocukların motor becerilerini ve yaratıcı düşünme yeteneklerini en çok destekleyen etkinliklerdir. İstanbul'daki müzeler ve sanat merkezleri, 18-19 Nisan tarihlerinde oldukça yoğun bir atölye programı sunmaktadır.

Müze Odaklı Atölyeler

Pera Müzesi - Gemi Hareket Ediyor!

'Suyun Kıyısında' sergisinden ilham alan bu atölyede çocuklar, gündelik malzemelerle kendi gemilerini tasarlayarak geri dönüşüm bilinci kazanmaktadır. 4-6 yaş grubu için 18 Nisan Cumartesi günü Beyoğlu’nda gerçekleştirilecektir.

Pera Müzesi - Artırılmış Gerçeklikle Canlanan Rüyalar

Çocukların çizimlerini dijital ortamda hareketlendirmeyi öğrendikleri, sanat ve teknolojinin birleştiği bir atölyedir. 7-12 yaş grubuna yönelik bu çalışma, 18 Nisan Cumartesi günü düzenlenmektedir.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi - Şekillerin Peşinde

Ebeveyn katılımlı olan bu atölyede çocuklar, sanat eserlerindeki geometrik formları keşfederek kendi kompozisyonlarını oluşturmaktadır. 3-5 yaş arası çocuklar için 18 Nisan Cumartesi saat 13.00’te Beyoğlu’nda düzenlenecektir.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi - Kartpostal Atölyesi

Doğanın renklerinden ilham alan çocuklar, kendi kartpostallarını tasarlayarak görsel iletişim becerilerini geliştirmektedir. 6-9 yaş grubu için 18 Nisan Cumartesi saat 15.00’te gerçekleştirilecektir.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi - Bedri Rahmi Eyüboğlu Motifleri

Türk resim sanatının önemli isimlerinden Bedri Rahmi’nin motiflerini inceleyen çocuklar, geleneksel ve modern sanatı harmanlamayı öğrenmektedir. 8-12 yaş grubu için 19 Nisan Pazar saat 13.00’te düzenlenecektir.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi - Yaratıcı Portre Atölyesi

Eren Eyüboğlu'nun eserlerinden yola çıkarak çocukların kendi portrelerini ve yüz ifadelerini çalıştıkları bir atölyedir. 6-9 yaş grubu için 19 Nisan Pazar saat 15.00’te gerçekleştirilecektir.

Rahmi M. Koç Müzesi - İletişimin Serüveni

Kil hamuru kullanarak çocukların kendi alfabelerini oluşturdukları, tarihteki iletişim yöntemlerini öğrendikleri bir atölyedir. 8-10 yaş grubu için 18 Nisan Cumartesi günü Hasköy’de düzenlenecektir.

İstanbul Oyuncak Müzesi - Tahta Oyuncak Boyama

Müzenin gelenekselleşen bu atölyesinde çocuklar, el becerilerini geliştirirken kendi oyuncaklarını tasarlamanın mutluluğunu yaşamaktadır. 18 ve 19 Nisan tarihlerinde Göztepe’deki müzede gerçekleştirilecektir.

Özel Sanat ve Beceri Atölyeleri

Zorlu PSM - GYMY Kids x Ali Sunal Tiyatro Kulübü

Çocuklara tiyatro disiplinini ve sahne hakimiyetini aşılamayı hedefleyen profesyonel bir atölye serisidir.

  • 6-9 Yaş Grubu: 18 ve 19 Nisan saat 10.00.

  • 9-12 Yaş Grubu: 18 ve 19 Nisan saat 12.30.

  • 13-16 Yaş Grubu: 18 Nisan saat 15.00.

Fişekhane - Uçurtma Yapım Atölyesi

Çocukların kendi uçurtmalarını tasarladıkları ve mühendislik ile sanatı birleştirdikleri eğlenceli bir çalışmadır. 18 Nisan Cumartesi günü 11.00, 12.00, 13.00 ve 14.00 seanslarıyla gerçekleştirilecektir.

İBB Kütüphane - Çocuk Kitap Kulübü

Okuma alışkanlığını teşvik eden ve çocukların okudukları üzerine tartışmalarını sağlayan bir edebiyat topluluğudur. 19 Nisan Cumartesi (veya Pazar) saat 12.45’te çeşitli İBB kütüphanelerinde düzenlenmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Eğlence Merkezleri ve Temalı Parklara Gidilir?

İstanbul, çocukların enerjilerini atabilecekleri ve aynı zamanda öğrenmeye devam edebilecekleri büyük ölçekli eğlence komplekslerine sahiptir. 18-19 Nisan hafta sonunda bu merkezlerde özel programlar ve çalışma saatleri uygulanmaktadır.

Vialand Tema Park (Eyüpsultan)

Türkiye'nin ilk temalı parkı olan Vialand, 11.00-21.00 saatleri arasında her yaştan çocuğa hitap eden üniteleriyle hizmet vermektedir. 'Nefeskesen' ve 'Viking' gibi adrenalin dolu ünitelerin yanı sıra, çocuklar için 'Bulut Ekspresi' ve masal kahramanları alanları mevcuttur. 0-3 yaş çocuklara girişin ücretsiz olduğu parkta, 18 yaş altı ziyaretçilerin ebeveyn refakatiyle giriş yapması gerekmektedir.

KidZania İstanbul (Akasya AVM)

Çocukların yetişkin dünyasını deneyimledikleri ve 67 farklı meslek ünitesinde çalıştıkları bir 'çocuklar ülkesi'dir. 18 Nisan Cumartesi günü rezervasyonların tamamen dolduğu, 19 Nisan Pazar günü ise 16.00-21.00 arası ziyaretlerde %30 indirim sağlandığı bildirilmiştir. Bando geçitleri ve DJ performansları gibi 23 Nisan öncesi kutlamaları da programda yer almaktadır.

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi (Üsküdar)

Okyanus canlılarını ve egzotik hayvanları keşfetme imkanı sunan bu merkez, 10.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Hafta sonu boyunca çocuklara yönelik ücretsiz yüz boyama ve balon katlama etkinlikleri de düzenlenmektedir.

İstanbulda Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzeye Gidilmeli?

Müzeler sadece sanat atölyeleriyle değil, aynı zamanda kalıcı sergileri ve interaktif alanlarıyla da çocuklara keşif imkanı sunmaktadır.

Müze Gazhane (Kadıköy)

Endüstriyel bir mirasın kültür merkezine dönüşmüş hali olan Gazhane, çocukların iklim değişikliği ve bilim üzerine interaktif deneyler yapabileceği alanlara sahiptir. Girişin tamamen ücretsiz olduğu bu merkez, hafta sonu boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında açıktır.

Rahmi M. Koç Müzesi (Hasköy)

Ulaşım, sanayi ve iletişim tarihini devasa bir koleksiyonla sunan müze, çocuklar için adeta bir zaman makinesi niteliğindedir. Antika arabalar, uçaklar ve denizaltılar çocukların en çok ilgisini çeken bölümlerdir.

İstanbul Deniz Müzesi (Beşiktaş)

Osmanlı donanmasından günümüze denizcilik tarihini yansıtan müze, dev saltanat kayıklarıyla çocukların tarih bilincini görsellikle pekiştirmektedir. Beşiktaş sahilindeki konumuyla kolay ulaşılabilir bir noktadadır.

Panorama 1453 Tarih Müzesi (Topkapı)

İstanbul’un fethini üç boyutlu ve sesli bir şekilde deneyimleme imkanı sunan müze, çocukların tarih derslerinde öğrendiklerini gözlemleyebilecekleri etkileyici bir mekandır.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
