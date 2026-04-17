İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 18 - 19 Nisan Aileniz İçin Çok Eğlenceli Gelecek!

Sahne sanatları, çocukların empati kurma yeteneklerini geliştiren ve hayal dünyalarını somutlaştıran en önemli kültürel araçlardan biridir. 18-19 Nisan hafta sonunda İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarındaki sahneler, dünya klasiklerinden modern animasyon uyarlamalarına kadar geniş bir yelpaze sunmaktadır.

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatroları

Avrupa Yakası, özellikle büyük kültür merkezleri ve alışveriş merkezleri bünyesindeki profesyonel sahneleriyle dikkat çekmektedir.

Charlie'nin Çikolata Fabrikasında

Roald Dahl'ın unutulmaz eserinden uyarlanan bu oyun, çocukları Willy Wonka'nın gizemli dünyasına davet ederek dürüstlük ve paylaşım gibi erdemleri işlemektedir. Sahne tasarımı ve müzikal unsurlarıyla 4-12 yaş grubundaki çocuklar için 19 Nisan Pazar günü saat 13.00'te Mall of İstanbul MOİ Sahne'de unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.

Don Kişot Çocuk Tiyatrosu

Cervantes'in klasik karakterini çocukların anlayabileceği bir dille sahneye taşıyan bu yapım, hayallerin peşinden gitmenin ve cesaretin önemini vurgulamaktadır. 19 Nisan Pazar günü saat 13.00'te DasDas İstinyePark’ta sahnelenecek olan oyun, 4-12 yaş arası izleyiciler için uygundur.

Bekçi ile Postacı

İBB Şehir Tiyatroları’nın başarılı yapımlarından biri olan bu oyun, arkadaşlık ve iletişim temalarını oldukça naif bir dille ele almaktadır. 3-6 yaş grubu gibi daha küçük yaş kategorisindeki çocuklara hitap eden yapım, 19 Nisan Pazar saat 14.00'te FSM Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi’nde izlenebilir.

Guluk! Guluk!

Su altı dünyasının gizemlerini ve çevre bilincini eğlenceli bir dille anlatan bu yapım, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların ilgisini çekmektedir. 4-9 yaş grubuna hitap eden oyun, 19 Nisan’da Akatlar Kültür Merkezi’nde sahne almaktadır.

Rüyalar Sandığı

Çocukları düşsel bir yolculuğa çıkaran ve hayal kurmanın gücünü hatırlatan bu oyun, estetik sahnelemeleriyle ön plana çıkmaktadır. 4-17 yaş gibi geniş bir kitleye hitap eden yapım, 19 Nisan Pazar saat 13.00'te Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi'nde sahnelenmektedir.

Kuğu Gölü Çocuk Balesi

Klasik bale sanatını çocuklarla tanıştırmak amacıyla sadeleştirilen bu eser, estetik ve disiplini bir araya getirmektedir. 18 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’te Mall of İstanbul MOİ Sahne’de 4-12 yaş grubu çocuklar için sergilenecektir.

3D Hologram Sirki

Geleneksel sirk sanatlarını modern teknolojiyle birleştiren bu gösteri, hayvanlara zarar verilmeden görsel bir şölen sunmaktadır. 2-8 yaş arası çocuklara hitap eden bu teknolojik performans, 18 Nisan Cumartesi saat 13.00’te Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Çizmeli Kedi Müzikali

Zekice kurgulanmış bir planın ve sadakatin önemini anlatan bu müzikal, çocukların bildiği klasik bir masalı sahneye taşımaktadır. 3 yaş ve üzeri çocuklar için 18 Nisan Cumartesi saat 12.00’de Fişekhane İkinci Sahne’de izlenebilir.

Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri

Popüler çizgi film karakterlerinin sahneye uyarlandığı bu gösteri, küçük yaştaki çocukların ilgisini diri tutacak şekilde interaktiftir. 3-6 yaş grubu için önerilen bu gösteri, hafta sonu boyunca Hilltown Seyirlik Sahne'de sahne almaktadır.

Güneşin Oğlu

Zorlu PSM’de 18 ve 19 Nisan tarihlerinde sahnelenecek olan bu yapım, felsefi altyapısı ve görsel zenginliğiyle dikkat çekmektedir. Çocuklara evrendeki yerlerini ve sevginin gücünü anlatan eser, Zorlu PSM’nin iddialı çocuk oyunları arasındadır.

Grease Müzikali

Aslen gençlere ve yetişkinlere hitap etse de, müzikal altyapısı nedeniyle büyük yaştaki çocuklar (12+) için de uygundur. 18-19 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM’de sahnelenecek olan bu dünya klasiği, enerji dolu dansları ve şarkılarıyla büyüleyici bir atmosfer sunmaktadır.

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatroları

Anadolu Yakası, özellikle Kadıköy ve Üsküdar eksenindeki belediye tiyatroları ve butik sahneleriyle sanatı mahalle ölçeğine indirmektedir.

80 Günde Dünya Turu

Jules Verne’in klasik eserinden uyarlanan bu oyun, çocuklara dünya coğrafyasını ve farklı kültürleri keşfetme şansı vermektedir. 4-17 yaş grubuna hitap eden yapım, 18 Nisan Cumartesi saat 14.00'te Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde izlenebilir.

Kaybolan Masallar

Unutulmuş masal kahramanlarının modern dünya ile olan çatışmasını ve dayanışmasını anlatan bu oyun, kültürel miras bilinci oluşturmaktadır. 19 Nisan Pazar günü saat 13.00’te Hakan Karsak Akademi Sahnesi’nde 3-10 yaş grubu için sahnelenecektir.

Paw Petrol Doğa Devriyesi

Popüler karakterlerin doğayı koruma görevini üstlendiği bu interaktif gösteri, çevre bilincini çocuklara erken yaşta aşılamaktadır. 2-10 yaş grubuna uygun olan bu yapım, 19 Nisan Pazar saat 13.00'te Üsküdar Sahne Hane'de sahnelenmektedir.

Sevdalı Bulut

Nâzım Hikmet'in masalından uyarlanan ve barış temasını lirik bir dille işleyen bu eser, estetik bir derinliğe sahiptir. 5-17 yaş grubuna hitap eden oyun, 19 Nisan Pazar günü 12.00 ve 15.00 seanslarıyla Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde izlenebilir.

Benim Küçük Yıldızım

Çocuklara gökyüzünü ve astronomiyi sevdiren bu yapım, görsel efektleri ve eğitici senaryosuyla öne çıkmaktadır. İBB Şehir Tiyatroları’nın 19 Nisan programında yer alan oyun, çocukların merak duygusunu tetiklemektedir.

Küçük Prens

Exupery’nin ölümsüz eserinden uyarlanan oyun, çocuklara ve yetişkinlere hayata kalbin gözüyle bakmayı hatırlatmaktadır. Biletinial üzerinden takip edilebilen oyun, hafta sonu boyunca 18 Nisan Cumartesi saat 14:00'te İBB Başakşehir Kültür Merkezi'nde sahnelenmektedir.